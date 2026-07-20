ACミランとの交渉が本格化する中、ウナイ・エメリがアストン・ヴィラで元ビジャレアルのスター選手と再会へ

アストン・ヴィラのエメリ監督は、来季に向けてチーム再編を進め、エストゥピナンをヴィラ・パークに招へいしたい意向だ。同監督はビジャレアル時代、このエクアドル人左サイドバックと成功を収めており、『トゥットスポルト』紙は再会が近づいていると報じている。

ACミランにとっては、ゴンサロ・ラモスやマリオ・ギラ獲得に1億ユーロ超を費やした補強の資金回収が目的で、1500万～1800万ユーロの収入を見込む。

ビジャレアルは、モーガン・ロジャースが1億1700万ポンドで移籍した穴を埋めるため、この交渉を最優先している。



