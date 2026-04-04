「99％の選手はあそこでゴールを決められない」：ニルス・ペーターセンがユリアン・ナーゲルスマンを批判し、デニズ・ウンダフを称賛

ペーターセン氏によると、ウンダフの最大の特徴はペナルティエリア内でのプレーにおける卓越した能力だという。さらに、この29歳の選手は「ヴィルツやムシアラなど、それを必要とする選手たちにとって最高のパス供給者」でもあるという。

今週、シュトゥットガルトでの親善試合で2-1の決勝ゴールを決めたウンダフは、その実力を存分に示した。

「彼は本当に賢い」とペーターセンは絶賛した。「ガーナ戦でのゴールを振り返ってみれば、99％の選手がオフサイドになる場面で、彼だけはオフサイドにならなかった。99％の選手がゴールを決められない場面で、彼だけは決めたのだ。」

ドイツの勝利をもたらすゴールを決めたにもかかわらず、ウンダフは試合後にナゲルスマンから批判を受け、ワールドカップに向けた彼の「切り札」としての役割には、おそらく変化はないだろうという評価を下された。