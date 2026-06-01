移籍専門記者のサシャ・タヴォリエリ氏によると、ACミランは同選手の新しい代理人に獲得関心を伝えた。セルティックへの正式オファーはまだないが、来季に向けてチームを刷新するため状況を注視している。

しかし争奪戦はイタリアにとどまらない。プレミアリーグの複数クラブも注目している。ノッティンガム・フォレストは1月、最大約2500万ポンドを含む3度のオファーを提示したが拒否された。

今夏の市場では、これらのイングランドクラブが再アプローチすると見込まれている。