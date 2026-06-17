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ACミランのルーベン・アモリム新監督が、スポルティングCPの2選手獲得へ。マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティを翻弄する構えだ。
アモリムが最優先ターゲットを特定
スカイ・スポーツ・イタリアによると、アモリム監督はロッソネリ経営陣と移籍の最優先ターゲットを絞り込んだ。新監督はリスボンで指導した馴染みの選手2人をイタリアに呼びたい考えだ。スポルティング主将ヒュルマンドとマルチなフォワードトリンカオが、このイタリア強豪クラブの最優先候補に浮上している。
これにより、セリエAの巨人は、この26歳MFを以前から欲しがっていたプレミアリーグ王者マンチェスター・シティと直接争うことになる。
- AFP
スポルティングの2人の戦術的価値
ここ数カ月、マンチェスター・ユナイテッドもヒュルマンドに興味を示し、獲得競争が注目されている。スポルティングは当初8000万ユーロの違約金を要求したが、現在は4000万〜5000万ユーロで交渉に応じる姿勢だという。
一方、トリンカオはセンターフォワードの後ろ3ポジションで起用できる戦術的汎用性が高く評価されている。ミランは両選手を獲得し、戦術をダイナミックに刷新。来季、理事会が求めるエンターテイメント性豊かな現代的なサッカーを実現できると確信している。
カルディナーレ氏が新たな攻撃戦略を支持
クラブオーナーのジェリー・カルディナーレ氏は、アモリム新監督の就任を強く支持し、攻撃的で前へ出るサッカーという長期ビジョンを共有していると強調した。カルディナーレ氏は「彼はヨーロッパの新世代監督の中でも最も準備が整い、革新的な一人です。若く野心的で、明確なサッカーアイデンティティと練られた戦術を持っています。彼の哲学は私たちのビジョンと完璧に合致しています」と語った。
また、監督が希望する補強を実現すれば、国内と欧州での成長が加速し、クラブの新たな幕開けになると確信している。
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ロッソネリの今後はどうなるのか？
プレシーズンが迫る中、ミランはライバルより先にスポルティングに正式オファーを提示し、相手の意向を探ると見られる。夏の合宿までに両選手を獲得すべく、交渉は急速に進む見込みだ。ヒュルマンドとトリンカオを得れば、欧州に強さを示し、新体制での支配を印象付けるだろう。