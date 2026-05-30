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ACミランがオリバー・グラスナー氏と会談へ。セリエAの強豪が元クリスタル・パレス監督の就任を検討中
ミラン、グラスナー氏と交渉開始
『デイリー・メール』紙によると、ACミランはグラスナー氏とサン・シーロの監督就任について面談する。アッレグリ監督の解任後、新指揮官を探していたクラブは、元クリスタル・パレス監督を候補筆頭に挙げた。
不本意なシーズンを終え再出発を図るクラブは、戦術の柔軟性とタイトル獲得実績で知られるグラスナーのイングランドでの成功に注目。現在51歳の彼は、セリエAでの支配を取り戻そうとするミランの次期監督候補として検討されている。
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クリスタル・パレスでの驚異的な活躍
セルハースト・パークでの活躍でグラスナーの評価は急上昇している。彼は「イーグルス」をタイトル獲得マシンに変えた。南ロンドン在任中、このオーストリア人監督はパレスを史上初の3冠へ導き、FAカップ、コミュニティ・シールド、UEFAカンファレンスリーグのトロフィーを獲得した。
彼の退任はパレスに空白を残したが、伝統的な「ビッグ6」以外のチームでタイトルを獲得した実績がミランのオーナー陣の注目を集めた。ミランは、彼の仕事への姿勢と、短期間で独自のプレースタイルを確立する能力に感銘を受け、チーム再建に不可欠な資質だと判断した。
サン・シーロに集まったレッドブル・ファミリー
グラスナー招聘は、ミランがラルフ・ラングニックを技術部門最高責任者に据える計画と密接にリンクしている。オーストリア代表との契約が最終段階にあるラングニックは、クラブのスカウティングと補強を統括する最有力候補だ。
これは周到に計算された戦略的判断だ。グラズナーはレッドブル・ザルツブルクでロジャー・シュミットの助手としてエリート監督としてのキャリアを始め、ランニクのスポーツ哲学と組織的指導の下で直接働いた経験を持つ。
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持続可能な未来のための共通理念
ラングニックとグラスナーの同時招聘は、ジェリー・カルディナーレとシニアアドバイザーのズラタン・イブラヒモビッチの下でオーナー陣が戦略を明確に転換したことを示す。アンドニ・イラオラが監督就任を断った報じられた後、ミラン首脳陣はサッカー面の統一されたアイデンティティ確立へ大きく舵を切った。
ラングニックを経営陣に、グラスナーを監督に迎え、クラブは連携した長期プロジェクトを構築する。