屈強なFWはキャリアを通じて厳しい問いを向けられてきた。独特のフィジカルを持ちながら、その潜在能力を最大限に発揮できていないと見る向きもある。

それでもルカクは、ウェスト・ブロム、エヴァートン、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーでのプレーを通じてプレミアリーグ通算100ゴール以上を記録。インテルとナポリで結果を残し、セリエA優勝も2度経験している。

ベルギー代表では135試合で94ゴールを挙げ、同国の歴代最多得点者となっている。33歳になっても衰えは見せていない。2026年夏にはトルコの強豪クラブと1年契約を結んだ。

トルコでも、ここまで得点という結果がなかなか出ていないことから、疑問の声が上がっている。それでもルカクは、早々に見限る人々に対して、これまでも結果で応えてきた。