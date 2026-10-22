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94ゴールを挙げたロメル・ルカクが引退すればベルギーは「大変なことになる」と警告。元チェルシー、マンチェスター・ユナイテッドのFWは「最高の選手の一人」と評価
ルカクはプレミアリーグで100ゴール超を記録し、セリエAで2度優勝している
屈強なFWはキャリアを通じて厳しい問いを向けられてきた。独特のフィジカルを持ちながら、その潜在能力を最大限に発揮できていないと見る向きもある。
それでもルカクは、ウェスト・ブロム、エヴァートン、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーでのプレーを通じてプレミアリーグ通算100ゴール以上を記録。インテルとナポリで結果を残し、セリエA優勝も2度経験している。
ベルギー代表では135試合で94ゴールを挙げ、同国の歴代最多得点者となっている。33歳になっても衰えは見せていない。2026年夏にはトルコの強豪クラブと1年契約を結んだ。
トルコでも、ここまで得点という結果がなかなか出ていないことから、疑問の声が上がっている。それでもルカクは、早々に見限る人々に対して、これまでも結果で応えてきた。
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ルカクは自身の実績に見合う評価を受けているのか？
ルカクにこれ以上できたことがあったかと問われたベルギーのレジェンド、アルベールは、GOALにBitranked.comの協力による独占取材で、こう語った。「ルカクはベルギー史上最高のストライカーの一人だ」
「所属したどのクラブでも活躍した。素晴らしいゴールを、数え切れないほど決めた。代表でも、この15年間彼がいてくれて我々は本当に幸運だった。代わりになる選手がいないからだ」
「ルカクと［ケヴィン］・デ・ブライネ、［ティボー］・クルトワは黄金世代に残る最後の3人だ。彼ら3人がプレーをやめたら、我々は大きな困難に直面する。彼らのような、かつて世界クラスであり、今も世界クラスである選手の代わりはいないからだ」
屈強なストライカー、イングランドのサッカー界で厳しく批判されたと感じる
ルカクの獲得には、エヴァートンが2800万ポンド（3700万ドル）、マンチェスター・ユナイテッドが7500万ポンド（1億ドル）、チェルシーが2度目の在籍に向けてスタンフォード・ブリッジに呼び戻した際に9750万ポンド（1億3000万ドル）を費やした。ルカクはイングランドのトップリーグで121得点を挙げたが、最も厳しいリーグで自分の強みが常に受け入れられていたわけではないと感じている。
以前、『Friends of Sports』のポッドキャストでこう語っていた。「これまでは、誰かが僕について何かを言って、僕がサッカー選手としてそれに反応しなければ、みんながその話に乗っかってきた。僕に起きたのもそういうことだ」
「イングランドにいた頃、僕について言われていたことを覚えている。『怠け者だ、懸命にやらない、リーダーではない、自己中心的だ、ファーストタッチが悪い、ボールを収められない』など、あれこれ言われた。インテルで2年間プレーすると、『ゴールを背にしたプレーでは世界最高だ、トップ5に入る！』と言われた」
「イングランドでは、僕を型にはめたがった。僕のような体格の選手を見ると、新たなドログバだと思う。ディディエがあれだけのことを成し遂げたから、僕にも同じことを求める。でも、僕はそういう選手じゃない。ディディエはもっとゴールを背にしてプレーし、どこからボールが来ても収められた。それは僕のスタイルじゃなかった。僕を背後に走らせて、そこへパスを出してほしいんだ」
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33歳のルカクの今後はどうなるのか？
監督たちが常にルカクを最も効果的な形で起用してきたとは限らない。それでも相手の守備陣を脅かす方法を見いだしてきたことは、大いに称賛に値する。歴史に名を刻むことは、すでに確実だ。
2027年夏にフリーエージェントとなる見通しの中、プロとしてのキャリアがいつ終わるのか、また、ベルギー代表の背番号9が別の誰かに引き継がれる日がいつ訪れるのかは、まだ分からない。
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