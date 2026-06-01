Getty Images Sport
翻訳者：
ACミランが関心を示す中、プレミアリーグのクラブもセルティックのスター選手獲得に名乗りを上げている。
欧州の強豪がエンゲルスに注目
欧州の強豪がベルギー人MFエンゲルス獲得に動き出している。セルティックでリーグとカップのタイトル獲得に貢献した22歳は、今夏に中盤強化を狙うクラブから注目されている。
彼は最近代理人をDWMAに移し、スコットランドでの成功を踏み台に次のステップへ進みたいと考えている。
- Getty Images Sport
ACミランとプレミアリーグからの関心
移籍専門記者のサシャ・タヴォリエリ氏によると、ACミランは同選手の新しい代理人に獲得関心を伝えた。セルティックへの正式オファーはまだないが、来季に向けてチームを刷新するため状況を注視している。
しかし争奪戦はイタリアにとどまらない。プレミアリーグの複数クラブも注目している。ノッティンガム・フォレストは1月、最大約2500万ポンドを含む3度のオファーを提示したが拒否された。
今夏の市場では、これらのイングランドクラブが再アプローチすると見込まれている。
セルティックは交渉で有利だ
関心を寄せるクラブは増え続けているが、セルティックは交渉で優位だ。エンゲルスは2028年までパークヘッドで契約しており、クラブは売却の金銭的圧力を受けていない。
加入後に台頭した彼を売却する場合、セルティックは巨額の移籍金を求めるだろう。クラブ首脳は過去にも、主力に高給リーグから関心があると、市場最高額を粘り強く要求してきた。
このプレイメーカーの将来はどうなるのか
移籍市場に詳しいタヴォリエリ氏によると、このベルギー人選手は最近DWMAサッカーエージェンシーと契約し、セルティックに残る意向だという。
移籍市場が進行する中、セルティックは彼を売却して資金を得るか、それとも彼を軸にチャンピオンズリーグ挑戦を続けるかを判断しなければならない。スカウトチームはすでにMFの補強候補を絞っており、今後数週間でエンゲルスが中盤の要として残留するか、高額移籍選手としてクラブを去るかが決まる。