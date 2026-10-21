ザカリー・アテカメは、2026-27シーズンのリーグ・アンで輝く選手の一人だ。ミランから期限付き移籍で加入したスイス人サイドプレーヤーは、2得点3アシストを記録するなど主役級のシーズンを送っており、その活躍によってヤキン監督率いるスイス代表にも招集された。北マケドニアでのデビュー戦では2アシストを記録している。フランスではクロスを上げる能力からデイビッド・ベッカムになぞらえられている。大げさな比較ではあるが、それでもアテカメの持ち味を際立たせるものだ。
Getty Images Sport
翻訳者：
ACミランがリヨンと交渉、1月のザカリー・アテカメ復帰を望む
1月に向けた試み
リヨンがパリ・サンジェルマンと勝ち点14で並び、リーグ・アン首位に立っているのは、ヤングボーイズの元ウインガーの貢献もあってこそだ。ミランは2025年夏、移籍金1000万ユーロを支払い、将来の再売却額の10％をスイスのクラブに渡す条件で同選手を獲得した。その目覚ましい活躍は、アルド・ロッシ通りでも決して見過ごされていない。本日付の『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、ミランは6月を待たず、早くも1月に同選手をイタリアへ呼び戻すことを真剣に検討しているという。
ミランに復帰へ
昨年、アッレグリ監督の下で29試合に出場し、2ゴールを挙げたアテカメは、右サイドに適した補強と見なされている。4バックならヒラの控え、3-4-2-1を採用するならチュクウェゼの控えとなる。リヨンは現時点で交渉に応じない姿勢だが、特に代役を見つけられれば、交渉の余地はある。話が先送りになっただけで、アテカメは2027年の1月か6月に、間違いなく再びACミランのユニフォームを着ることになる。
アテカメはいくら稼いでいるのか
2004年生まれのスイス人選手はミランと2030年まで契約を結んでいる。年俸はCalcio e Finanzaの報道によると、税引き後で100万ユーロ、税引き前で約185万ユーロだ。
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