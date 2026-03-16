ACミランのロッカールームでクリスチャン・プリシッチとラファエル・レオの間で緊張が高まり、マックス・アッレグリ監督が介入を余儀なくされた

この悔しさの根源は、後半の特定の場面にある。レアオがラツィオのDFアダム・マルシッチの背後へ2度、鋭い走り込みを見せたのだ。どちらの場面でも、プリシッチがボールを保持しており、レアオをゴール前に抜け出させる縦パスを送るチャンスがあった。そのパスは難しいものだったが、プリシッチのような実力者なら確実にこなせるはずだった。 レアオのボディランゲージは彼の感情を如実に物語っており、その身振りは「空いているんだ、俺にパスを出せ」と叫んでいるかのようだった。

これは背番号10の気まぐれな行動が単発のものではなかった。前半にも、マークされていないポルトガル代表選手へクロスを出さずにシュートを放ったディフェンダー、ストラヒニャ・パブロヴィッチに対し、同様の苛立ちを見せていたのだ。