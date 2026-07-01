ACミランがゴンサロ・ラモス獲得に7500万ユーロの驚愕オファー。PSGは笑いが止まらない。GOALが2026年夏移籍市場最大取引を評価。

移籍は、関係者全員が喜ぶ場合もあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと悔やむ場合もあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、「大勝者」と「大敗者」を追跡します。
以下の評価一覧をチェックし、コメント欄であなたの意見を聞かせてください。
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アタランタにとって、エデルソンをマンチェスター・ユナイテッドに売却したのに続き、今回も賢明な取引だ。 クラブのアカデミー出身ながらトップチームでの出場はわずか数試合だったパレストラには、5500万ユーロ（4700万ポンド／6200万ドル）という巨額の移籍金が支払われる。カリアリへのレンタルで成功を収めた彼を再統合するより売却して利益を得る方針は、以前から決まっていたようだ。 21歳の彼はクラブ史上4番目の高額売却となった。10歳で加入したベルガモでプレーする機会がなくなったのは残念だが、インテルやチェルシーが関心を示した時点で残留は難しかった。評価：A
チェルシーにとって：これはシャビ・アロンソが「ヘッドコーチ」より「マネージャー」として影響力を持つことを示す興味深い指標だ。報道では、このスペイン人マネージャーが移籍を承認し、クラブは迅速にアタランタと合意した。その結果、24時間でインテルによるパレストラ獲得の動きを横取りし、最有力候補となった。彼はスクデット獲得チームへの加入が予想されていたため、その意味では大きな成果だ。 多才でスピードとパワーを兼備するサイドバックのパレストラ（2025-26シーズン・セリエA最優秀ディフェンダー）は、3バックでも4バックでもアロンソの戦術にフィットすると見込まれ、プレミアリーグの過酷な環境にも適応できるはずだ。 ただし、最大5500万ユーロという金額はセリエAの基準を大きく上回り、インテル提示額を大きく上回ったため、過大投資との声もある。彼はまだ21歳であり、トップリーグでの経験は1シーズンだけだ。そのため、この移籍には一定のリスクが伴う。評価：B
本人だけが理由を知っているが、週給約10万ポンドというチェルシーのオファーはインテル提示額の2倍以上で、その背景を説明している。 とはいえ、プレミアリーグで成功する資質は十分で、イングランドのトップリーグに挑戦できる機会を喜んで掴んだようだ。アーセナルで成功したリカルド・カラフィオリの例も励みになるはずだ。昨夏リヴァプールに移籍した同郷のジョヴァンニ・レオーニのように、早期にセリエAを離れる若手が増えていることも背景にある。 アロンソ監督が彼をスタンフォード・ブリッジに招き入れたいという強い決意も後押しした。新監督の下で重要な存在になる可能性を示唆している。評価：A
クリシャン・デイヴィス
PSGにとっては大当たりだ！CLで1試合も先発しなかった控え選手に巨額を払う相手が見つかり、欧州王者は笑いが止まらない。 本来はストライカー不足を解消するはずだったが、パルク・デ・プランスではベンチが定位置だった。ルイス・エンリケ監督がウスマン・デンベレを「フォールス・ナイン」として起用するほうが良いと判断したためで、ポルトガル人監督の采配としては疑問が残る。代表でも41歳のクリスティアーノ・ロナウドの控えであり、評価は下がり続けている。 そのため、今夏にトップクラブがラモスを争奪する様子はなく、7500万ユーロを払うチームなどいなかった。しかしPSGは、この移籍で攻撃力を高めるヤン・ディオマンデ獲得資金の半分以上を捻出した。評価：A+
