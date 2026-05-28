Getty Images Sport
翻訳者：
ACミランがウェストハムのストライカーの買い取りオプションを行使しなかったため、ニクラス・フルクルグはMLS、ラ・リーガ、セリエAのクラブから関心を集めている。
ミラン、ドイツ人FWの完全移籍を断る
ACミランは、サン・シーロでのローン移籍が期待外れに終わったため、フルクルグの買い取りオプションを行使しないことを決定した。スカイ・スポーツによると、ミランはウェストハム・ユナイテッドからこのストライカーを約500万ユーロで完全移籍させる契約を結んでいたが、イタリアでの活躍が見られなかったため、クラブは他の選手を探すことにした。
33歳の彼は公式戦20試合に出場し、先発は3回、647分で1得点のみ。首脳陣はより攻撃的な選択肢を探しており、フルクルグは買い取り権行使なしのままロンドンへ戻る。
- Getty Images Sport
2つの不振でウェストハムの降格が迫る
ロンドン・スタジアムとの契約は2028年まであるが、ウェストハム・ユナイテッドのチャンピオンシップ降格決定でフルクルグの将来は閉ざされた。クラブは2部での財政制約から、高給のベテランFW放出を急ぐ。彼の月給は300万ユーロ超で、クラブは人件費削減に必死だ。
2024年のプレミアリーグ移籍では、ドルトムントから獲得するのに2700万ユーロ＋ボーナスという高額投資を行った。しかしイングランドでは怪我が続出し、 度重なる負傷で30試合以上を欠場し、出場した29試合でも3得点にとどまった。クラブも選手も、今夏に契約を解消するのが最善だと合意している。
MLSやヨーロッパから世界的な関心が集まっている
スカイ・スポーツによると、最近の調子は振るわないものの、フルクルグには依然として世界中のクラブが興味を示している。メジャーリーグサッカー（MLS）のクラブが獲得を検討していると報じられ、ラ・リーガやセリエAの複数チームも状況を注視している。移籍金が抑えられるため、前線での経験豊富な選手を求めるクラブにとって、彼は魅力的な短期オプションだ。
- Getty Images Sport
ブンデスリーガ復帰の可能性が浮上
母国復帰も視野に入っている。報道によると、ヴェルダー・ブレーメンが元スターをヴェーザー・シュタディオンに呼び戻す可能性を探っているという。すでに初期段階の話し合いは行われたが、契約成立にはこのストライカーがクラブの予算に合わせて大幅な減給を受け入れる必要がある。
怪我とベンチ入りを繰り返す現状を打破するため、次なる移籍先選びはフルクルグにとって極めて重要だ。W杯代表入りを逃し、降格とレンタル失敗を経験した30歳のベテランは、キャリアの岐路に立つ。MLS、欧州トップリーグ、思い出のブンデスリーガ――進路は未だ決まっていない。