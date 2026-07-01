ACミランがゴンサロ・ラモス獲得に7500万ユーロの驚愕オファー。PSGは笑いが止まらない。GOALが2026年夏移籍市場最大取引を評価。

ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、アレクサンダー・イサクの残留に必死で抵抗したが、結局はリヴァプールへの移籍を認めた。彼が移籍希望を申し出た時点で放出していれば、はるかに良かっただろう。このスウェーデン人ストライカーが引き起こした混乱は、エディ・ハウ監督や選手たちにとって何の得にもならなかった。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び迅速に放出した。しかも移籍金は破格だ。ゴードンは勤勉で多才なアタッカーだが、クラブや代表で6900万ポンドの価値を示したことはない。ニューカッスルにとっての課題は、この資金を賢く投資することだ。イサクの売却益はすでに無駄にし、今夏もトップ選手獲得は容易ではない。 CL出場権をエサにできない現状では、12位という低迷とゴードンの流出が示すように、サウジオーナーの関心が薄れる中、クラブは英エリート勢への脅威でなくなった。評価：B-

バルセロナにとって：懸念材料だ。クラブはラ・リーガの財務規制で苦しみ、大型投資から遠ざかっていた。その上で再建後初の動きがゴードンに8000万ユーロを払うことだったのは、良い兆しとは言えない。 イングランド代表の彼は前線どこでもプレーでき、プレッシングも秀逸だ。フリック監督がゴーサインを出した理由も頷ける。 それでも、移籍金が過剰である事実は変わらない。ゴードンがW杯で好結果を残せば評価は変わるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとも指摘されるが、6点はカラバフとユニオン・サン＝ジロワ戦で、半分はPKだった。 プレミアリーグでは直近60試合で12得点にとどまり、これがバルサが期待すべき実際のペースだ。ゴードンはウインガーに求められる運動量と年俸面でラッシュフォードより優れるが、より割安な選択肢はあった。バルサが再び「金より分別」を忘れた証拠だ。評価：C+

ゴードンにとって：夢のような移籍だ。プレミアリーグでのパフォーマンスはここ2年安定していなかったが、かねてから狙っていたビッグクラブへ移籍できた。少年時代から応援する故郷のリヴァプールへの移籍話に心を奪われたと明かし、当初はバイエルン・ミュンヘン加入が濃厚だった。 だがバイエルンは移籍金を高く感じ、交渉は不調に終わった。この点こそ、ゴードンが今抱える最大課題だ。もしジュリアン・アルバレスが加入すれば、彼の注目度は下がる。それでも8000万ユーロの移籍金を正当化するプレッシャーは大きい。バルサがその額を払ったのは、控え選手のためではないからだ。 スター揃いのチームでスタメンに値することを証明するのは容易ではない。デビューシーズンに28ゴール・アシストを記録したにもかかわらず、カンプ・ノウで余剰となったラッシュフォードがその好例だ。とはいえ、ゴードン自身は今の幸運をまだ信じられていないだろう。アンソニー・エランガとプレーしていた彼が、ラミン・ヤマルと並んでピッチに立つのだ！ 評価：A

マーク・ドイル