ミランにとって：驚愕だ。まず、ラモスは優れたストライカーである。ベンフィカで可能性を示し、PSGでは3シーズンで45得点を挙げ、途中出場でもインパクトを残した。しかし、移籍金は高額すぎる。資金に余裕がないミランには特にだ。 この異常な取引の背景を探ろうと、イタリアのファンやジャーナリストは騒然としている。ラファエル・レオの退団につながるという見方もあれば、代理人ホルヘ・メンデスの影響や、ミランオーナーのジェリー・カルディナーレとPSG会長アル・ケライフィの親密な関係が噂される。 それでも、なぜクラブ史上最高額をラモスに払う必要があったのかは不明だ。繰り返しになるが、彼はセリエAで得点を挙げるだろう。特に、ルーベン・アモリム監督が「9番」に求める要素を彼は備えている。しかしこれは、インテルがロメル・ルカクを獲得して以来、イタリアで最も高額な移籍であり、ラモスが同じレベルで得点を保証できるかは疑問だ。評価：D+
ラモスにとって、長年ベンチを温めてきた彼にとって、主役になる待望のチャンスだ。2022年W杯でフェルナンド・サントス監督率いるポルトガル代表でハットトリックを達成したとき、彼はスター候補と見なされた。しかし後任のロベルト・マルティネス監督は、将来性豊かなセンターフォワードではなくロナウドを起用し続け、ラモスの成長を阻んだ。 とはいえ、ロナウドやマルティネスにプレッシャーをかけたかといえば疑問だ。PSGでも状況は同じで、彼はベンチから投入されるインパクトのある交代要員にとどまった。今回、その評価を変えるチャンスが巡ってきた。 彼は今、世界屈指のクラブである新ミランの10番として先発する。移籍金に見合う活躍が求められる重圧は並大抵ではない。この金額はセリエAでは破格だ。ゴンサロ、あとは君次第。今こそ価値を証明せよ…… 評価：A
マーク・ドイル
フォレストにとっては複雑な心境だ。アンダーソンの退団は残念だが、彼はチームが初めてEL予選を突破し準決勝まで進んだ立役者だった。彼の穴を埋めるのは容易ではない。 とはいえ、金銭面での不安はない。移籍金が1億1600万ポンドでも1億3000万ポンドでも（フォレストは後者を主張）、2年前3500万ポンドで獲得した選手としては破格だ。シティ・グラウンドではアンダーソンの不在が痛手となるが、経営陣は大きな利益に満足するだろう。フォレストはシティから大金を手にした。評価：A
マンチェスター・シティにとって：新たなロドリ。少なくとも、そうあってほしい。ロドリは去就を明かしていないが、バロンドール受賞者が今夏母国スペインへ戻る兆候がある。たとえ残留しても、30歳の後継者は必要だった。 ニコ・ゴンサレスやマテウス・ヌネスは「6番」としてほとんど説得力がない。一方、アンダーソンは実績十分。昨季プレミアリーグで最多のボールタッチ数を誇り、1対1の勝率もトップだった。エンツォ・マレスカ監督の中盤にとって理想的な補強だ。 とはいえ、これは「イングランド・プレミアム」の典型例だ。アンダーソンは23歳と若く、将来が楽しみな選手だが、フォレストでの数シーズンしか実績がなく、チャンピオンズリーグの出場経験もない。 もし彼がイングランドではなくスコットランド代表としてプレーし続けていたら、シティが9桁の移籍金を払うことはなかっただろう。評価：C
アンダーソンにとって：今が最適なタイミングだ。彼はフォレストのレベルを超え、シティでその力を証明するチャンスを得る。 巨額の移籍金に伴うプレッシャーは大きい。エティハドで苦戦した若手イングランド人MFは彼だけではない。それでも23歳の彼は、同年齢のカルヴィン・フィリップスより完成度が高い。最大の違いは、ロドリが彼の先発の座を阻まない点だ。 ペップ・グアルディオラ監督退任後のシティには不確定要素が多いが、アンダーソンにとっては欧州屈指のセントラルMFへ成長する絶好の機会だ。 評価：A+
マーク・ドイル
リヴァプールにとって、コナテの去就は板挟みの状況だった。契約満了を避け、2024-25年のタイトル獲得時に新契約を結んでいれば、移籍金を得て別れることができた。 2024-25シーズンの優勝時に全盛期だった彼と新契約を結んでいれば、移籍金を得て放出できた。しかし彼は個人として低調なシーズンを過ごし、結局無償でチームを去った。 シーズン中の目立ったミスもあり、リヴァプールが週給約25万ポンドという高額要求を受け入れるのは非現実的だった。4月に本人合意間近と報じられたものの、数カ月に及ぶ交渉は結局、合意に至らなかった。 リヴァプールはジョヴァンニ・レオニとジェレミー・ジャケという代替候補をすでに確保しているが、それでも今回の対応は大きな時間の浪費だった。評価：D
