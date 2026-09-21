日曜のレッチェ戦に3-0で勝利した後、アモリム監督は『ガゼッタ・デロ・スポルト』に対し、最近の戦術的な変化について語った。同監督はマンチェスター・ユナイテッドで苦しい14カ月を過ごし、3バックへのこだわりが最終的に響き、63試合で24勝しか挙げられないまま解任された。

しかし、ACミランでは異なるアプローチが見られている。レッチェ戦でシステムを4バックに修正した後、アモリム監督は「マンチェスターでの過ちは繰り返せない。あるやり方でプレーするための特性が自分たちにないなら、適応しなければならない」と述べた。