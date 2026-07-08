アモリムは、2024年11月に就任したマンチェスター・ユナイテッドで14か月間苦戦し、2026年1月に解任された。ACミランの就任会見で前職について問われた彼は、こう語った。

「失敗を説明するのは難しい。なぜなら、前回の挑戦の全経緯を語らなければならないからだ」とアモリムは述べた。「すべての失敗をここで語ることはできない。言えるのは、多くを学び、いくつかの失敗をしたということだけだ。」