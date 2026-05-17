ACミランで緊張が高まる中、マッシミリアーノ・アッレグリ監督がズラタン・イブラヒモビッチとの激しい口論に関する噂に言及した

ミラン対ジェノア戦前、アッレグリ監督はチーム内不和の噂に言及した。報道では、監督とクラブ顧問イブラヒモビッチの関係は決裂寸前という。しかしサン・シーロでの不和説を問われた際、アッレグリは冷静だった。

「私は常に役員やオーナーとプロフェッショナルな関係を保ってきた」とアッレグリは述べた。「会議では毎年意見が対立することもあるが、今は明日の試合に集中するべきだ。

「会社には常に議論がある。同じ事象でも白と見る者もいれば黒や赤と見る者もいる。だが全員がクラブの利益を追い求めている。これより激しい議論も経験したが、大切なのは皆が同じ方向を向いていることだ」



