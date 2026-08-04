getty
翻訳者：
ACミランがクラブのレジェンドに別れを告げる中、ルベン・アモリムはフランコ・バレージの遺産を受け継ぐことを誓う
アモリムがバレージの色あせぬ影響力について語る
アモリムは、先週66歳で亡くなった伝説的なバレージに対し、心のこもった追悼の意を表した。パースから語ったアモリムは、タイトル獲得を保証することはできないとしながらも、象徴的な背番号6が築いた基準を守り続けることに全力を尽くすと強調した。ツアーの日程の都合により、トップチームの選手たちは火曜日にミラノで行われた葬儀に参列できなかったが、アモリムはその状況について、チーム内の空気感を記者団に語る中で、率直かつ敬意を持って言及した。
この大きな喪失を受けたクラブの将来像について問われたアモリムは、指揮官としての重圧とバレージが残した歴史の重みについて率直に語った。「結果という意味で将来何が起こるかは分からない。自分でコントロールすることも、何かを約束することもできない」とアモリムは記者団に語った。「だが、我々はフランコ・バレージの遺産を受け継いでいく。今日、我々が彼の葬儀に出ていないのはここにいるからだが、悲しみは同じように感じている。クラブ全体があの場にあり、ミラノの人々もあの場にいる。そして、もし今日フランコに、葬儀に出るために我々が準備を中断すべきだったかと尋ねることができたなら、彼は我々が仕事を続け、クラブを守ることを望んだはずだと、私は断言できる」
- Getty Images Sport
「フランコ」という人物像への賛辞
アモリムは、ミラネッロにいる誰もがバレージと深い個人的なつながりを共有していることを強調し、スタッフにとって彼が単なるタイトル獲得キャプテン以上の存在であると述べた。イタリアの名門に加わったばかりではあるものの、この指揮官は、バレージの人間的な資質の大きさをすぐに実感したと説明した。
「バレージについて語るべき人物としては、私は最後の一人だと思う。ここに来たばかりだからだ」とアモリムは認めた。「ただ、スタッフ内にある感情については少し説明できる。まず第一に、誰もバレージを『バレージ』とは呼ばない。彼はフランコであり、それには意味がある。広報スタッフ全体と彼について話すと、みんな目に涙を浮かべる。私たちが夕食に行くと、シェフは写真を何枚も見せながら、たくさんの話をしてくれる」
ミランのDNAにあるのは、タイトルよりも忠誠心だ。
アモリムが言及したレガシーは、バレージが輝かしいキャリアの中で手にした3度のチャンピオンズリーグ優勝や6度のスクデットだけを意味するものではない。ユニフォームへの揺るぎない献身こそが、その本質だ。アモリムは、ミランに到着して以来、最も頻繁に耳にした逸話は、クラブが降格の苦境にあった時期にバレージがチームを離れることを拒んだという話だったと明かした。
「私は本当に多くの人と話してきたが、彼が勝ち取ったチャンピオンズリーグやセリエAのタイトルについて語る人は誰もいない」と指揮官は述べた。「誰もが一つのことを言う。『私たちがセリエBに落ちたとき、彼は私たちを見捨てなかった』とね。それは特別なことだ」
- Getty Images Sport
ロッソネリの伝統を受け継ぐ
チームが国際ツアーを終えようとする中、組織内に広がる深い悲しみに配慮しつつ、アモリムの戦術的アイデアをどう浸透させるかが引き続き焦点となっている。パースでの指揮官の締めくくりの言葉は、自身の在任期間におけるミッションステートメントとも言えるものであり、バレージの影響力こそがあらゆるミランの選手にとって究極の青写真であることを示唆した。アモリムは「彼がもう私たちと共にいない今、彼は成功が本当に美しいものであると教えてくれている。ただ、それは私たちのエゴにとって重要なものでもある。最も重要なのは、結局のところ、人格であり、自分が何者であるかであって、何を成し遂げたかではない。フランコはチームにとってすべてだった。それが彼のレガシーだ」と締めくくった。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。