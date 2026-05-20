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ACミランのスター、ラファエル・レアオの移籍が破談に。アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、バルセロナがオファーを拒否。
欧州のエリートたちが背を向ける
アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、バルセロナが獲得を見送ったため、レアオは厳しい夏を迎えそうだ。スポルティタリアによると、ACミランと代理人は26歳のフォワードを以前から注目していた複数クラブに売り込んだが、反応は冷ややかだった。
2019年にリールから4950万ユーロで加入したレアオは、得点とアシストの要だったが、海外からの関心は薄れつつある。3クラブとも移籍金を払う用意がなく、再編を目指すミランは不安定な立場に立たされている。
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ミラン、評価額引き下げを余儀なくされる
ポルトガル代表のレオは契約解除条項が1億2000万ユーロだが、ミランは移籍成立のため8000万ユーロ前後でも容認する見込みだ。2028年までの契約延長は難しく、今夏が巨額移籍金を獲得できる最後のチャンスとされている。
マッシミリアーノ・アッレグリ監督の3-5-2システムでは、このウインガーがセンターフォワードとして起用されている。今季公式戦30試合で10得点を挙げたものの、3月1日以降セリエAでは得点がなく、影響力は低下している。
高まる不満と繰り返されるファンの反発
サン・シーロの忍耐は限界に達し、レアオはファンから繰り返し激しいブーイングを受けている。戦術的不適合が不満を募らせ、5月5日のアタランタ戦では簡単な決定機を逃し、3－2の敗北で大きな非難を浴びた。単発の出来事に留まらない。
1ヶ月前のウディネーゼ戦（0-3）でも同様の野次を受け、4月26日のユヴェントス戦（0-0）では80分にンクンクと交代する際も激しいブーイングが飛んだ。まもなく27歳になる彼は、もはや有望株ではなく、下落する市場価値を正当化できない「完成品」とみなされている。
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レアオの今後はどうなるのか？
ミランは現在セリエAで勝ち点70の3位。4位ローマと同勝ち点で、チャンピオンズリーグ出場権を得るにはサン・シーロでの最終戦カリアリ戦に勝つ必要がある。
さらにクラブは、今回のワールドカップでの活躍が関心を再燃させ、プレミアリーグやラ・リーガのクラブを交渉のテーブルに引き戻すきっかけになると期待している。