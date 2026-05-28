ロンドン・スタジアムとの契約は2028年まであるが、ウェストハム・ユナイテッドのチャンピオンシップ降格決定でフルクルグの将来は閉ざされた。クラブは2部での財政制約から、高給のベテランFW放出を急ぐ。彼の月給は300万ユーロ超で、クラブは人件費削減に必死だ。

2024年のプレミアリーグ移籍では、ドルトムントから獲得するのに2700万ユーロ＋ボーナスという高額投資を行った。しかしイングランドでは怪我が続出し、 度重なる負傷で30試合以上を欠場し、出場した29試合でも3得点にとどまった。クラブも選手も、今夏に契約を解消するのが最善だと合意している。