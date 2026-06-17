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ACミランのルカ・モドリッチは「必ず」レアル・マドリードに復帰すると、クロアチアレジェンドのダヴォル・スケルが語った。
ダヴォル・スケル、レアル・マドリードへの復帰間近と示唆
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スペインの首都に息づく、比類なき遺産
もし彼がスペインの首都に戻れば、モドリッチはすでに輝かしい実績にさらに輝きを添えるだろう。前回在籍時は公式戦597試合43得点を記録。チャンピオンズリーグ6回、リーガ・エスパニョーラ4回、コパ・デル・レイ2回の優勝を経験した。 個人では2018年の活躍でバロンドール、FIFA最優秀男子選手賞、UEFA最優秀選手賞を獲得。UEFAスーパーカップ5回、クラブワールドカップ4回、スペイン・スーパーカップ5回、2024-25 FIFAインターコンチネンタルカップも制し、サンティアゴ・ベルナベウでの伝説的地位を確固たるものにした。
ワールドカップの決着を待つ
センセーショナルな復帰の時期は代表チームのスケジュール次第だ。スーカー氏は差し迫った移籍についてこう語った。「彼は間違いなく復帰するが、形は不明だ。まずはワールドカップを終え、その後を見極める」。
モドリッチは現在、グループLの代表戦に集中。水曜日のイングランド戦を皮切りに、パナマ、ガーナとの試合が続く。クラブからの正式発表があるまで、彼は代表に全力を注ぐだろう。
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クロアチアの巨匠の今後はどうなるのだろうか？
現在、すべての目はワールドカップでの彼の活躍に注がれている。大会が終われば、彼の将来について正式発表があるだろう。スカーは具体的な役割を明かすことを笑いながら拒んだ。「これ以上は言えない、友よ。少し謎を残しておこう」。どんな役目でも、彼には記念すべき凱旋が待っている。