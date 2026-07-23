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ACミランがルカ・モドリッチとの契約延長を発表。これはルーベン・アモリムにとって大きな朗報だ。
サン・シーロでの新たな決意
ACミランは、クロアチア代表のスターが1年間の契約延長に合意し、2027年6月30日まで残留すると発表した。クラブは公式声明で喜びを示し、バロンドール受賞者がチームにもたらす価値を強調した。
クラブは声明で「ACミランは、ルカ・モドリッチが2027年6月30日までの1年契約を締結したことを喜んでいます。加入以来、彼はピッチ内外で謙虚さと情熱で経験をチームに注ぎ込んできました。 世界屈指の象徴的選手である彼は、ロッソネリのユニフォームに身を包み、昨季37試合2得点を記録。新たなマイルストーンを目指す。」
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アモリムにとって極めて重要な安定性
契約延長は、混乱期を経て就任した新監督アモリムにとって重要な意味を持つ。ミランは2025-26シーズンに5位に終わり、チャンピオンズリーグ出場を逃した。その後、マッシミリアーノ・アッレグリ、イグリ・タレ、ジェフリー・モンカダら幹部が退任する大改革が行われた。 再建を目指すアモリム監督にとって、モドリッチのリーダーシップは不可欠だ。
ベテランMFは控えではなく、引き続き中心選手としてチームを牽引する決意だ。 昨季終盤、クラブでも代表でも早期敗退の失望を味わった彼は、そのシナリオを書き換える意気込みだ。10月6日の引退試合で代表を去る予定で、以降はミラン再建に全力を注ぎ、有終の美を飾るつもりだ。
財務詳細とレアル・マドリードとの関係
9月に41歳になるモドリッチは、セリエAで最も尊敬される選手の一人だ。契約内容は、サン・シーロでのプロジェクトで彼が依然として重要な存在であることを示している。イタリアの報道によると、彼は年俸約350万ユーロ＋出来高ボーナスで合意。これは、現経営陣とオーナー陣の新しい方針への信頼の表れだ。
契約前に引退や他クラブでの指導者転身が噂されたが、彼は少なくともあと1年ミラノに残る。
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次は何が起こるのでしょうか？
クラブは「ルカ・モドリッチは引き続き背番号14を着用する」と発表し、ピッチでの役割に変更はないと強調した。クロアチア代表MFは昨季アレグリ前監督の下で37試合に出場し、2ゴール3アシストを記録。将来が確定したことで、焦点はプレシーズンのスケジュールに移り、アモリム新監督は戦術の浸透を開始する。
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