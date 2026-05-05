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ACミランに危機？ チャンピオンズリーグ出場権獲得の望みが薄れる中、マッシミリアーノ・アッレグリ監督が選手団と緊迫した緊急会議を開催
アッレグリ、ミラネッロで責任を追及
『Tuttomercatoweb』によると、アッレグリ監督は火曜日、緊張が高まる練習場で選手たちに直接話した。ミランは最近不調で、アウェイでサッスオーロに0-2で敗れた。この不振で勝ち点67の3位に落ち、ユヴェントスとローマに迫られている。 58歳の指揮官は選手たちにこれまでの歩みを振り返らせ、「総崩れ」を避けるため全員が今すぐ責任を負うよう強く求めた。
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ユニフォームと熱心なサポーターへの敬意
アッレグリ監督はロッカールームで、選手たちが10か月間真剣に努力してきたと称え、目標を達成するのは全員の責任だと強調した。戦術だけでなく、クラブを代表する重みも説いた。選手自身、名誉あるユニフォーム、忠実なサポーターのために状況を好転させるよう求めた。 遠征したサポーターはレッジョ・エミリアで試合開始から終了まで声を上げ続け、試合後に不満を表明した。
緊張と静けさの絶妙なバランス
会談は緊迫しながらも誠意を持って行われた。元ユヴェントス監督は、自信を失うチームの状態にも配慮している。ミランは4位ユヴェントスに3ポイント差で先行だが、これ以上取りこぼせば危険だ。監督は、トップ4争いで冷静さを保つため、主力から最後の1滴まで力を絞り出す必要があると痛感している。
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プロジェクトの将来が注目されている
アタランタ、ジェノア、カリアリとの残り3試合は、アッレグリ監督の去就を左右する。クラブは来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権のため、必ず勝ち点が必要だ。失敗すれば、サン・シーロでは今夏、スポーツ面の抜本改革がテーマとなる。