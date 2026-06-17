SGEにとって、この決定はスポーツ面での不安定な状況における継続性を示す重要なメッセージだ。これにより、ヘッセン州のクラブは、契約が2028年まで残るクローシェ氏とスポーツディレクターのティモ・ハルドゥング氏と共に、計画通り長期的に展望を立てられる。
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ACミランとの交渉：アイントラハト・フランクフルトのマルクス・クローシェは、ミランからの4000万ユーロのオファーを受け、ついに決断したようだ。
クローシェは5年間フランクフルトのスポーツ部門を率い、的確な移籍判断でブンデスリーガ屈指のスポーツディレクターとしての評価を確立した。
彼の続投決定は、クラブ関係者に大きな安堵をもたらした。しかし、複雑なシーズンを終えたスポーツディレクターには、山積みの課題が残っている。 昨季は国際大会出場を逃し、その要因は2月に「絶対的な第一候補」として招聘したスペイン人監督アルベルト・リエラの失敗にある。
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クローシェはリエラの失態を挽回しなければならない
欧州カップ出場権を逃したクラブ首脳は、不運な監督を解任。リエラ騒動を挽回するため、クローシェは方針を180度転換し、ヨーロッパリーグ準決勝へ導いた名将アディ・ヒュッターをフランクフルトに復帰させた。
それ以前、クローシェ氏には長らく移籍の憶測が付きまとっていた。イタリアの名門クラブと合意した、あるいは承諾済みだという報道が繰り返され、スポーツディレクターのハルドゥング氏も同行する予定だった。
マルクス・クローシェはミランから法外な年俸を提示された
『キッカー』誌によると、クローシェ氏はミランから4年間で総額4000万ユーロのオファーを受けたという。
しかしアイントラハトの幹部は今週初めに、そのような計画は知らないと表明。フランクフルト会長兼監査役会会長のマティアス・ベック氏は「ACミラン側からクローシェについて接触してきた人物はいない」とBild紙に語った。