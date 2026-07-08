AFP
翻訳者：
ACミランの新監督に就任したルーベン・アモリムが、マンチェスター・ユナイテッド時代の過ちを認めた。
オールド・トラッフォードでの苦戦を振り返って
アモリムは、2024年11月に就任したマンチェスター・ユナイテッドで14か月間苦戦し、2026年1月に解任された。ACミランの就任会見で前職について問われた彼は、こう語った。
「失敗を説明するのは難しい。なぜなら、前回の挑戦の全経緯を語らなければならないからだ」とアモリムは述べた。「すべての失敗をここで語ることはできない。言えるのは、多くを学び、いくつかの失敗をしたということだけだ。」
- AFP
マンチェスター・ユナイテッドのファンの皆様へのお詫び
アモリム氏は水曜日、イングランドに残したサポーターへメッセージを送った。マンチェスター・ユナイテッドがプレミアリーグ6位だったときに解任され、戦術や若手起用を批判されていた。
彼は突然の退任を残念だと述べ、「ファンに直接メッセージを送れなかったことが悔やまれる。1年間監督を務められたことを誇りに思う」とメディアに語った。
プレミアリーグでの不振
アモリムはマンチェスター・ユナイテッド在任中、極めて不振な成績を残した。 在任中63試合を指揮し、25勝15分23敗。プレミアリーグでは47試合で15勝、平均勝ち点は1.23と、クラブ史上最低の記録となった。
それでもアモリムは前向きだ。「誰もが経験から学ぶ」と語った。「多くのことを学んだ。過ちも犯した。変えるべきことと変えられないことがある。だが、より良い監督になれると思う」。
- Getty Images Sport
新たな章へ
アモリムはACミランでマッシミリアーノ・アッレグリの後任として3年契約を結んだ。彼は今後、イタリアでの成功に集中する。クラブはサン・シーロに国内と欧州のタイトルを取り戻すことを彼に託した。アモリムはすでに新チームの準備を開始し、イングランドで得た厳しい教訓を生かし、セリエAで早期に結果を出すことを目指している。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。