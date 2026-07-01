移籍は、関係者全員にとって良い結果になる場合もあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、「大勝者」と「大敗者」を追跡します。
以下の評価一覧をチェックし、コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。
移籍は、関係者全員にとって良い結果になる場合もあれば、クラブや選手が交渉で別の選択をしていたらどうなっていたかと後悔するケースもあります。
そこでGOALは、選手が正式に発表される前に、各大型移籍で誰が最も得をしたのかを皆さんにお伝えします。夏の移籍市場期間中、私たちは成立したすべての移籍をその都度評価し、「大勝者」と「大敗者」を追跡します。
以下の評価一覧をチェックし、コメント欄で皆さんのご意見をお聞かせください。
PSGにとっては大当たりだ！昨季CLで1度も先発しなかった控え選手に巨額を払う相手が見つかり、欧州王者PSGは大金を手にして大喜びするだろう。 本来はストライカー不足を解消するはずだったが、パルク・デ・プランスではほとんどベンチにいた。ルイス・エンリケ監督がウスマン・デンベレを「フォールス・ナイン」として起用するほうが良いと判断したためで、ポルトガル人監督としては痛手だ。代表でも41歳のクリスティアーノ・ロナウドの控えであり、評価は下がり続けている。 そのため、今夏にトップクラブがラモスを争奪する様子はなく、7500万ユーロを払うチームなどいなかった。しかしPSGは、この移籍で攻撃力を高めるヤン・ディオマンデ獲得資金の半分以上を捻出した。評価：A+
ミランにとって：驚愕だ。まず、ラモスは優れたストライカーである。ベンフィカで可能性を示し、PSGでは3シーズンで45得点を挙げ、途中出場でもインパクトを残した。しかし、移籍金は高額すぎる。資金に余裕がないミランには特にだ。 この異常な取引の背景を探ろうと、イタリアのサポーターやジャーナリストは騒然としている。ラファエル・レオの退団を示唆する声や、代理人ホルヘ・メンデスの関与を疑う声も。さらに、ミランオーナーのジェリー・カルディナーレとPSG会長のナセル・アル・ケライフィの親密さも指摘される。 それでも、なぜクラブレコードの移籍金を払ったのかは不明だ。繰り返しになるが、彼はセリエAで得点を挙げるだろう。特に、ルーベン・アモリム監督が「9番」に求める要素を彼は備えている。とはいえ、これはインテルがロメル・ルカクを獲得して以来、イタリアで最も高額な移籍であり、ラモスは得点という点でルカクと同等の保証を提供できるわけではない。評価：D+
ラモスにとって、長年の控え時代を経てようやく巡ってきた主役のチャンスだ。2022年W杯でハットトリックを達成したとき、彼はスターの予感をさせた。しかし後任のマルティネス監督はロナウドを起用し続け、ラモスの成長を阻んだ。 とはいえ、ロナウドやマルティネスに圧力をかけるほどではなかった。PSGでも状況は同じで、彼はベンチ要員にとどまった。今回こそ、その評価を覆すチャンスだ。 彼は今、世界屈指のビッグクラブである新ミランの10番として先発する。移籍金に見合う活躍が求められる重圧は並大抵ではない。この金額はセリエAでは破格だ。ゴンサロ、あとは君次第。今こそ価値を証明せよ…… 評価：A
フォレストにとっては複雑な心境だ。アンダーソンの退団は残念だが、彼はチームが初めてEL予選を突破し、昨季準決勝進出した際の要だった。彼の穴を埋めるのは容易ではない。 とはいえ、金銭面での不安はない。移籍金が1億1600万ポンドでも1億3000万ポンドでも（フォレストは後者を主張）、2年前3500万ポンドで獲得した選手としては破格だ。シティ・グラウンドではアンダーソンの不在が寂しまれるだろうが、経営陣は満足感を隠さない。フォレストはシティから大金を手にしたのだから。評価：A