レアル・マドリードについて：長年のターゲットであるコナテには、移籍金ゼロで高年俸を提示する見込みだ。しかし、昨季の低調なパフォーマンスを考えると、これはリスクある決断である。昨年11月には関心を失っていたという報道もあり、その背景は示唆的だ。 調子が良いときの彼は優れたセンターバックであり、27歳とまだ全盛期ではない。レアルは彼がスペインで本来の力を取り戻すと見込み、低コストでポジションの課題を解決しようとしている。 ダヴィド・アラバは今夏退団し、アントニオ・ルディガーは全盛期を過ぎ、エデル・ミリタオは怪我続き、ディーン・ホイセンはまだ若すぎる。とはいえ、コナテが即戦力とは言い難く、ファンやメディアの厳しい監視下にあるレアルでは、この移籍がすぐに失敗に終わる可能性も高い。評価：B
コナテにとって、夢の移籍と高年俸という望みが叶う。だが、ホイセンと組むCBの定位置確保には早期適応が不可欠だ。ミスへの寛容度は低く、アンフィールドより厳しい目が注がれる。 彼はトレント・アレクサンダー＝アーノルドに続きフリーでマドリードへ移籍したが、そのイングランド人選手がデビューシーズンに苦戦したことは警鐘となる。それでも、早期に自信とベストコンディションを取り戻せれば、ジョゼ・モウリーニョ監督率いる刷新されたレアル・マドリードで世界有数のクラブの要として地位を確立するチャンスがある。だが、それが実現する保証はない。 評価：A
クリシャン・デイヴィス
オサスナは昨夏500万ユーロで獲得した選手を売却し、大きな利益を得たように見える。しかし、パンプローナを本拠地とするクラブは、レアル・マドリードとの契約に盛り込まれた50％の転売条項で制約されていた。 4000万ユーロ（約3450万ポンド／4500万ドル）の移籍金条項のうち、2000万ユーロがマドリードに支払われる。それでも、オサスナのような規模のクラブにとって、1500万ユーロ（約1300万ポンド／1700万ドル）の利益は大きい。 今季12ゴールに絡み、スペイン代表としてW杯にも出場したムニョスの移籍は既定路線だった。移籍金条項があるため交渉の余地は限られた。評価：B-
リヴァプールにとってはアンドニ・イラオラ体制初の補強であり、ニューカッスルとの移籍市場でのライバル関係をさらに加熱させる出来事だ。マグパイズ（ニューカッスル）はバルセロナへ移籍したアンソニー・ゴードンの長期的な後継者としてムニョスを狙っていたが、リヴァプールは市場の好機を察知。交渉が最終段階に入りニューカッスルのオファーが受け入れられたと報じられる中、移籍を横取りする形で急襲した。 リヴァプールはこれを大きな成果と捉えており、高く評価される若手ウインガーを割安で獲得できたことを喜んでいる。ムニョスは両サイドと中央でプレーでき、サラーの退団とエキティケの負傷で空いた前線の穴を埋める即戦力となる。 直線的なスピードと守備の献身性を備えた22歳は、新監督イラオラの戦術にぴったりで、本人も移籍を強く希望していた。リオ・ングモハの成長を阻まないよう注意が必要だが、クラブは問題ないと見ている。 評価：A
ムニョスにとって：リヴァプールとニューカッスルのオファーが両方とも受理された後、最終判断は選手自身に委ねられた。アンフィールドを選んだ彼を責めるのは難しい。22歳ながらキャリア初期は転々とし、今回が3つ目のビッグクラブとなる。 バルセロナの「ラ・マシア」出身で、レアル・マドリードを経て1年前にオサスナへ加入した。今回は新天地に定着し、長期的に活躍したいはずだ。同胞のイラオラ監督が適応を後押しするだろう。 先発の座は簡単には得られない。クラブがRBライプツィヒのヤン・ディオマンデの獲得も目指しているため、総合力をさらに高める必要がある。それでも、彼の多才さを考えれば、新攻撃陣で多くの出場機会を得るだろう。評価：A
クリシャン・デイヴィス
ブライトンは6年前に200万ポンドで獲得した選手を5,200万ポンド（7,000万ドル）で売却し、再び賢明な取引を示した。 契約満了まであと1年だったため、クラブとしては好条件だ。以前の推定市場価値は7000万ポンド（9400万ドル）とされていたが、このオランダ人DFから巨額の移籍金を獲得できたことに満足しているはずだ。 移籍金は将来性のある後継者獲得に再投資される見込みで、ハンブルクで好印象を残したトッテナムの若手ルカ・ヴスコヴィッチが候補に挙がっている。センターバックはルイス・ダンク、オリヴィエ・ボスカグリが健在で、イゴール・ジュリオもウェストハムからのレンタルから戻る予定だ。評価：A
