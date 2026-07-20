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Aston Villa Trophy ParadeGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

ACミランとの交渉が本格化する中、ウナイ・エメリがアストン・ヴィラで元ビジャレアルのスター選手と再会へ

アストン・ヴィラ
移籍情報
ペルビス・エストゥピニャン
ウナイ・エメリ
プレミアリーグ
ACミラン
セリエ A

アストン・ヴィラがACミランのDFペルビス・エストゥピナン獲得へ。ウナイ・エメリ監督は、かつてビジャレアルで指導した愛弟子との再会に動き出した。夏の大型補強で支出が増えたミランが財政再建を図る中、プレミアリーグのヴィラが交渉で優位に立っている。

  • エメリー、エストゥピナンとの再会を目指す

    アストン・ヴィラのエメリ監督は、来季に向けてチーム再編を進め、エストゥピナンをヴィラ・パークに招へいしたい意向だ。同監督はビジャレアル時代、このエクアドル人左サイドバックと成功を収めており、『トゥットスポルト』紙は再会が近づいていると報じている。

    ACミランにとっては、ゴンサロ・ラモスやマリオ・ギラ獲得に1億ユーロ超を費やした補強の資金回収が目的で、1500万～1800万ユーロの収入を見込む。

    ビジャレアルは、モーガン・ロジャースが1億1700万ポンドで移籍した穴を埋めるため、この交渉を最優先している。


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  • Johan ManzambiGetty Images

    ヴィラの戦略的再投資

    エメリ監督がエストゥピナン獲得に動くのは、ヴィラ・パークがチャンピオンズリーグで競争力を維持するための広範な戦略の一環だ。クラブはすでにフライブルクからスイス代表MFヨハン・マンザンビをクラブ史上最高額で獲得し、中盤の強化で野心を示した。ベテラン補強が進む一方、ミランはクリスティアン・コモットやフランチェスコ・カマルダといった若手にも注力している。

    一方、モンツァが「レンタル移籍後の買い取り」を条件に獲得を狙う控えのフィリッポ・テラッチャーノの問題も抱えている。これはクレモネーゼとの合意が破談になったことによるもので、クレモネーゼが降格を回避していればクラブは400万ユーロの収入を得ていたはずだった。


  • ミラノの放出ラッシュ、ムサとボンドも対象

    新監督ルーベン・アモリムがチームを再編する中、サン・シーロを去ると見られるのはエストゥピナンだけではない。アメリカ代表ユヌス・ムサにはプレミアリーグから強い関心が寄せられており、リーズ・ユナイテッドが2,000万ユーロでの移籍の可能性について接触している。

    さらに、ウォーレン・ボンドにはウディネーゼとシュトゥットガルトが強く関心を示しており、ミランは入札合戦を誘発して移籍金を1000万ユーロ台に引き上げる狙いだ。

    ロッソネリ経営陣は、これらの売却で得た資金をアモリム監督の補強に充てる方針だ。

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  • Loftus CheekGetty Images

    ヒメネスとロフタス＝チークの苦戦

    一部の移籍は順調だが、サンティアゴ・ヒメネスとルーベン・ロフタス＝チークの状況は依然として複雑だ。昨季リーグ戦で無得点に終わり、ワールドカップでも期待外れだったヒメネスの移籍金は2500万～3000万ユーロとされ、獲得を検討するクラブにとって大きな壁になっている。不調のストライカーにこの移籍金を払うクラブを見つけることが、ミラン経営陣の最大の課題だ。

    ロフタス＝チークは好調を取り戻せず、高額年俸が移籍の障害に。フォファナもアモリム監督の構想から外れ、去就は未定だ。

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