マンチェスター・シティにとって：新たなロドリ。少なくとも、そうあってほしい。ロドリは去就を明かしていないが、バロンドール受賞者が今夏母国スペインへ戻る兆候がある。たとえ残留しても、30歳の後継者は必要だった。 ニコ・ゴンサレスやマテウス・ヌネスは「6番」としてほとんど説得力がない。一方、アンダーソンは適任だ。彼は昨季プレミアリーグで最多のボールタッチと1対1勝利数を記録した実績ある選手で、エンツォ・マレスカの中盤にぴったりだ。 とはいえ、これが「イングランド税」の典型であることも否定できない。アンダーソンは優れた選手であり、23歳と将来性もある。だが、フォレストでの数シーズンの活躍だけで獲得されたのであり、チャンピオンズリーグの出場経験もない。 もし彼がイングランドではなくスコットランド代表を選んでいたら、シティが9桁を払うことはなかっただろう。評価：C
アンダーソンにとって：今が最適なタイミングだ。彼はフォレストのレベルを超え、シティでそのポテンシャルを証明する機会を得る。 巨額の移籍金に伴うプレッシャーは大きい。エティハドで苦戦した若手イングランドMFは彼だけではない。それでも23歳の彼は、同年齢のカルヴィン・フィリップスより完成度が高い。しかもロドリが彼のポジションを阻む可能性は低い。 ペップ・グアルディオラ監督退任後のシティには不確定要素が多いが、アンダーソンにとっては欧州屈指のセントラルMFへ成長する絶好の機会だ。評価：A+
マーク・ドイル
リヴァプールにとって、コナテの去就は板挟みの状況だった。契約満了を避け、2024-25年のタイトル獲得時に新契約を結んでいれば、移籍金を得て別れることができた。 2024-25シーズンの優勝時に全盛期だった彼と新契約を結んでいれば、移籍金を得て放出できた。しかし彼は個人として低調なシーズンを過ごし、結局無償で退団した。 シーズン中の目立ったミスもあり、リヴァプールが週給約25万ポンドという高額要求を受け入れるのは非現実的だった。4月に本人合意間近と報じられたものの、長期にわたる交渉は結局不成立に終わった。 リヴァプールは後継候補のジョヴァンニ・レオニとジェレミー・ジャケを獲得済みだが、それでも長期にわたる交渉は大きな時間の浪費だった。評価：D
レアル・マドリードについて：長年のターゲットであるコナテには、移籍金ゼロで高年俸を提示する見込みだ。しかし、昨季の低調なパフォーマンスを考えると、これはリスクだ。昨年11月には関心を失っていたという報道もあり、その判断は示唆的だ。 調子が良い時の彼は優れたセンターバックであり、27歳とまだ全盛期ではない。レアルは彼がスペインで本来の力を取り戻すと見込み、低コストでポジションの課題を解決しようとしている。 ダヴィド・アラバは今夏退団し、アントニオ・ルディガーは全盛期を過ぎ、エデル・ミリタオは怪我続き、ディーン・ホイセンはまだ若いためだ。とはいえ、コナテが即戦力と呼べるかは疑問であり、ファンやメディアの厳しい視線の中で早期に失敗するリスクもある。評価：B
コナテにとって、夢の移籍と高年俸という望みが同時に叶う。ただし、ホイセンと並んで先発の座を争うため、早期にチームにフィットする必要がある。ベルナベウでは、アンフィールド最終シーズンで目立ったようなミスを許容する余裕はほとんどない。 彼はトレント・アレクサンダー＝アーノルドに続きマドリードへフリー移籍したが、同選手がデビューシーズンに苦戦したことは警告となる。それでも、早期に自信とベストコンディションを取り戻せれば、ジョゼ・モウリーニョ監督率いる刷新されたレアル・マドリードで世界有数のクラブの戦力として定着できるチャンスがある。だが、それが実現する保証はない。 評価：A
クリシャン・デイヴィス
