ACミランがオリバー・グラスナー氏と会談へ。セリエAの強豪が元クリスタル・パレス監督の就任を検討中





セルハースト・パークでの活躍でグラスナーの評価は急上昇している。彼は「イーグルス」をタイトル獲得マシンに変えた。南ロンドン在任中、このオーストリア人監督はパレスを史上初の3冠へ導き、FAカップ、コミュニティ・シールド、UEFAカンファレンスリーグのトロフィーを獲得した。

彼の退任はパレスに空白を残したが、伝統的な「ビッグ6」以外のチームでタイトルを獲得した実績がミランのオーナー陣の注目を集めた。ミランは、彼の仕事への姿勢と、短期間で独自のプレースタイルを確立する能力に感銘を受け、チーム再建に不可欠な資質だと判断した。