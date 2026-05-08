ミラン首脳とザハヴィ氏はカサ・ミランで協議。当初はレヴァンドフスキも候補だったが、移籍金の高額さからアラバに注目が集まった。

経験と汎用性を備えたオーストリア代表は、守備陣強化に最適とみなされている。センターバック、左サイドバック、ボランチで起用できる点がアッレグリ監督の心をつかんだ。移籍金なしで実績ある選手を獲得できる可能性は、クラブ首脳陣にとって極めて魅力的だ。