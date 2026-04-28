ACミランのルカ・モドリッチが頬骨骨折で手術を受けた。クロアチア代表監督がワールドカップの最新情報を発表した。

5度目にして恐らく最後のW杯へ準備を進めるクロアチア主将にとって、この怪我のタイミングは残酷だ。しかし、ズラトコ・ダリッチ監督は彼の回復に楽観的だ。

「ルカとは話した。手術が成功し、早く回復することを願っている」とダリッチ監督は述べた。「彼はワールドカップに向けて万全を期すため全力を尽くすだろう。我々も全面的にサポートする。回復は計画通り進み、ルカがチームキャプテンとしてこの夏も我々を率いてくれると確信している」