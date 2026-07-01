ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、アレクサンダー・イサクの残留に必死だったクラブは、結局リヴァプールへの移籍を認めた。移籍希望を申し出た時点で放出していれば、混乱は防げた。このスウェーデン人ストライカーの騒動は、エディ・ハウ監督やチームに何の得もなかった。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び迅速に放出した。しかも移籍金は破格だ。ゴードンは勤勉で多才なアタッカーだが、クラブや代表で6900万ポンドの価値を示したことは一度もない。ニューカッスルにとっての課題は、この資金を賢く投資することだ。イサクの売却益を無駄にした前例があり、今夏もトップ選手を獲得するのは容易ではない。 CL出場権をエサにできない現状では、12位という低迷とゴードンの流出が示すように、サウジアラビア資本の下でクラブの競争力は低下している。評価：B-

バルセロナにとって：不安な兆候だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制により、長らく大型投資ができない状態だった。その上で、再建後最初の動きがゴードンに8000万ユーロを投じたことでは、良い前兆とは言えない。 イングランド代表の彼は前線どこでもプレーでき、プレッシングも秀逸だ。フリック監督がゴーサインを出した理由も理解できる。 それでも、移籍金が過剰である事実は変わらない。ゴードンがW杯で好結果を残せば評価は変わるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとも指摘されるが、6点はカラバフとサン＝ジロワーズ戦で、半分はPKだった。 プレミアリーグ直近60試合では12得点にとどまり、これがバルサが期待すべき得点率だ。ゴードンはウインガーとしてフリック監督の求める役割を果たし、ラッシュフォードより年俸も低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサは再び「金より分別がない」状態に戻った。評価：C+

ゴードンにとって：夢のような移籍だ。ここ2年の不安定なパフォーマンスにもかかわらず、かねてから憧れていたビッグクラブへ移った。少年時代から応援するリヴァプールへの移籍話に心を奪われたと本人も明かし、当初はバイエルン加入が濃厚だった。 しかしバイエルンは移籍金を高く感じ、交渉は不調に終わった。この点こそゴードンが今抱える最大課題だ。もしジュリアン・アルバレスが加入すれば、彼の注目度は下がるだろう。それでも8000万ユーロの移籍金を正当化せねばならず、大きなプレッシャーがかかる。バルサがその額を払ったのは、控え選手のためではないからだ。 スター揃いのチームでスタメンに値することを証明するのは容易ではない。デビューシーズンに28ゴール・アシストを記録したにもかかわらず、カンプ・ノウで余剰となったラッシュフォードがその好例だ。とはいえ、ゴードン自身はまだ幸運を信じきれていないだろう。アンソニー・エランガとプレーしていた彼が、ラミン・ヤマルと並んでピッチに立つのだ！ 評価：A

マーク・ドイル