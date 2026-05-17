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ACミランで緊張が高まる中、マッシミリアーノ・アッレグリ監督がズラタン・イブラヒモビッチとの激しい口論に関する噂に言及した
アッレグリ、イブラヒモビッチとの対立を軽視
ミラン対ジェノア戦前、アッレグリ監督はチーム内不和の噂に言及した。報道では、監督とクラブ顧問イブラヒモビッチの関係は決裂寸前という。しかしサン・シーロでの不和説を問われた際、アッレグリは冷静だった。
「私は常に役員やオーナーとプロフェッショナルな関係を保ってきた」とアッレグリは述べた。「会議では毎年意見が対立することもあるが、今は明日の試合に集中するべきだ。
「会社には常に議論がある。同じ事象でも白と見る者もいれば黒や赤と見る者もいる。だが全員がクラブの利益を追い求めている。これより激しい議論も経験したが、大切なのは皆が同じ方向を向いていることだ」
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役員室内の対立と長年の確執
アッレグリ監督が話題をそらそうとしたが、クラブ首脳陣の対立は大きな話題だ。噂では、チームはイブラヒモビッチとCEOジョルジオ・フルラーニ派、アッレグリ監督とスポーツディレクターのイグリ・タレ派に分裂している。この不和は、イブラヒモビッチが現役だった2012年、エミレーツ・スタジアムで起きた両者の衝突を思い出させる。
タレについて問われたアッレグリは「彼は優れたスポーツディレクターで、すぐに息が合った。プロフェッショナルで準備も万端だ。批判はシーズン終了後に皆で受け止めるべきだ」と語った。
チャンピオンズリーグ出場権は必須だ
ミランはセリエA直近8試合で7ポイントしか獲得できず4位に低迷。クラブオーナーのジェリー・カルディナーレ氏は「欧州最高峰の大会に出場できなければプロジェクトは失敗」と明言した。アッレグリ監督もこの見解に同意し、名門ゆえのプレッシャーを認めた。
「ミランでは常に最高を目指すのが当然だ」と監督は続けた。「カルディナーレ氏の言葉に感銘を受けた。先日、今シーズンとクラブの将来について意見を交わした。何よりもミランが最優先で、私たちは通り過ぎる存在に過ぎない。」
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選手起用のローテーションが進む中、ジェノア戦が迫る
マラッシ遠征を控えるロッソネリ。注目はピッチに戻る。アッレグリ監督は増え続ける欠場者に頭を悩ませる。ラファエル・レアオ、アレクシス・サエレマエカーズ、ペルビス・エストゥピナンは出場停止で不在。朗報もある。頬骨骨折から3週間のベテラン、ルカ・モドリッチが遠征メンバーに復帰した。
アッレグリ監督は「モドリッチは練習に参加し、フェイスマスクも試した。出場可能だ」と述べた。足首を捻挫したリッチも遠征に同行し、明日の状態を見て起用を決める。監督は「焦らず、不安に流されず、組織力と決意を持って勝利を信じよう」と強調した。 3月8日のダービー後、皆がスクデットを語ったが、今は5位との差が縮まった。つまり、何かが間違っていたのだ」