ACミランとの交渉：アイントラハト・フランクフルトのマルクス・クローシェは、ミランからの4000万ユーロのオファーを受け、ついに決断したようだ。

クローシェは5年間フランクフルトのスポーツ部門を率い、的確な移籍判断でブンデスリーガ屈指のスポーツディレクターとしての評価を確立した。

彼の続投決定は、クラブ関係者に大きな安堵をもたらした。しかし、複雑なシーズンを終えたスポーツディレクターには、山積みの課題が残っている。 昨季は国際大会出場を逃し、その要因は2月に「絶対的な第一候補」として招聘したスペイン人監督アルベルト・リエラの失敗にある。