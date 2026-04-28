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ACミランのルカ・モドリッチが頬骨骨折で手術を受けた。クロアチア代表監督がワールドカップの最新情報を発表した。
サン・シーロでの衝突後、手術は終了した。
英紙『インディペンデント』によると、モドリッチは日曜日のACミラン対ユヴェントス戦（0-0）で顔面を負傷し、手術を受けた。40歳のベテランはサン・シーロでの空中戦でロカテッリと頭部を衝突させた。
残り10分でピッチを退いた。痛みに耐えながら試合終了までタッチラインに立った。検査の結果、左頬骨骨折と診断され、すぐに手術を受けた。
- AFP
クロアチア代表監督が選手のコンディションについて最新情報を伝えた。
5度目にして恐らく最後のW杯へ準備を進めるクロアチア主将にとって、この怪我のタイミングは残酷だ。しかし、ズラトコ・ダリッチ監督は彼の回復に楽観的だ。
「ルカとは話した。手術が成功し、早く回復することを願っている」とダリッチ監督は述べた。「彼はワールドカップに向けて万全を期すため全力を尽くすだろう。我々も全面的にサポートする。回復は計画通り進み、ルカがチームキャプテンとしてこの夏も我々を率いてくれると確信している」
ベテラン選手の今シーズンのミランでのプレーは終了か
ワールドカップ出場を目標にするモドリッチだが、国内リーグの今シーズンは終了した。ACミランは現在セリエA3位。残り4試合で首位インテルの12ポイント差を追う。手術と回復期間を考えると、今季終盤の出場は難しい。 この負傷で、元レアル・マドリードの彼は今シーズン34試合中32試合に先発した活躍に幕を閉じた。契約は今夏満了だが、1年延長オプションがある。
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
クロアチアは6月17日にイングランドとグループL初戦を戦い、その後ガーナ、パナマと対戦する。モドリッチが間に合えば、再負傷防止のためカーボンファイバー製マスクを着用する見込みだ。顔面骨折からの復帰時にマスクを着用するのは、現代サッカーでは珍しくない。
クロアチアサッカー協会は、大会まで7週間あることから、主将が完全に回復すると期待している。4大会連続出場となる彼にとって、今夏が世界最高峰の舞台に立つ最後のチャンスだ。ワールドカップまでカウントダウンが進む中、注目は彼のリハビリ状況に集まっている。