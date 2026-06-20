ACミランの混乱を受け、ズラタン・イブラヒモビッチが皮肉にも「インテル史上最高」と称された。

マテラッツィは、ミランの組織問題と指導部への批判に言及。イブラヒモビッチのクラブ内役割に触れ、「彼はミランよりインテルを助けている」と皮肉った。

マテラッツィは冗談めかしてこう語った。「僕にとっては、あれはあくまでピッチ上の問題だった。彼にとってはどうなのかは分からないが、彼の今の活躍を見れば、彼は史上最高のインテル選手だと言えるから、彼に何か言うことはできないね」