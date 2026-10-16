シセは、ミランがザルツブルクに4-0で快勝したUEFAヨーロッパリーグの試合で、イタリアサッカー史に名を刻んだ。19歳358日でハットトリックを達成し、欧州主要大会で3得点を挙げた史上最年少のイタリア人選手となった。これまでの記録は、1959年にミランの選手としてオリンピアコス戦でハットトリックを達成したジャンカルロ・ダノーヴァの20歳309日だった。

シセはまた、欧州大会の1試合で3得点を挙げた、フィリッポ・インザーギ以来のミランの選手となった。元イタリア代表FWのインザーギは、2002年9月のチャンピオンズリーグ、デポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でハットトリックを達成している。