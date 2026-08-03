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8900万ポンドのチェルシー選手が衝撃の再会へ？ フランク・ランパードがコヴェントリー強化へ大胆な獲得を狙う
ランパード、ムドリク獲得へ野心的な動きか
『The Sun』によれば、ムドリクの移籍先としてコヴェントリーがサプライズ候補に浮上している。ランパードはこのウインガーを期限付き移籍で獲得することを望んでいるという。スカイブルーズは待望のトップリーグ復帰に向けて準備を進める中、元チェルシー指揮官はスタンフォード・ブリッジでのコネクションを生かし、攻撃の選択肢を強化しようとしている。
報道によると、コヴェントリーの関心は単独ではなく、名前の明かされていないプレミアリーグの他2クラブと欧州の3クラブも状況を注視している。一時的な移籍は、25歳のムドリクが西ロンドンの強いスポットライトから離れた場所でリズムを取り戻すことを可能にし、すべての関係者にとって理想的な解決策になり得る。
ムドリクはチェルシー指揮官としてのランパードの2度目の在任期間中、その下で8試合に出場した。
- AFP
ドーピング出場停止処分の決着が復帰を後押し
2023年にボーナス込み8900万でチェルシーに加入したムドリクは、イングランドサッカー協会がドーピング違反に関する手続きを終えたことで、ついにプロとしてのキャリアを再開できることになった。同ウインガーはメルドニウムの陽性反応を受け、2024年11月から暫定的な出場停止処分を受けていたが、違反を受け入れ、すでに消化した期間と同等の出場停止処分に同意したことで、この案件は決着した。
ウクライナ代表の同選手は、この調査が精神面に与えた負担について率直に語り、次のように述べた。「これは自分のキャリアで最も困難な時期だった。この件が始まった当初から一貫して言ってきたように、自分は意図的にも故意にも、いかなる禁止物質も摂取していない。フェアに競い、プロフェッショナリズムと誠実さを持ってクラブと国を代表することは、常に自分にとって重要だった。この期間を通して支えてくれ、自分を信じてくれた家族や友人に感謝したい」
アロンソ、ムドリクへの期待値を管理へ
クラブは彼の復帰を歓迎しているが、チェルシーの新指揮官シャビ・アロンソ監督は、このウインガーがすぐに関与できるかどうかについて慎重に見極めている。スペイン人指揮官は、出場許可が下りたタイミングは衝撃的だったと認め、その前進がコーチングスタッフにとってうれしいサプライズだったと語った。
「コンディション面で彼がどういう状態にあるのか、再び関与するために必要な試合時間という点でも、判断するにはまだ早すぎる」とアロンソ監督は説明した。「ただ、我々は彼のことをうれしく思っている。特に彼自身のことを、だ。というのも、この期間に彼が経験してきたこと、そして対処しなければならなかったことを抱える中で今どのように感じているのかを、我々にはおそらく理解し切れないからだ」
またアロンソ監督は、ムドリクが香港で行われるチェルシーのプレシーズンツアーに帯同することも認めたが、直接話す機会はまだなかったと述べた。
- Getty Images Sport
新たな船出が目前にある
現在の競争状況を踏まえれば、スタンフォード・ブリッジで先発11人に返り咲く道のりは険しく見える。ムドリクがやむを得ず不在となっていた間に、チェルシーは複数のアタッカーを補強しており、期限付き移籍は彼の成長にとってなおさら理にかなった選択肢となっている。
その次の章がランパードの下でコヴェントリーで始まるのか、それともアロンソの厳しい視線の下でチェルシーに残るのか。これが今夏の移籍市場終了までの数週間における大きな焦点だ。コヴェントリーは8月21日にアーセナルとのプレミアリーグ開幕戦を迎えるが、ランパードとしては、そうした注目度の高い一戦でムドリクの爆発的なクオリティーを持つ選手を起用できれば理想的だろう。
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