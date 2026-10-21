ザカリー・アテカメは、2026-27シーズンのリーグ・アンで輝く選手の一人だ。ミランから期限付き移籍で加入したスイス人サイドプレーヤーは、2得点3アシストを記録するなど主役級のシーズンを送っており、その活躍によってヤキン監督率いるスイス代表にも招集された。北マケドニアでのデビュー戦では2アシストを記録している。フランスではクロスを上げる能力からデイビッド・ベッカムになぞらえられている。大げさな比較ではあるが、それでもアテカメの持ち味を際立たせるものだ。



