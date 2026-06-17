パラグアイ戦での4-1の勝利の際、軽度の負傷が判明し、今後の試合出場が懸念された。しかし彼はトレーニングに参加しており、チーム広報は「日ごとの状況を見極める」とコメントした。

チームにとって重要な戦力であるため、プリシッチには慎重さが求められる。すでに勝ち点3を獲得しており、オーストラリア戦に向けてメンバーを入れ替える可能性もある。

ポチェッティーノ監督もファンも、ルメン・フィールドでのプリシッチの活躍を期待している。本人にも代表での重圧を楽しみにする理由が複数ある。また、国内での将来も模索し始めたかもしれない。

2027年夏に満了するイタリアの契約は延長されておらず、プレミアリーグ復帰など移籍の噂が絶えない。

ミランでは元マンチェスター・ユナイテッド監督ルーベン・アモリムがマッシミリアーノ・アッレグリの後任に就くなど、再び変化の夏が予想されるが、その流れがプリシッチの移籍につながるかは不透明だ。