デニズ・ウンダヴの話題は尽きない。ドイツ代表を巡る現在の最大の関心事であり、今夏のワールドカップに向けたベスト11の予想も、土曜日のブンデスリーガの試合前にも話題となっていた。元ストライカーのニルス・ペーターセンは、VfBシュトゥットガルトのこのフォワードを明確に支持している。
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「99％の選手はあそこでゴールを決められない」：ニルス・ペーターセンがユリアン・ナーゲルスマンを批判し、デニズ・ウンダフを称賛
ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンは、「今この試合を見ていると、おそらく胃潰瘍になりそうだ」と、ストリーミングサービスDAZNのブンデスリーガ解説者としてペーターゼンは語った。彼は、ナーゲルスマンが「デニズ・ウンダフの最大のファン」だとは思っていないという。
ペーターセンにとって、ウンダフはセンターフォワードの第一候補だ。「僕は『9番』のファンだし、ペナルティエリアを支配する選手がいるのが好きなんだ」と、かつてエネルギー・コットブス、バイエルン・ミュンヘン、ヴェルダー・ブレーメン、SCフライブルクでブンデスリーガのストライカーを務めた37歳のペーターセンは語った。
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ペーターセン：ガーナ戦のゴールはウンダフの賢さを示す好例
ペーターセン氏によると、ウンダフの最大の特徴はペナルティエリア内でのプレーにおける卓越した能力だという。さらに、この29歳の選手は「ヴィルツやムシアラなど、それを必要とする選手たちにとって最高のパス供給者」でもあるという。
今週、シュトゥットガルトでの親善試合で2-1の決勝ゴールを決めたウンダフは、その実力を存分に示した。
「彼は本当に賢い」とペーターセンは絶賛した。「ガーナ戦でのゴールを振り返ってみれば、99％の選手がオフサイドになる場面で、彼だけはオフサイドにならなかった。99％の選手がゴールを決められない場面で、彼だけは決めたのだ。」
ドイツの勝利をもたらすゴールを決めたにもかかわらず、ウンダフは試合後にナゲルスマンから批判を受け、ワールドカップに向けた彼の「切り札」としての役割には、おそらく変化はないだろうという評価を下された。
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デニズ・ウンダヴより得点力が高いのはハリー・ケインだけだ
ブンデスリーガ23試合で18ゴール5アシストを記録しているウンダフは、ドイツ人フォワードの中で群を抜いて脅威的な存在であり、その成績を上回るのはバイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインだけである。全大会を通じて、ウンダフはVfBでの公式戦38試合で36ゴール（23ゴール・13アシスト）に関与している。
ドイツ代表では7試合に出場し、平均40分の出場時間で4ゴールを記録している。
批判はあるものの、ペーターゼンは代表監督への理解も示した。「誰にでも、好むタイプの選手とそうでない選手はいるものだ。ナゲルスマン監督は、ハヴェルツやウォルテマデのような別のタイプの選手を好んでいるのかもしれない。しかし、彼はゴールを決めるから、彼を無視することはできない。」
ドイツ代表：ドイツ代表攻撃陣のパフォーマンスデータ
名前
出場
ゴール
アシスト
出場時間
デニズ・ウンダヴ
38
23
13
2921
カイ・ハヴェルツ
14
3
2
524
セルジュ・グナブリ
34
10
10
1846
ニック・ウォルテマデ
48
11
5
3017
レロイ・サネ
35
6
8
2746
フロリアン・ヴィルツ
41
6
9
2963
ケヴィン・シャデ
32
7
3
2500