オサスナは昨夏500万ユーロで獲得した選手を売却し、大きな利益を得たように見える。しかし、パンプローナを本拠地とするこのクラブは、契約に盛り込まれた50％の転売条項で制約されていた。 4000万ユーロ（3450万ポンド／4500万ドル）の移籍金条項のうち、2000万ユーロがレアル・マドリードに支払われる。それでも、オサスナのような規模のクラブにとって、1500万ユーロ（1300万ポンド／1700万ドル）の利益は大きい。 今季12ゴールに絡み、スペイン代表としてW杯にも出場したムニョス。移籍は既定路線で、条項のせいで交渉の余地は限られていた。評価：B-
リヴァプールにとって：アンドニ・イラオラ体制下での初補強であり、ニューカッスルとの移籍市場でのライバル関係に火をつけた。マグパイズ（ニューカッスル）はバルセロナに移籍したアンソニー・ゴードンの後継者としてムニョスを狙っていたが、リヴァプールは好機と判断。交渉最終段階だったにもかかわらず、ニューカッスルのオファーが受け入れられたと報じられる中、横取りして獲得した。 リヴァプールはこれを大きな成果と捉えており、高く評価される若手ウインガーを割安で獲得できたことを喜んでいる。ムニョスは両サイドと中央でプレーでき、サラーの退団とエキティケの負傷で穴が開いた前線に質と厚みを加える。 直線的でスピードのあるアタッカーであり、守備でも献身的な22歳は、新監督イラオラのスタイルに理想的にフィットするとされ、イラオラもこの移籍を強く推進した。リオ・ングモハの成長を阻まないよう注意が必要だが、クラブは問題ないと見ている。 評価：A
ムニョスにとって：リヴァプールとニューカッスルのオファーが同時に受け入れられ、最終判断は本人次第だった。アンフィールドを選んだ彼を責めるのは難しい。22歳ながらキャリア初期は転々とし、今回が3クラブ目となる。 バルセロナの「ラ・マシア」出身で、レアル・マドリードを経て1年前にオサスナへ加入した。今回は新天地に定着し、長期にわたって活躍したいはずだ。同胞のイラオラ監督が適応を後押しするだろう。 ただし、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデ獲得も噂されるため、スタメン争いは厳しい。総合力をさらに高める必要があるが、その多才さなら新攻撃陣で多くの出場機会を得られるはずだ。評価：A
クリシャン・デイヴィス
ブライトンは6年前に200万ポンドで獲得した選手を5200万ポンド（7000万ドル）で売却し、売却に長けたクラブとしての評価を高めた。 契約満了まであと12か月だったため、クラブにとっては価値の高い取引となった。以前の推定市場価値は7000万ポンド（9400万ドル）だったが、このオランダ人DFから巨額の移籍金を獲得できたことに満足しているはずだ。 移籍金は将来性のある後継者獲得に再投資される見込みで、ハンブルクで好印象を残したトッテナムの若手ルカ・ヴスコヴィッチが候補に挙がっている。ルイス・ダンク、オリヴィエ・ボスカグリ、ウェストハムから復帰予定のイゴール・ジュリオもいるため、センターバックの人数は不足していない。評価：A
トッテナム：新監督ロベルト・デ・ゼルビがブライトン時代から知るヴァン・ヘッケを強引に獲得。最終契約年だったにもかかわらず、7000万ポンドの評価額を考慮すると過剰な出費に見える。 実力的には4000万ポンド（5400万ドル）前後で収まるはずだが、ブライトンは交渉が難航することで有名で、トッテナムは急ぐ必要があったのかもしれない。 プレミアリーグのライバルであるチェルシーとリヴァプールもヴァン・ヘッケに興味を示していた。さらに、キャプテンのクリスティアン・ロメロは今夏移籍が確実視され、センターバックのミッキー・ファン・デ・ヴェンも退団の可能性がある。 それでも、トッテナムはプレミアリーグで実績のあるセンターバックを獲得できた。26歳の彼はまだ全盛期前で、パス能力が高く、チームに欠けていた闘志とリーダーシップを持つ。オランダ代表の彼は、フリーで加入したマルコス・セネシと新コンビを形成するだろう。評価：B-
