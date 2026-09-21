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ACミランのルベン・アモリム監督、マンチェスター・ユナイテッドでの戦術的ミスを認め布陣変更を約束
セリエAで新たな挑戦に適応する
日曜のレッチェ戦に3-0で勝利した後、アモリム監督は『ガゼッタ・デロ・スポルト』に対し、最近の戦術的な変化について語った。同監督はマンチェスター・ユナイテッドで苦しい14カ月を過ごし、3バックへのこだわりが最終的に響き、63試合で24勝しか挙げられないまま解任された。
しかし、ACミランでは異なるアプローチが見られている。レッチェ戦でシステムを4バックに修正した後、アモリム監督は「マンチェスターでの過ちは繰り返せない。あるやり方でプレーするための特性が自分たちにないなら、適応しなければならない」と述べた。
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ピッチ上で自由を見つける
戦術的な修正はすぐに効果を発揮し、クリスティアン・プリシッチ、アドリアン・ラビオ、ディエゴ・モレイラがいずれもゴールを決め、圧倒的なパフォーマンスを見せた。アモリムは、イングランドでの自身の時代を特徴づけた硬直的な構造から離れ、ACミランがゲームプランをどう遂行したかについて満足感を示した。
「素晴らしい勝利だ。動きが良かったし、とりわけ攻撃の厚みが気に入った。試合をコントロールし、相手をよく読みながら戦えた」と同氏は説明した。「今はこれまでとは違う時期にあるが、改善はしている。今日は選手たちにより多くの自由があった。ここ最近の試合では、少し静的すぎて、動きが止まっていた」
ルカ・モドリッチのようなベテランスターの扱い方
一方で、ACミランがこの新たな柔軟性を受け入れている中でも、アモリムは自身の伝統的な布陣を完全に捨てたわけではないと示唆した。「3枚でのビルドアップに戻ることになるだろうが、様子を見たい。ここイタリアでは、指導者たちは非常に優れている。特に相手に1対1で仕掛けていく点でね」と付け加えた。
また指揮官は、ベテランMFルカ・モドリッチの影響力を最大化するためにアプローチも調整している。選手の特別な強みを認識したアモリムは、こう述べた。「モドリッチとともに戦うなら、長い時間ボールを持つ必要がある。ただ、彼は我々が必要とするすべての試合に出場する準備ができている。もしトランジション主体の試合ばかりになれば、彼にとっては良くない」
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ACミランの次は何か。
ACミランはセリエAで無敗を維持しており、5試合を終えて勝ち点で首位ローマと2ポイント差の5位につけている。アモリムは今後、チームが控える国内での試合に向け、この好調な勢いをさらに強めていくことになる。今季の本格的なタイトル争いを目指す中、チームは彼の柔軟な哲学への適応を続けなければならない。
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