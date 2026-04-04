99分に決勝ゴールを決めたバイエルン・ミュンヘンのヒーロー、レナート・カール：フライブルク戦で0-2から3-2への逆転劇

後半にマンザンビとヘーラーがそれぞれゴールを決めた後、試合終了まで残り10分強となったところで、トム・ビショフがビアンコロッシの反撃の口火を切り、その10分後には同点ゴールも決めた。2005年生まれのこのミッドフィールダーにとって、今シーズン初の2ゴールとなった。 これで終わりか？とんでもない。バイエルン・ミュンヘンの決勝点は99分に決まり、それを挙げたのはピッチ上で最年少の選手、レナート・カールだった。2月に18歳になったばかりの彼は、2008年生まれながら、すでにチームの主力として定着している。今シーズン、リーグ戦とカップ戦を合わせ、35試合で9ゴール6アシストを記録している。