トッテナムについて：新監督ロベルト・デ・ゼルビがブライトン時代から知るヴァン・ヘッケを強引に獲得した印象だ。契約最終年で市場価値は4000万ポンド程度とみられていたが、7000万ポンドと評価するブライトンの提示額を飲まされた形である。 実力的には4000万ポンド（5400万ドル）前後で収まるはずだが、ブライトンは交渉が厳しく、トッテナムは急ぐしかなかったのかもしれない。 プレミアリーグのライバルであるチェルシーとリヴァプールも興味を示していたこと、キャプテンのクリスティアン・ロメロが移籍濃厚であること、さらにセンターバックのミッキー・ファン・デ・ヴェンも退団の可能性があることを考えると、トッテナムは早急な補強が必要だった。 それでも、トッテナムはプレミアリーグで実績のあるセンターバックを獲得できた。26歳の彼は全盛期前で、パス能力が高く、チームに欠けていた闘志とリーダーシップを持つ。オランダ代表として、フリーで加入したマルコス・セネシと新コンビを形成するだろう。評価：B-
選手本人にとっては理にかなった移籍だ。契約延長を拒否していた彼は、キャリアの折り返し地点でステップアップし、プレミアリーグでの地位を確立した。 チェルシーとリヴァプールは関心を示したものの、具体的な行動には移さなかった。そのため、彼は「ビッグ6」でレギュラーを狙える環境を求めてトッテナムを選んだ。欧州カップ戦に出場できない点はマイナスだが、以前デ・ゼルビの下で働いた経験がある彼は、戦術を理解しやすく、早期適応が期待できる。 2025-26シーズンの終盤に降格危機を回避した北ロンドンのクラブは、今後予想される過渡期を乗り越える上で、堅固な守備の基盤を得ることになる。評価：A
クリシャン・デイヴィス
マンチェスター・シティにとって、ベルナルドの移籍は伝説の終わりだ。彼はプレミアリーグ屈指の攻撃的MFとして、シティの長期にわたる成功を支えた。ペップ・グアルディオラは理想的な選手として彼を深く愛し、エティハドでの引退試合では涙を流した。 グアルディオラは彼がシティでキャリアを終えることを望んでいたが、この退団は予想されていた。無償移籍はクラブにとって痛手だが、9年間の貢献を思えば当然の待遇だ。彼の技術、知性、人柄は大きく欠ける。評価：D
レアル・マドリードにとっては祝うべき理由が2つある。彼らは優れた選手をフリーで獲得し、宿敵バルセロナをかわした。数か月の憶測ではカンプ・ノウ移籍が濃厚だったが、ジョゼ・モウリーニョのベルナベウ就任が流れを変えた。 「ザ・スペシャル・ワン」は同胞の獲得を最優先し、契約はわずか36時間でまとまった。シルバの全盛期は過ぎたものの、昨季のプレミアリーグ優勝争いで大一番に強さを示した（エティハドでのアーセナル戦が好例）。 何よりも、彼は才能と粘り強さを併せ持つ理想的なロールモデルであり、モウリーニョが求める選手像そのものだ。だからこそ、レアルがバルサの獲得を阻んだ理由も頷ける。評価：B+
ベルナルド・シルバにとって：念願のスペイン移籍が実現した。過去3年以上にわたり、彼はラ・リーガの強豪への移籍が噂されてきた。そのたびにグアルディオラ監督に説得され、エティハドでプレーを続けていた。 今回はベルナルドの決意が固く、ついに伝統ある強豪でプレーする機会を得た。レアルは現在苦境にあるが、モウリーニョと共に頂点へ戻る挑戦は彼にとってやりがいのあるものになるだろう。 レアルのポジション争いは激しいが、シルバは衰えても頭脳と経験でカバーできる。 もう少し若く移籍していれば、と悔やむ声もあるが、30代後半までスペインで輝ける経験と資質を彼は備えている。ルカ・モドリッチのように、マドリードで存在感を示すだろう。評価：A+
マーク・ドイル
チェルシーにとって、ククレラ放出は奇妙な決断だ。2022年の加入当初は苦戦したが、やがて守備の要に成長した。全盛期の彼は世界屈指のサイドバックだ。 とはいえ、当初ブライトンから6000万ポンド（8000万ドル）で獲得したときほど価値はない。報道では裏で移籍を望み、クラブ方針を公に批判したとも伝えられる。チェルシーは彼を「手放せない存在」とは見ておらず、5200万ポンド（6900万ドル）を取り戻せれば満足だろう。 7月に28歳になる彼を今後より高く売ることは難しかっただろう。彼の退団でチームはさらに若返るが、チェルシーはジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコで穴を埋められると見込んでいる。評価：B-
