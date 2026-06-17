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Leeds United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

ACミランのルーベン・アモリム新監督が、スポルティングCPの2選手獲得へ。マンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティを翻弄する構えだ。

ACミラン
ルベン・アモリム
移籍情報
モルテン・ヒュルマンド
フランシスコ・トリンコン
スポルティングCP
マンチェスター・ユナイテッド
マンチェスター・シティ

ACミランのルーベン・アモリム新監督は、サン・シーロで新体制を軌道に乗せるため、スポルティングCPのモルテン・ヒュルマンドとフランシスコ・トリンカオの獲得を狙っている。アモリム監督はかつて指導した2人との再会を望んでおり、これによりマンチェスター・ユナイテッドとマンチェスター・シティの移籍計画に影響が出る可能性がある。

  • アモリムが最優先ターゲットを特定

    スカイ・スポーツ・イタリアによると、アモリム監督はロッソネリ経営陣と移籍の最優先ターゲットを絞り込んだ。新監督はリスボンで指導した馴染みの選手2人をイタリアに呼びたい考えだ。スポルティング主将ヒュルマンドとマルチなフォワードトリンカオが、このイタリア強豪クラブの最優先候補に浮上している。

    これにより、セリエAの巨人は、この26歳MFを以前から欲しがっていたプレミアリーグ王者マンチェスター・シティと直接争うことになる。


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    スポルティングの2人の戦術的価値

    ここ数カ月、マンチェスター・ユナイテッドもヒュルマンドに興味を示し、獲得競争が注目されている。スポルティングは当初8000万ユーロの違約金を要求したが、現在は4000万〜5000万ユーロで交渉に応じる姿勢だという。

    一方、トリンカオはセンターフォワードの後ろ3ポジションで起用できる戦術的汎用性が高く評価されている。ミランは両選手を獲得し、戦術をダイナミックに刷新。来季、理事会が求めるエンターテイメント性豊かな現代的なサッカーを実現できると確信している。

  • カルディナーレ氏が新たな攻撃戦略を支持

    クラブオーナーのジェリー・カルディナーレ氏は、アモリム新監督の就任を強く支持し、攻撃的で前へ出るサッカーという長期ビジョンを共有していると強調した。カルディナーレ氏は「彼はヨーロッパの新世代監督の中でも最も準備が整い、革新的な一人です。若く野心的で、明確なサッカーアイデンティティと練られた戦術を持っています。彼の哲学は私たちのビジョンと完璧に合致しています」と語った。

    また、監督が希望する補強を実現すれば、国内と欧州での成長が加速し、クラブの新たな幕開けになると確信している。

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    ロッソネリの今後はどうなるのか？

    プレシーズンが迫る中、ミランはライバルより先にスポルティングに正式オファーを提示し、相手の意向を探ると見られる。夏の合宿までに両選手を獲得すべく、交渉は急速に進む見込みだ。ヒュルマンドとトリンカオを得れば、欧州に強さを示し、新体制での支配を印象付けるだろう。