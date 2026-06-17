Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Pisa SC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

ACミランのルカ・モドリッチは「必ず」レアル・マドリードに復帰すると、クロアチアレジェンドのダヴォル・スケルが語った。

レアル・マドリー
ルカ・モドリッチ
D. Suker
ACミラン
ラ・リーガ
イングランド 対 クロアチア
イングランド
クロアチア
ワールドカップ

クロアチアのレジェンド、ダヴォル・スケル氏は、ACミランのMFルカ・モドリッチが退団後、レアル・マドリードに復帰すると主張している。この元ストライカーは、モドリッチがワールドカップ後にスペインの巨人へ戻り、首都での597試合にわたる伝説に新たなページを加えると断言した。

  • ダヴォル・スケル、レアル・マドリードへの復帰間近と示唆

    ラジオ・マルカの番組『ラ・トリブ』で、スカー氏はモドリッチの去就について語った。レアル・マドリードは彼にとって特別なチームであり、イタリアでの活躍を経て再契約の可能性が浮上している。セリエAで存在感を示したベテランは、ミランとの契約を延長するのか、それともW杯後に引退するのかまだ不明だ。

    スカーは「どこでプレーするかはミランかマドリードか聞かれたが、レアル・マドリードで何かが起こると信じている」と語った。

    • 広告
  • Luka ModricGetty Images

    スペインの首都に息づく、比類なき遺産

    もし彼がスペインの首都に戻れば、モドリッチはすでに輝かしい実績にさらに輝きを添えるだろう。前回在籍時は公式戦597試合43得点を記録。チャンピオンズリーグ6回、リーガ・エスパニョーラ4回、コパ・デル・レイ2回の優勝を経験した。 個人では2018年の活躍でバロンドール、FIFA最優秀男子選手賞、UEFA最優秀選手賞を獲得。UEFAスーパーカップ5回、クラブワールドカップ4回、スペイン・スーパーカップ5回、2024-25 FIFAインターコンチネンタルカップも制し、サンティアゴ・ベルナベウでの伝説的地位を確固たるものにした。

  • ワールドカップの決着を待つ

    センセーショナルな復帰の時期は代表チームのスケジュール次第だ。スーカー氏は差し迫った移籍についてこう語った。「彼は間違いなく復帰するが、形は不明だ。まずはワールドカップを終え、その後を見極める」。

    モドリッチは現在、グループLの代表戦に集中。水曜日のイングランド戦を皮切りに、パナマ、ガーナとの試合が続く。クラブからの正式発表があるまで、彼は代表に全力を注ぐだろう。

  • modric Getty Images

    クロアチアの巨匠の今後はどうなるのだろうか？

    現在、すべての目はワールドカップでの彼の活躍に注がれている。大会が終われば、彼の将来について正式発表があるだろう。スカーは具体的な役割を明かすことを笑いながら拒んだ。「これ以上は言えない、友よ。少し謎を残しておこう」。どんな役目でも、彼には記念すべき凱旋が待っている。

ワールドカップ
イングランド crest
イングランド
ENG
クロアチア crest
クロアチア
CRO