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Moataz Elgammal

翻訳者：

ACミランの新監督に就任したルーベン・アモリムが、マンチェスター・ユナイテッド時代の過ちを認めた。

ルベン・アモリム
マンチェスター・ユナイテッド
ACミラン
プレミアリーグ
セリエ A

ルーベン・アモリム氏は、マンチェスター・ユナイテッド監督として14か月間過ごした期間に過ちを犯したことを率直に認めた。ACミラン新監督としての初会見で、アモリム氏はプレミアリーグでの厳しい経験が今後の監督キャリアに役立つと語った。

  • オールド・トラッフォードでの苦戦を振り返って

    アモリムは、2024年11月に就任したマンチェスター・ユナイテッドで14か月間苦戦し、2026年1月に解任された。ACミランの就任会見で前職について問われた彼は、こう語った。

    「失敗を説明するのは難しい。なぜなら、前回の挑戦の全経緯を語らなければならないからだ」とアモリムは述べた。「すべての失敗をここで語ることはできない。言えるのは、多くを学び、いくつかの失敗をしたということだけだ。」

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    マンチェスター・ユナイテッドのファンの皆様へのお詫び

    アモリム氏は水曜日、イングランドに残したサポーターへメッセージを送った。マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグ6位だったときに解任され、戦術や若手起用を批判されていた。

    彼は突然の退任を残念だと述べ、「ファンに直接メッセージを送れなかったことが悔やまれる。1年間監督を務められたことを誇りに思う」とメディアに語った。

  • プレミアリーグでの不振

    アモリムはマンチェスター・ユナイテッド在任中、極めて不振な成績を残した。 在任中63試合を指揮し、25勝15分23敗。プレミアリーグでは47試合で15勝、平均勝ち点は1.23と、クラブ史上最低の記録となった。

    それでもアモリムは前向きだ。「誰もが経験から学ぶ」と語った。「多くのことを学んだ。過ちも犯した。変えるべきことと変えられないことがある。だが、より良い監督になれると思う」。

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  • Fulham FC v Manchester United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    新たな章へ

    アモリムはACミランでマッシミリアーノ・アッレグリの後任として3年契約を結んだ。彼は今後、イタリアでの成功に集中する。クラブはサン・シーロに国内と欧州のタイトルを取り戻すことを彼に託した。アモリムはすでに新チームの準備を開始し、イングランドで得た厳しい教訓を生かし、セリエAで早期に結果を出すことを目指している。

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