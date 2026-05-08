Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

ACミランがレアル・マドリードDFダヴィド・アラバの衝撃的なフリー移籍へ動き、代理人のピニ・ザハヴィが交渉中。

移籍情報
ダヴィド・アラバ
ACミラン
セリエ A
レアル・マドリー
ラ・リーガ

ACミランは、レアル・マドリードDFダヴィド・アラバのフリー移籍の可能性を模索するため、スーパーエージェントのピニ・ザハヴィ氏と協議を行った。アラバのベルナベウでの将来は不透明で、怪我の履歴への懸念も残る。

  • ミラン、アラバ獲得の可能性を協議開始

    ミランはトップクラス補強を目指し、エージェントのザハヴィ氏と協議。当初はレヴァンドフスキが話題だったが、高年俸が障害に。注目は同氏が扱う別選手へ移った。

    レアル・マドリードとの契約満了が迫るDFアラバが候補に浮上した。バイエルンで多数のタイトルを獲得した33歳は、キャリア晩期の移籍先を検討中。MilanLiveは、ミランがこれを好機と捉えていると伝えている。

    • 広告
  • CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    直接の引用はないが、話題はザハヴィ氏との会談に集中している。

    ミラン首脳とザハヴィ氏はカサ・ミランで協議。当初はレヴァンドフスキも候補だったが、移籍金の高額さからアラバに注目が集まった。

    経験と汎用性を備えたオーストリア代表は、守備陣強化に最適とみなされている。センターバック、左サイドバック、ボランチで起用できる点がアッレグリ監督の心をつかんだ。移籍金なしで実績ある選手を獲得できる可能性は、クラブ首脳陣にとって極めて魅力的だ。

  • 経験とリスクの両方を考慮している

    マドリードでは、アラバの将来は依然不透明だ。スペイン王者が現行条件で契約を延長する兆しはない。ミランにとっての魅力は、欧州トップ返り咲きを目論むチームに実績ある戦力を加えられる点だ。複数国内タイトルとチャンピオンズリーグ制覇を経験するアラバは、リーダーシップと戦術的柔軟性を与えるだろう。

    ただし、最近の怪我歴が懸念材料だ。長期離脱が続き、過酷なセリエAと欧州戦で安定して出場できるかは疑問視されている。

  • FBL-ITA-SERIEA-MILAN-VERONAAFP

    チャンピオンズリーグの出場権獲得が移籍の行方を左右する可能性がある

    ミランにとって、財政面は獲得の成否を左右する。このディフェンダーはフリー移籍可能だが、年俸負担は大きい。来季チャンピオンズリーグ出場権を得て追加収入を確保すれば、年俸負担への余裕が生まれる。

    現在35試合で67ポイントの3位だが、5位ローマとは3ポイント差しかない。

セリエ A
ACミラン crest
ACミラン
MIL
アタランタ crest
アタランタ
ATA
ラ・リーガ
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
レアル・マドリー crest
レアル・マドリー
RMA