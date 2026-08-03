『The Sun』によれば、ムドリクの移籍先としてコヴェントリーがサプライズ候補に浮上している。ランパードはこのウインガーを期限付き移籍で獲得することを望んでいるという。スカイブルーズは待望のトップリーグ復帰に向けて準備を進める中、元チェルシー指揮官はスタンフォード・ブリッジでのコネクションを生かし、攻撃の選択肢を強化しようとしている。

報道によると、コヴェントリーの関心は単独ではなく、名前の明かされていないプレミアリーグの他2クラブと欧州の3クラブも状況を注視している。一時的な移籍は、25歳のムドリクが西ロンドンの強いスポットライトから離れた場所でリズムを取り戻すことを可能にし、すべての関係者にとって理想的な解決策になり得る。

ムドリクはチェルシー指揮官としてのランパードの2度目の在任期間中、その下で8試合に出場した。



