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ACミランの新監督探しが続く中、ラルフ・ラングニック氏がクラブ改革を主導する可能性が出てきた。元マンチェスター・ユナイテッド監督は、重要な役割について協議中だ。
ロッソネリの未来を巡るウィーンでのサミット
数時間前、ウィーンでランニクとミラン経営陣（ジェリー・カルディナーレ、ズラタン・イブラヒモビッチ）が会談した。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ラングニックはワールドカップ後にオーストリア代表を退任した場合のミラン加入条件を提示。ただし監督ではなく、クラブの技術部門を統括する「総合監督」としての役割が検討されている。
雰囲気は良好だが、まだ合意には至っていない。ラングニックは哲学を貫き、改革のための広範な権限と保証を求める。レッドバードは、レッドブルで成果を上げたスカウティングと若手育成のモデルをミランにも導入する方針だ。
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ラングニック、ACミランで全権を要求
ラングニックの要求は野心的で、妥協の余地がない。彼はテクニカル部門のトップに就き、次期トップチーム監督の選任権を求める。さらに、スカウティングやデータ分析を中心に10名以上のスタッフを連れてくることを要求している。目的は、草の根レベルからユースまで一貫したアプローチで再編することだ。
この統治体制はカルディナーレ会長やイブラヒモビッチら経営陣に熟考を迫る。ランニクは現在米国への渡航準備中で、オーストリアサッカー連盟への配慮も必要ため、決定は速やかに伝えられる必要がある。
監督の言葉とオーストリアの立場
ミラン移籍の可能性を問われたランニクは、外交的な態度と示唆的な発言を繰り返した。財団イベントでは「先週末、ACミランで特別なことが起きたと皆さんも感じたでしょう」と語った。その後、ORFのインタビューでは「契約の窓口はオーストリアサッカー連盟だけです。私はここでとても居心地が良い」と火消しに努めた。
オーストリア代表との契約はワールドカップ後に満了し、ミランへの移籍への誘惑は強い。協会はイタリアがコンテに提示したような給与アップで引き留めようとしているが、ミランで技術革新を主導する機会は魅力的だ。
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古くからの確執からイブラヒモビッチとの共存へ
ラングニックの復活は、2020年の出来事を思い起こさせる。当時、彼はイヴァン・ガジディス率いるチームでステファノ・ピオリの後任となる寸前だった。その際、ラングニックは元ミランのスター、イブラヒモビッチのようなベテランへの投資に疑問を呈し、「38歳の選手に固執するのは私のスタイルではない。イブラが優秀でないわけではないが、私は価値を見出し、才能を育成することを重視している」と語った。 スウェーデン人選手は即座に反論した。「ランニック？ 誰のことか知らないな」
しかし現在は、イブラヒモビッチがレッドバードで要職に就き、かつて自分を批判したその人物を評価する立場に立たされている。この2つの強大な個性が共存できるかどうかが、プロジェクトの最大の不確定要素だ。