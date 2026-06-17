ACミランのルカ・モドリッチは「必ず」レアル・マドリードに復帰すると、クロアチアレジェンドのダヴォル・スケルが語った。

ラジオ・マルカの番組『ラ・トリブ』で、スカー氏はモドリッチの去就について語った。レアル・マドリードは彼にとって特別なチームであり、イタリアでの活躍を経て再契約の可能性が浮上している。セリエAで存在感を示したベテランは、ミランとの契約を延長するのか、それともW杯後に引退するのかまだ不明だ。

スカーは「どこでプレーするかはミランかマドリードか聞かれたが、レアル・マドリードで何かが起こると信じている」と語った。