レアル・マドリードについて：モウリーニョ監督の意向が最優先された。クラブは昨夏、ベンフィカからアルバロ・カレラスを呼び戻すため左サイドバックに巨額を投じたばかりだが、新（旧）監督が指名したククレラ獲得を阻むことはできなかった。 ここ数か月は調子を落としているだけに、即座に結果が求められる。まもなく28歳になるククレラが全盛期を維持できる期間は限られており、チームが彼から何年高いパフォーマンスを引き出せるかは不透明だ。 それでも、彼のエネルギーと攻撃性は「モウリーニョ流」に合う。レアルはククレラを加え、カレラス、メンディ、ガルシアと左SBが4人となったため、誰かを放出する必要がある。評価：C
ククレラにとって、この移籍は最大の朗報だ。混乱するチェルシーを脱出し、全盛期に世界屈指のクラブへ加入した。彼はスタンフォード・ブリッジの運営に幻滅し、スペイン復帰を希望していた。アトレティコ・マドリードの興味が報じられていたが、ベルナベウへ移るとは予想外だった。 レアルからのオファーに彼は即座に同意したはずだ。モウリーニョに抜擢された以上、カレラスと交代しながら先発の座を掴む可能性は高い。 ただし、移籍金の大きさから、すぐに結果が求められる。出せなければ、バルセロナとのつながりもあるため、忍耐力のないベルナベウのサポーターから厳しい批判を受ける危険がある。評価：A
クリシャン・デイヴィス
リヴァプールにとって、ロバートソンの退団は感慨深い別れだ。2017年に800万ポンドでハル・シティから加入した彼は、クロップ体制の要として活躍し、全盛期は世界最高の左サイドバックだった。 32歳となり、年齢の影響は否めない。そのためリヴァプールは昨夏、後継としてミロス・ケルケズを獲得。冬にはコスタス・ツィミカスをローマから呼び戻せていればロバートソンを放出する予定だった。 しかし、ケルケズはまだアンフィールドに完全に馴染んでいない。2025-26シーズンを通じて、ロバートソンの経験、粘り強さ、人柄がマージーサイドで痛切に欠けることが明らかになった。ファンは、ロバートソンとモハメド・サラーの退団が来シーズンのチームレベルをさらに低下させると懸念している。評価：D
トッテナムについて：やはり意外な移籍だ。1月に獲得を試みた理由は不明瞭だった。左サイドバックは層が薄くなく、ベン・デイヴィスが負傷中でもデスティニー・ウドギーやジェド・スペンスがいた。さらにブラジルの若手スーザも加入したばかりだった。 混乱するロッカールームの安定剤になるとの意見もあった。新監督デ・ゼルビが求める「100％の献身」をチームに浸透させる上で彼が存在感を示す可能性はあった。とはいえ、フリーで加入したとはいえ、トッテナムが本当に彼を必要としていたかは疑問が残る。評価：C
ロバートソンにとって：不可解な決断だ。1月にリヴァプールを去ろうとしたのは理解できる。控えに追いやられ、ワールドカップを控えてプレミアリーグで定期的にプレーしたかったからだ。スパーズはそれを提供しようとしていた。 結局、後半戦は予想以上に先発機会を得て、北米へ移る時点ではコンディションは良好だ。ただ、リヴァプールが一度も契約延長を提示しなかったため、残留の可能性は最初からなかった。 ただし、ユヴェントスなど他の選択肢もあった。降格圏を辛うじて逃れたばかりのクラブを選んだのはやや不思議だ。しかし、デ・ゼルビ監督が今夏にチームを強化できるとすれば、1月時点より魅力的に映った可能性もある。 それでも、彼が北ロンドンで昨季のリヴァプールより多く出場できるかは不透明だ。評価：C
マーク・ドイル
アタランタのビジネスモデルがまたも成功した。2022年にサレルニターナから2300万ユーロで獲得したエデルソンは、EL制覇など4年間の活躍後、マンチェスター・ユナイテッドへ売却。追加条項が全て満たされれば移籍金はほぼ2倍になる。 このブラジル人MFの穴埋めは容易ではないが、これこそがアタランタのスタイルだ。原石を発掘し、数シーズン後に最高値で売却する。 アトレティコ・マドリードも獲得を望んだが、アタランタは強気の姿勢を崩さず、契約残り1年の選手にユナイテッドは要求額を支払った。スカウトチームの腕が光る。評価：A
