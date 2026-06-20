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ACミランの混乱を受け、ズラタン・イブラヒモビッチが皮肉にも「インテル史上最高」と称された。
イブラヒモビッチがマテラッツィの最新の皮肉の対象に
マテラッツィとイブラヒモビッチの確執が、再びピッチの外で再燃した。元インテルDFマテラッツィはポッドキャスト「La Tripletta」で、レッドバード社上級顧問としてミランに影響力を振るうイブラヒモビッチを揶揄した。
- AFP
「インテル史上最高の選手」
マテラッツィは、ミランの組織問題と指導部への批判に言及。イブラヒモビッチのクラブ内役割に触れ、「彼はミランよりインテルを助けている」と皮肉った。
マテラッツィは冗談めかしてこう語った。「僕にとっては、あれはあくまでピッチ上の問題だった。彼にとってはどうなのかは分からないが、彼の今の活躍を見れば、彼は史上最高のインテル選手だと言えるから、彼に何か言うことはできないね」
マテラッツィ、インテル3冠時代を振り返る
この元ディフェンダーは2009年、イブラヒモビッチがインテルを去った件にも言及した。当時、イブラヒモビッチはバルセロナへ移籍し、その取引でサミュエル・エトオがジュゼッペ・メアッツァへ加入した。ネラッズーリはジョゼ・モウリーニョ監督の下、トレブルを達成し、歴史的なシーズンを終えた。
マテラッツィは「イブラヒモビッチがバルセロナへ移籍し、エトオを我々に連れてきてくれたことには、いつまでも感謝している」と語った。
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ミラン首脳陣への厳しい視線が強まっている。
安定を取り戻せとの圧力が高まる中、ミランの経営陣への注目は続く。批判が相次ぐ中、イブラヒモビッチら意思決定者は戦略が結果につながると示す必要がある。新監督にルーベン・アモリムを招聘したが、チーム強化と舞台裏の問題解決への対応が依然として注目される。