バイエルン・ミュンヘンは決して諦めない。どんなに厳しい状況でも、このドイツのチームは頭をもたげ、あちこちで押し合いへし合いしながら前進していく。ブンデスリーガ第28節でもそれは変わりなく、ヴィンセント・コンパニ監督率いるチームはアウェイでフライブルクと対戦し、3-2で勝利を収めた。 2点ビハインドから逆転したこの重要な勝利により、リーグ戦残り6節となった今、優勝へまた一歩近づいた。ドルトムントがアウェイでシュトゥットガルトに勝利したことも考慮すると、バイエルンは現在、2位との勝ち点差を9に広げている。
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99分に決勝ゴールを決めたバイエルン・ミュンヘンのヒーロー、レナート・カール：フライブルク戦で0-2から3-2への逆転劇
試合
後半にマンザンビとヘーラーがそれぞれゴールを決めた後、試合終了まで残り10分強となったところで、トム・ビショフがビアンコロッシの反撃の口火を切り、その10分後には同点ゴールも決めた。2005年生まれのこのミッドフィールダーにとって、今シーズン初の2ゴールとなった。 これで終わりか？とんでもない。バイエルン・ミュンヘンの決勝点は99分に決まり、それを挙げたのはピッチ上で最年少の選手、レナート・カールだった。2月に18歳になったばかりの彼は、2008年生まれながら、すでにチームの主力として定着している。今シーズン、リーグ戦とカップ戦を合わせ、35試合で9ゴール6アシストを記録している。
バイエルン・ミュンヘンの試合日程
次節のブンデスリーガで、バイエルン・ミュンヘンはザンクト・パウリと対戦する。コンパニ監督率いるチームのスケジュール上、この試合はチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦（4月7日にベルナベウで開催予定）の後、4月15日にアリアンツ・アレーナで行われる第2戦の前に行われる。 その後、バイエルンはブンデスリーガでシュトゥットガルトと対戦し、4月22日のドイツカップ準決勝（バイエル・レバークーゼン戦、アウェイでの一発勝負）に臨む。リーグ戦の残り4試合は、マインツ（アウェイ）、ハイデンハイム（ホーム）、ヴォルフスブルク（アウェイ）、そしてケルン（ホーム）との対戦となる。