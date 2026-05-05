アッレグリ監督はロッカールームで、選手たちが10か月間真剣に努力してきたと称え、目標を達成するのは全員の責任だと強調した。戦術だけでなく、クラブを代表する重みも説いた。選手自身、名誉あるユニフォーム、忠実なサポーターのために状況を好転させるよう求めた。 遠征したサポーターはレッジョ・エミリアで試合開始から終了まで声を上げ続け、試合後に不満を表明した。