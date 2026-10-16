AFP
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ACミランのルベン・アモリム監督、RBザルツブルク戦で鮮烈なヨーロッパリーグのハットトリックを決めた「歴史をつくった」アルファジョ・シセを称賛
ザルツブルクでの歴史的な夜
シセは、ミランがザルツブルクに4-0で快勝したUEFAヨーロッパリーグの試合で、イタリアサッカー史に名を刻んだ。19歳358日でハットトリックを達成し、欧州主要大会で3得点を挙げた史上最年少のイタリア人選手となった。これまでの記録は、1959年にミランの選手としてオリンピアコス戦でハットトリックを達成したジャンカルロ・ダノーヴァの20歳309日だった。
シセはまた、欧州大会の1試合で3得点を挙げた、フィリッポ・インザーギ以来のミランの選手となった。元イタリア代表FWのインザーギは、2002年9月のチャンピオンズリーグ、デポルティーボ・ラ・コルーニャ戦でハットトリックを達成している。
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アモリム、シセの歴史的な影響を称賛
アモリム監督は若手選手をすぐに称賛した一方、選手の成長についてはいつも通り地に足のついた見方を示した。ポルトガル人指揮官は、同選手には計り知れない可能性があるものの、見えないところで取り組むべき課題はまだ多いと指摘。トップレベルで求められるフィジカル面の厳しさにも触れ、明らかな天賦の才能を持ちながらも、このMFはプロの試合の厳しさにまだ適応している段階だとの見方を示した。
「私の功績？ 彼は私に何の借りもないし、与えられている出場機会にふさわしい。爆発力を発揮できる選手だ。いわばフィジカル面ではまだ改善が必要だが、強い気持ちを持っている。練習でも試合でも、まだ成長しなければならない。だが今夜は、彼に最大の賛辞を贈りたい。彼のハットトリックは並外れたもので、計り知れない可能性を秘めている」とアモリム監督は『Sky Sport Italia』に語った。
ミランの新星が主役の座をさらう
2月に契約を結んだ後、2部のカタンザーロに期限付き移籍で戻り、今夏正式にミランへ加入したシセは、デビューシーズンに躍進を遂げている。攻撃的MFはピッチ上で早くも存在感を示し、今季のセリエAでは5試合で2得点を記録。さらに今月上旬には、イタリアU-21代表としてアルメニア戦でも得点した。
ザルツブルク戦では、序盤にヘディングで先制点を決めて試合の流れをつくると、前半終盤には至近距離から追加点を挙げた。後半開始間もなく右足のシュートでハットトリックを達成し、その後、途中出場のゴンサロ・ラモスが大勝を締めくくった。「ハットトリックを達成できて本当にうれしいし、勝利も喜んでいる。とても満足しているし、この調子を必ず次の試合にもつなげたい」とシセは語った。これをESPNが伝えている。
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アタランタ戦を前に一息つける余裕
この勝利は、アモリム監督の下でシーズン序盤に苦戦してきたミランにとって、立て直しの助けとなる。シセのような若手が継続的な出場機会を求めてアピールする中、指揮官は選手起用でうれしい悩みを抱えている。また、アタランタとの難しいセリエAの一戦が目前に迫る過密日程を乗り切ろうとするアモリム監督率いるチームにとって、この勝利は大きな弾みとなる。
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