ACミランのスター、ラファエル・レアオの移籍が破談に。アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、バルセロナがオファーを拒否。

アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、バルセロナが獲得を見送ったため、レアオは厳しい夏を迎えそうだ。スポルティタリアによると、ACミランと代理人は26歳のフォワードを以前から注目していた複数クラブに売り込んだが、反応は冷ややかだった。

2019年にリールから4950万ユーロで加入したレアオは、得点とアシストの要だったが、海外からの関心は薄れつつある。3クラブとも移籍金を払う用意がなく、再編を目指すミランは不安定な立場に立たされている。