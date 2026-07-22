ACミランとの契約が不透明なまま、レアル・マドリードのレジェンド、ルカ・モドリッチは引退を先送りし、再びチャンピオンズリーグに挑戦したいと考えている。

モドリッチは、前シーズンの失望を糧に、最高の形で伝説的なキャリアに幕を閉じようとしている。 『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、チャンピオンズリーグ6度制覇、バロンドール受賞のクロアチア人MFは明日、1年間の契約延長を正式に発表する見込みだ。41歳の誕生日を目前に控え、モドリッチはサン・シーロでルーベン・アモリム監督の下、タイトル獲得へ意欲を燃やす。

彼はベンチ要員になるつもりはなく、昨季の終盤に抱えた不満を原動力にする。ACミランは5位で来季ヨーロッパリーグ出場となり、代表でもW杯32強敗退を経験した。 10月6日にスプリットで行う代表引退試合後に代表を退き、ミランの2つ目の星と欧州大会での活躍に集中する。もう1つのタイトルこそ、チャンピオンとして舞台を去る最善の方法だと彼は知っている。