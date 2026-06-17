クラブオーナーのジェリー・カルディナーレ氏は、アモリム新監督の就任を強く支持し、攻撃的で前へ出るサッカーという長期ビジョンを共有していると強調した。カルディナーレ氏は「彼はヨーロッパの新世代監督の中でも最も準備が整い、革新的な一人です。若く野心的で、明確なサッカーアイデンティティと練られた戦術を持っています。彼の哲学は私たちのビジョンと完璧に合致しています」と語った。

また、監督が希望する補強を実現すれば、国内と欧州での成長が加速し、クラブの新たな幕開けになると確信している。