選手本人にとっては理にかなった移籍だ。契約延長を拒否していた彼は、キャリアの折り返し地点でステップアップし、プレミアリーグでの地位を確立した。 チェルシーもリヴァプールも関心を具体化しなかったため、ビッグ6でスタメンを狙うならトッテナムは理想的な出発点だ。欧州カップ戦に出場できないのは欠点だが、以前デ・ゼルビの下で働いた経験が早期適応を助けるはずだ。 2025-26シーズンの終盤に降格危機を回避した北ロンドンのクラブは、今後予想される過渡期を乗り越える上で、堅固な守備の基盤を得ることになる。評価：A
クリシャン・デイヴィス
マンチェスター・シティにとって、ベルナルドの退団は伝説の終わりだ。彼はプレミアリーグ屈指の攻撃的MFとして、シティの長期にわたる成功を支えた。ペップ・グアルディオラにとって理想の選手であり、カタルーニャ出身の監督は引退試合で涙を流した。 グアルディオラは彼がシティでキャリアを終えることを望んでいたが、この退団は予想されていた。無償移籍はクラブにとって経済的にはマイナスだが、9年間の貢献を思えば当然の待遇だ。彼の技術、知性、人柄はシティにとって大きな損失となる。評価：D
レアル・マドリードにとって：祝うべき理由は2つある。「ロス・ブランコス」は、卓越した実力を持つ選手をフリーで獲得しただけでなく、宿敵バルセロナをかわして彼の獲得に成功したのだ。数ヶ月にわたる憶測――その一部についてはベルナルド自身も言及していた――の後、カンプ・ノウへの移籍は既定路線のように見えた。しかし、ジョゼ・モウリーニョのベルナベウへの就任が、明らかにすべてを一変させた。 「ザ・スペシャル・ワン」は同胞の獲得を最優先し、契約はわずか36時間でまとまった。シルバの全盛期は過ぎたものの、昨季のプレミアリーグ優勝争いでは大一番で存在感を示した（エティハドでのアーセナル戦が好例）。 何よりも、彼は才能と粘り強さを兼備し、モウリーニョが求める理想を体現するロールモデルだ。その意味で、レアルがバルサの獲物を横取りした理由も明快だ。評価：B+
ベルナルド・シルバにとって：長年望んだスペイン移籍が実現した。過去3年以上の夏、彼はラ・リーガへの移籍が噂されてきたが、そのたびにグアルディオラ監督に説得され、残留していた。 今回はベルナルドの決意が固く、ついにスペインの伝統的強豪でプレーする機会を得た。レアルは現在苦境にあるが、モウリーニョと共に再び頂点を目指す挑戦は、彼にとって喜びとなるだろう。 レアルのポジション争いは激しいが、シルバは衰えても頭脳でカバーできる。 もう少し若く移籍していれば、と悔やむ声もあるが、30代後半でもスペインで輝ける経験と資質を彼は備えている。ルカ・モドリッチのように、マドリードで長く活躍する可能性は十分だ。評価：A+
マーク・ドイル
チェルシーにとって、ククレラ放出は奇妙な決断だ。2022年の加入当初は苦戦したが、やがて守備の要に成長した。全盛期の彼はポジション世界最高峰の一人だ。 とはいえ、加入時にブライトンへ支払った6000万ポンド（約8000万ドル）は明らかに高すぎた。報道によると、彼は裏で移籍を望み、クラブの運営にも公然と批判的だった。そのためチェルシーは「手放せない選手」ではないと判断し、5200万ポンド（約6900万ドル）を取り戻せれば満足だろう。 7月に28歳になる彼を今後より高く売ることは難しかっただろう。彼の退団でチームはさらに若返るが、チェルシーはジョレル・ハトや加入予定のバレンティン・バルコで穴を埋められると見込んでいる。評価：B-
レアル・マドリードについて：ジョゼ・モウリーニョ監督の意向は絶対のようで、クラブは移籍市場早期に衝撃的な補強を行った。昨夏に左サイドバックのアルバロ・カレラス獲得に巨額を投じたばかりだが、新（旧）監督がターゲットに指名したククレラへの大型投資は止まらなかった。 ここ数か月は調子を落としているだけに、即座に結果が求められる。まもなく28歳になるククレラがキャリアの頂点にあるとはいえ、レアルが彼からあと何年高いパフォーマンスを引き出せるかは不透明だ。 それでも、彼のエネルギーと攻撃性は「モウリーニョ流」に合う。さらに、レアルはククレラを加え、カレラス、メンディ、ガルシアと左SBが4人となったため、誰かを放出する必要がある。評価：C
