バロンドール2026 有力候補ランキング：世界最高の選手に輝くのは誰だ？ケインとハーランドに明暗…ラフィーニャ＆ヴィニシウス急浮上

2025-26シーズン：10ゴール、18アシスト。

マンチェスター・ユナイテッドの心臓であり、躍進の原動力。すでにクラブのリーグ戦における最多アシスト記録を樹立し、さらにプレミアリーグ最多アシスト記録（20）の更新が間近に迫っている。今のペースで続ければ、記録更新は確実だ。そしてポルトガル代表として挑む夏のワールドカップでも、主役の1人となれるだろう。

個のパフォーマンスを考えれば、バロンドールを受賞してもおかしくないレベルの選手である。しかし今季はヨーロッパカップ戦に出場しておらず、タイトル獲得も難しいため、受賞は現実的ではなさそうだ。