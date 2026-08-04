アモリムは、先週66歳で亡くなった伝説的なバレージに対し、心のこもった追悼の意を表した。パースから語ったアモリムは、タイトル獲得を保証することはできないとしながらも、象徴的な背番号6が築いた基準を守り続けることに全力を尽くすと強調した。ツアーの日程の都合により、トップチームの選手たちは火曜日にミラノで行われた葬儀に参列できなかったが、アモリムはその状況について、チーム内の空気感を記者団に語る中で、率直かつ敬意を持って言及した。

この大きな喪失を受けたクラブの将来像について問われたアモリムは、指揮官としての重圧とバレージが残した歴史の重みについて率直に語った。「結果という意味で将来何が起こるかは分からない。自分でコントロールすることも、何かを約束することもできない」とアモリムは記者団に語った。「だが、我々はフランコ・バレージの遺産を受け継いでいく。今日、我々が彼の葬儀に出ていないのはここにいるからだが、悲しみは同じように感じている。クラブ全体があの場にあり、ミラノの人々もあの場にいる。そして、もし今日フランコに、葬儀に出るために我々が準備を中断すべきだったかと尋ねることができたなら、彼は我々が仕事を続け、クラブを守ることを望んだはずだと、私は断言できる」