Getty
翻訳者：
ACミランとの契約騒動を受け、クリスチャン・プリシッチには移籍でアピールするよう助言が出ている。2026年W杯への「安堵感」が、この米国代表スターを後押ししている。
軽傷のプリシッチ、ミランでの将来に疑問
パラグアイ戦での4-1の勝利の際、軽度の負傷が判明し、今後の試合出場が懸念された。しかし彼はトレーニングに参加しており、チーム広報は「日ごとの状況を見極める」とコメントした。
チームにとって重要な戦力であるため、プリシッチには慎重さが求められる。すでに勝ち点3を獲得しており、オーストラリア戦に向けてメンバーを入れ替える可能性もある。
ポチェッティーノ監督もファンも、ルメン・フィールドでのプリシッチの活躍を期待している。本人にも代表での重圧を楽しみにする理由が複数ある。また、国内での将来も模索し始めたかもしれない。
2027年夏に満了するイタリアの契約は延長されておらず、プレミアリーグ復帰など移籍の噂が絶えない。
ミランでは元マンチェスター・ユナイテッド監督ルーベン・アモリムがマッシミリアーノ・アッレグリの後任に就くなど、再び変化の夏が予想されるが、その流れがプリシッチの移籍につながるかは不透明だ。
- Getty
プリシッチは移籍市場で注目されているが、再び移籍する必要があるのだろうか？
代表での活躍により各クラブがプリシッチに興味を示すか問われた元米国代表GKケラーは、2026年W杯決勝予想の取材中、GOALの独占インタビューにこう語った。「その通りです。チェルシーでの苦難の後、彼にとって居心地がよく成功できる場所、それがACミランなのです。
90年代の黄金期ではないものの、今も世界屈指のビッグクラブだ。だから、「注目されているから移籍して一からやり直そう」と簡単に言えるわけではない。
僕はその挑戦が大好きだった。 新しいクラブやリーグで力を示し、新しい経験を積むのが好きだった。要は、選手自身にとって何が正しいかが大切だ。クリスティアンが『もう一度イングランドやスペインに挑戦したい』と言うならそれも良い。だが同時に、彼は今素晴らしい場所にいて、それが正しいならそこに留まるのも正解だ。」
2026年のイタリアでのシーズンが不調だったプリシッチは、何かを証明しようとして意気込んでプレーしている。
パラグアイ戦でプリシッチは左サイドを駆け上がり、DFをかわしてフォラリン・バログンへ絶妙なアシストを記録した。
2026年はミランで得点がなく不安を抱えていたが、親善試合のセネガル戦でゴールを決めて勢いを取り戻した。27歳の彼はハーフタイムに交代するまで、腹に炎を宿したかのように躍動した。
「彼は何かを証明しようとしていたか」という質問に、ケラーはこう答えた。「間違いなくそうだ。シーズン序盤は良かったが後半戦は苦戦し、終盤になってようやく回復した。親善試合でゴールとアシストを記録し、大会前に『あの得点は彼にとって安堵だったか』と話し合っていた。 明らかにそうだった。前半のパフォーマンスで事実上試合を決めたのだから。
「大会前に、スターはスターらしく、各選手が役割を果たすべきだと話しました。さらに予想外の活躍があればボーナスです。それが初戦で実現したのです」
- Getty Images Sport
米国男子代表の試合日程：ワールドカップベスト32進出へ、次はオーストラリア戦
米国男子代表は金曜日、オーストラリアと対戦する。勝てばトルコ戦を残しベスト32進出が確定し、選手起用など実験的な試みも可能になる。
プリシッチはチームを牽引し、その活躍は2026年夏の移籍市場で攻撃陣強化を狙う各クラブの注目を集めるだろう。