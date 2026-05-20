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Moataz Elgammal

翻訳者：

ACミランのスター、ラファエル・レアオの移籍が破談に。アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、バルセロナがオファーを拒否。

移籍情報
ラファエル・レオン
ACミラン
セリエ A
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マンチェスター・ユナイテッド
バルセロナ
プレミアリーグ

アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、バルセロナがラファエル・レオの獲得を見送ったと報じられ、ACミランでの彼の将来は不透明だ。調子の低下とファンからの不満もあり、ミランは重要な夏を前に、このポルトガル人FWの高額な評価額に応じる買い手を探している。

  • 欧州のエリートたちが背を向ける

    アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、バルセロナが獲得を見送ったため、レアオは厳しい夏を迎えそうだ。スポルティタリアによると、ACミランと代理人は26歳のフォワードを以前から注目していた複数クラブに売り込んだが、反応は冷ややかだった。

    2019年にリールから4950万ユーロで加入したレアオは、得点とアシストの要だったが、海外からの関心は薄れつつある。3クラブとも移籍金を払う用意がなく、再編を目指すミランは不安定な立場に立たされている。

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  • Rafael Leao MilanGetty Images

    ミラン、評価額引き下げを余儀なくされる

    ポルトガル代表のレオは契約解除条項が1億2000万ユーロだが、ミランは移籍成立のため8000万ユーロ前後でも容認する見込みだ。2028年までの契約延長は難しく、今夏が巨額移籍金を獲得できる最後のチャンスとされている。

    マッシミリアーノ・アッレグリ監督の3-5-2システムでは、このウインガーがセンターフォワードとして起用されている。今季公式戦30試合で10得点を挙げたものの、3月1日以降セリエAでは得点がなく、影響力は低下している。

  • 高まる不満と繰り返されるファンの反発

    サン・シーロの忍耐は限界に達し、レアオはファンから繰り返し激しいブーイングを受けている。戦術的不適合が不満を募らせ、5月5日のアタランタ戦では簡単な決定機を逃し、3－2の敗北で大きな非難を浴びた。単発の出来事に留まらない。

    1ヶ月前のウディネーゼ戦（0-3）でも同様の野次を受け、4月26日のユヴェントス戦（0-0）では80分にンクンクと交代する際も激しいブーイングが飛んだ。まもなく27歳になる彼は、もはや有望株ではなく、下落する市場価値を正当化できない「完成品」とみなされている。

  • Rafael Leao Christian PulisicGetty Images

    レアオの今後はどうなるのか？

    ミランは現在セリエAで勝ち点70の3位。4位ローマと同勝ち点で、チャンピオンズリーグ出場権を得るにはサン・シーロでの最終戦カリアリ戦に勝つ必要がある。

    さらにクラブは、今回のワールドカップでの活躍が関心を再燃させ、プレミアリーグやラ・リーガのクラブを交渉のテーブルに引き戻すきっかけになると期待している。