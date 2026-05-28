ACミランの新監督探しが続く中、ラルフ・ラングニック氏がクラブ改革を主導する可能性が出てきた。元マンチェスター・ユナイテッド監督は、重要な役割について協議中だ。

ラングニックの復活は、2020年の出来事を思い起こさせる。当時、彼はイヴァン・ガジディス率いるチームでステファノ・ピオリの後任となる寸前だった。その際、ラングニックは元ミランのスター、イブラヒモビッチのようなベテランへの投資に疑問を呈し、「38歳の選手に固執するのは私のスタイルではない。イブラが優秀でないわけではないが、私は価値を見出し、才能を育成することを重視している」と語った。 スウェーデン人選手は即座に反論した。「ランニック？ 誰のことか知らないな」

しかし現在は、イブラヒモビッチがレッドバードで要職に就き、かつて自分を批判したその人物を評価する立場に立たされている。この2つの強大な個性が共存できるかどうかが、プロジェクトの最大の不確定要素だ。