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ACミランのロッカールームでクリスチャン・プリシッチとラファエル・レオの間で緊張が高まり、マックス・アッレグリ監督が介入を余儀なくされた
スタディオ・オリンピコで緊張が高まった。
『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』紙によると、選手たちがピッチを去った後もドラマは終わらず、ロッカールーム内では激しい対立が続いたという。マッシミリアーノ・アッレグリ監督は自ら介入し、秩序を維持するとともに、2人のスターストライカー間の緊張がさらに高まるのを防がなければならなかった。
- AFP
ピッチ上でのトラブルの分析
この悔しさの根源は、後半の特定の場面にある。レアオがラツィオのDFアダム・マルシッチの背後へ2度、鋭い走り込みを見せたのだ。どちらの場面でも、プリシッチがボールを保持しており、レアオをゴール前に抜け出させる縦パスを送るチャンスがあった。そのパスは難しいものだったが、プリシッチのような実力者なら確実にこなせるはずだった。 レアオのボディランゲージは彼の感情を如実に物語っており、その身振りは「空いているんだ、俺にパスを出せ」と叫んでいるかのようだった。
これは背番号10の気まぐれな行動が単発のものではなかった。前半にも、マークされていないポルトガル代表選手へクロスを出さずにシュートを放ったディフェンダー、ストラヒニャ・パブロヴィッチに対し、同様の苛立ちを見せていたのだ。
アッレグリによるスター選手たちの指導
日曜日の夜、ロッカールームでは外交官のような役割を果たしていたアッレグリ監督だが、今後は2ヶ月間にわたる微妙な選手管理の局面に直面することになる。公の場では、監督はこの不和を軽視しようとしつつも、ピッチ上で逃したチャンスについては認めている。
この件について問われたアッレグリは、両選手の連携に関する戦術面について言及し、次のように述べた。「試合に負けると、後から振り返って多くのことが見えてくるものだ。プリシッチはコンディション面で成長していると思う。一方、レアオには、ゴールキーパーと1対1になるチャンスが2、3回あったはずだ」
- Getty Images Sport
統計上のサイレント・パートナーシップ
プリシッチとレアオのコンビに関する数字は、ロッソネリのファンにとって不安を煽るものだ。クラブの主力攻撃手であるにもかかわらず、今シーズン、この2人がリーグ戦で同時に先発出場することはほとんどなかった。 今季初のダービーや、最近のパルマ、インテル、ラツィオ戦など、2人がコンビを組んで出場した試合では、その成果は期待外れだった。これらの先発試合で2人が挙げたゴールはわずか2点のみ。ダービーでのプリシッチの1点と、ジェノア戦でのレアオの1点に留まっている。
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