ユナイテッドにとって：補強失敗が多いクラブとしては珍しく、賢明な獲得だ。 カゼミーロがオールド・トラッフォードを去ったため、ユナイテッドは新たな中盤の補強が必要だった。そこで、ボール奪取力に優れ、プレーメーカーとしても機能するブラジル人選手を同等の戦力として獲得した。エデルソンの評価は過去1年でやや低下した――それが、カルロ・アンチェロッティ監督のワールドカップ代表メンバーに彼が選ばれず、カゼミーロが選ばれた理由だ。 ただ、昨夏ジャン・ピエロ・ガスペリーニが退任したことが影響している。2024年EL決勝でレバークーゼンを破った“要”だったからだ。 当時、リヴァプールやマンチェスター・シティも獲得に興味を示していた。もしあの頃のパフォーマンスを取り戻せれば、コビー・マイヌーと強力な中盤を形成できるだろう。全盛期のカゼミーロには及ばないものの、マヌエル・ウガルテよりは明らかに上だ。評価：B+
エデルソンにとって： 待ち望んだプレミアリーグ移籍だ。彼は常にイングランド挑戦を公言しており、守備力とキープ力を生かしペナルティエリアでも脅威になる。 シメオネ率いるアトレティコへ行ったほうが良かったという声もある。だが、守備的MFとして優れたマイケル・キャリックが、かつてはキャリアを危うくする場所と見なされたオールド・トラッフォードに安定感をもたらした。 エデルソンには「夢の劇場」でインパクトを残す要素が揃っており、それが実現すればブラジル代表復帰への大きな一歩となる。評価：A
マーク・ドイル
ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、アレクサンダー・イサクの残留に必死で抵抗したが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。彼が移籍希望を申し出た時点で放出していれば、はるかに良かっただろう。このスウェーデン人ストライカーが引き起こした混乱は、エディ・ハウ監督や選手たちにとって何の得にもならなかった。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び迅速に放出した。しかも移籍金は破格だ。ゴードンは勤勉で多才なアタッカーだが、クラブや代表で6900万ポンドの価値を示したことはない。ニューカッスルにとっての課題は、この資金を賢く投資することだ。イサクの売却益はすでに無駄にし、今夏もトップ選手獲得は容易ではない。 CL出場権をエサにできない現状では、12位という低迷とゴードンの流出が示すように、サウジオーナーの関心が薄れる中、クラブは英エリート勢への脅威でなくなった。評価：B-
バルセロナにとって：懸念材料だ。クラブはラ・リーガの財務規制で苦しみ、大型投資から遠ざかっていた。その上で再建後初の動きがゴードンに8000万ユーロを払うことだったのは、良い兆しとは言えない。 イングランド代表の彼は前線どこでもプレーでき、プレッシングも秀逸だ。フリック監督がゴーサインを出した理由も頷ける。 それでも、移籍金が過剰である事実は変わらない。ゴードンがW杯で好結果を残せば評価は変わるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとも指摘されるが、6点はカラバフとユニオン・サン＝ジロワ戦で、半分はPKだった。 プレミアリーグでは直近60試合で12得点にとどまり、これがバルサが期待すべき実際のペースだ。ゴードンはウインガーに求められる運動量と年俸面でラッシュフォードより優れるが、より割安な選択肢はあった。バルサが再び「金より分別」を忘れた証拠だ。評価：C+
ゴードンにとって：夢のような移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定していなかったが、かねてから狙っていたビッグクラブへ移籍できた。少年時代から応援する故郷のリヴァプールへの移籍話に心を奪われたと明かし、当初はバイエルン・ミュンヘン加入が濃厚だった。 だがバイエルンは移籍金を高く感じ、交渉は不調に終わった。この点こそ、ゴードンが今抱える最大課題だ。もしジュリアン・アルバレスが加入すれば、彼の注目度は下がる。それでも8000万ユーロの移籍金を正当化するプレッシャーは大きい。バルサがその額を払ったのは、控え選手のためではないからだ。 スター揃いのチームでスタメンに値することを証明するのは容易ではない。デビューシーズンに28ゴール・アシストを記録したにもかかわらず、カンプ・ノウで余剰となったラッシュフォードがその好例だ。とはいえ、ゴードン自身は今の幸運をまだ信じられていないだろう。アンソニー・エランガとプレーしていた彼が、ラミン・ヤマルと並んでピッチに立つのだ！ 評価：A
マーク・ドイル