ククレラにとって、この移籍は最大の朗報だ。迷走するチェルシーを離れ、全盛期に世界屈指のクラブへ加入できた。彼はスタンフォード・ブリッジでの「ブルーコ」体制に幻滅し、スペイン復帰を希望していた。アトレティコ・マドリードの興味が取り沙汰される中、ベルナベウ行きは予想外だった。 レアルからのオファーに彼は即座に同意したとみられ、モウリーニョの采配次第ではカレラスと交代しながらもレギュラー定着のチャンスがある。 ただし、移籍金の大きさから即座に結果が求められる。出せなければ、バルセロナとのつながりもあるため、忍耐力に欠けるベルナベウのサポーターから厳しい批判を受ける危険がある。評価：A
クリシャン・デイヴィス
リヴァプールにとって、ロバートソンの退団は感慨深い別れだ。2017年に800万ポンドでハル・シティから加入した彼は、クロップ体制の要として活躍し、全盛期は世界最高の左サイドバックだった。 しかし32歳となり、年齢の影響は否めない。そのためリヴァプールは昨夏、後継としてミロス・ケルケズを獲得。ローマからコスタス・ツィミカスを呼び戻せていれば、冬にロバートソンを放出していたはずだ。 しかし問題は、ケルケズがまだアンフィールドに完全に馴染んでいないこと。さらに、苦難が続いた2025-26シーズンを通じて、ロバートソンの経験、粘り強さ、人柄がマージーサイドでいかに重要だったかが痛感された。ファンが心配するのは、ロバートソンとモハメド・サラーの退団が重なり、来季のチーム力がさらに落ちるのではないかということだ。評価：D
トッテナムについて：やはり意外な移籍だ。1月に獲得を試みたが、その理由は不明瞭だった。左サイドバックは欠陥ポジションではなく、ベン・デイヴィスが負傷中でもデスティニー・ウドギーやジェド・スペンスがいた。さらにブラジルの若手ソウザも加入したばかりだった。 混乱するロッカールームの安定剤になるという声もあった。新監督デ・ゼルビが求める「100％の献身」をチームに植え付ける上で彼が存在感を示す可能性はあった。とはいえ、フリーで加入したとはいえ、トッテナムが本当に彼を必要としていたかは疑問が残る。評価：C
ロバートソンにとって：不可解な決断だ。1月にリヴァプールを去ろうとしたのは理解できる。控えに追いやられ、ワールドカップを控えてプレミアリーグで定期的にプレーしたかったからだ。スパーズはそれを提供しようとしていた。 結局、後半戦は予想以上に先発機会があり、北米へ移る時点ではコンディションは良好だ。とはいえ、リヴァプールが一度も契約延長を提示しなかったため、残留の可能性は最初からなかった。 ただし、ユヴェントスなど他の選択肢もあった。降格圏を辛うじて逃れたばかりのクラブを選んだのはやや不思議だ。それでも、デ・ゼルビ監督が夏にチームを強化できることを考えれば、1月時点より魅力的に映った可能性もある。 それでも、彼が北ロンドンで昨季のリヴァプールより多くの出場機会を得られるかは不透明だ。評価：C
マーク・ドイル
アタランタのビジネスモデルがまたも成功を収めた。2022年にサレルニターナから2300万ユーロで獲得したエデルソンは、4年間活躍しヨーロッパリーグ制覇に貢献。マンチェスター・ユナイテッドへの売却で、追加条項が全て満たされれば移籍金はほぼ2倍になる見込みだ。 このブラジル人MFの穴埋めは容易ではないが、これこそがアタランタのスタイルだ。原石を発掘し、数シーズン後に最高値で売却する。 アトレティコ・マドリードも獲得を狙ったが、アタランタは強気の姿勢を崩さず、契約残り1年の選手にクラブが要求した額をユナイテッドが支払った。評価：A
