ACミランがルカ・モドリッチとの契約延長を発表。これはルーベン・アモリムにとって大きな朗報だ。

ACミランは、クロアチア代表のスターが1年間の契約延長に合意し、2027年6月30日まで残留すると発表した。クラブは公式声明で喜びを示し、バロンドール受賞者がチームにもたらす価値を強調した。

クラブは声明で「ACミランは、ルカ・モドリッチが2027年6月30日までの1年契約を締結したことを喜んでいます。加入以来、彼はピッチ内外で謙虚さと情熱で経験をチームに注ぎ込んできました。 世界屈指の象徴的選手である彼は、ロッソネリのユニフォームに身を包み、昨季37試合2得点を記録。新たなマイルストーンを目指す。」