ユナイテッドにとっては、補強失敗が多いクラブとしては珍しく妥当な獲得だ。 カゼミーロがオールド・トラッフォードを去ったため、ユナイテッドは新たな中盤の補強が必要だった。そこで、ボール奪取力に優れ、パスもできるブラジル人選手を同等の戦力として獲得した。エデルソンの評価は過去1年でやや低下した――それが、カルロ・アンチェロッティ監督がワールドカップ代表にカゼミーロを選び、エデルソンを外した理由だ。 ただ、昨夏ジャン・ピエロ・ガスペリーニが退任したことが影響している。2024年EL決勝でシャビ・アロンソ率いるレバークーゼンを破った“要”だったからだ。 当時、リヴァプールやマンチェスター・シティへの移籍も噂された。あの頃のパフォーマンスを取り戻せば、コビー・マイヌーと強力な中盤を形成できる。全盛期のカゼミーロには及ばないが、マヌエル・ウガルテよりは明らかに上だ。評価：B+
エデルソンにとって： 待ち望んだ移籍だ。プレミアリーグへの意欲は明らかで、守備とキープに秀でた彼のスタイルはこのリーグに合う。 ディエゴ・シメオネ率いるアトレティコの方が適していたという声もあるが、マイケル・キャリックは優れた守備的MFであり、かつては才能ある選手にとって危険な移籍先とされていたオールド・トラッフォードに安定感を取り戻した。 エデルソンには「夢の劇場」でインパクトを残す要素が揃っており、それが実現すればブラジル代表復帰へ大きく近づく。評価：A
マーク・ドイル
ニューカッスルにとって、これは示唆に富む方針転換だ。昨夏、アレクサンダー・イサクの残留に必死だったクラブは、結局リヴァプールへの移籍を認めた。移籍希望を申し出た時点で放出していれば、混乱は防げた。このスウェーデン人ストライカーの騒動は、エディ・ハウ監督やチームに何の得もなかった。 そこでクラブは、チームに溶け込めないフォワードを再び迅速に放出した。しかも移籍金は破格だ。ゴードンは勤勉で多才なアタッカーだが、クラブや代表で6900万ポンドの価値を示したことは一度もない。ニューカッスルにとっての課題は、この資金を賢く投資することだ。イサクの売却益を無駄にした前例があり、今夏もトップ選手を獲得するのは容易ではない。 CL出場権をエサにできない現状では、12位という低迷とゴードンの流出が示すように、サウジアラビア資本の下でクラブの競争力は低下している。評価：B-
バルセロナにとって：不安な兆候だ。彼らはラ・リーガの厳しい財務規制により、長らく大型投資ができない状態だった。その上で、再建後最初の動きがゴードンに8000万ユーロを投じたことでは、良い前兆とは言えない。 イングランド代表の彼は前線どこでもプレーでき、プレッシングも秀逸だ。フリック監督がゴーサインを出した理由も理解できる。 それでも、移籍金が過剰である事実は変わらない。ゴードンがW杯で好結果を残せば評価は変わるかもしれない。今季CLで10得点を挙げたとも指摘されるが、6点はカラバフとサン＝ジロワーズ戦で、半分はPKだった。 プレミアリーグ直近60試合では12得点にとどまり、これがバルサが期待すべき得点率だ。ゴードンはウインガーとしてフリック監督の求める役割を果たし、ラッシュフォードより年俸も低い。それでも、より割安な選択肢はあった。バルサは再び「金より分別がない」状態に戻った。評価：C+
ゴードンにとって：夢のような移籍だ。ここ2年の不安定なパフォーマンスにもかかわらず、かねてから憧れていたビッグクラブへ移った。少年時代から応援するリヴァプールへの移籍話に心を奪われたと本人も明かし、当初はバイエルン加入が濃厚だった。 しかしバイエルンは移籍金を高く感じ、交渉は不調に終わった。この点こそゴードンが今抱える最大課題だ。もしジュリアン・アルバレスが加入すれば、彼の注目度は下がるだろう。それでも8000万ユーロの移籍金を正当化せねばならず、大きなプレッシャーがかかる。バルサがその額を払ったのは、控え選手のためではないからだ。 スター揃いのチームでスタメンに値することを証明するのは容易ではない。デビューシーズンに28ゴール・アシストを記録したにもかかわらず、カンプ・ノウで余剰となったラッシュフォードがその好例だ。とはいえ、ゴードン自身はまだ幸運を信じきれていないだろう。アンソニー・エランガとプレーしていた彼が、ラミン・ヤマルと並んでピッチに立つのだ！ 評価：A
マーク・ドイル