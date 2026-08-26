AFP
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8500万ポンドで加入したサヴィオがトッテナムでのデビュー戦で得点、チャールトンに5-1で快勝したカラバオカップで存在感を示す
トッテナム、チャールトンに快勝
『Sky Sports』によると、トッテナム・ホットスパーは直近のプレミアリーグでの敗戦から立ち直り、チャールトン・アスレティックに5-1で大勝した。アウェーのチャールトンは序盤に誤算を強いられ、最初の15分間でDFコリンズ・シチェンジェとビリー・クメティオを負傷で欠いた。
GKティアナン・ブルックスはアーチー・グレイのシュートを阻んだが、41分にマイキー・ムーアが均衡を破った。相手GKの手をはじく強烈なシュートを突き刺した。さらに前半終了前、ドミニク・ソランケが巧みなフィニッシュで素早く追加点を挙げた。
後半には、ケビン・ダンソがメテウス・フェルナンデスのFKを自身のファーストタッチでヘディングシュートし、ゴールを決めた。ホームのトッテナムはチャンピオンシップ所属の相手を完全に圧倒し、次ラウンド進出を決めた。
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サビオが即座にインパクトを残す
トッテナム・ホットスパーのファンは、71分に投入されたサビオの夢のようなデビューを目撃した。ウインガーのサビオは出場からわずか11分で初ゴールを記録し、内側に切れ込んで巧みにシュートを放ち、ボトムコーナーに突き刺した。さらに3分後、サビオはペナルティーエリア内で切り返すと、こぼれ気味のシュートがベン・デイヴィスに当たって5点目となった。
チャールトン・アスレティックは終盤に一矢を報い、87分にDFロイド・ジョーンズがCKからヘディングシュートを決めた。この完勝は、国内での今季スタートがちぐはぐなものとなっていたロベルト・デ・ゼルビ監督とチームにとって、待望の追い風となった。
エバートンとニューカッスルが勝ち上がる
一方、エヴァートンはディープデイルでプレストン・ノースエンドを相手に4-0の快勝を収めた。ティエルノ・バリーが見事なハットトリックを決め、ブレナン・ジョンソンはクラブ加入後初ゴールを挙げた。デイヴィッド・モイーズ監督は大差を生かし、終盤には複数の主力選手を休ませた。
その一方で、ニューカッスル・ユナイテッドはウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンに3-2で競り勝つスリリングな勝利を収めた。バズマナ・トゥーレとハーヴェイ・バーンズの2得点でホームチームが勝利を手にし、アイザック・プライスのFKと終盤のPKをしのいだ。GKユーアン・ジャウエンはジェイソン・モルンビーのFKに対して決定的なダイビングセーブを見せ、1点差のリードを守り抜いた。
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次に何が起こるのか？
トッテナム、エヴァートン、ニューカッスルは今後、カラバオカップ3回戦の組み合わせ抽選を待つことになる。そこからはアーセナルやマンチェスター・シティのような欧州大会参加クラブが大会に加わる。また、スコアレスドローの末にPK戦でバーンリーを4-2で下し、大きな番狂わせを起こしたブラッドフォード・シティも名を連ねている。勝ち上がったクラブは、過密化する日程の中で週末の国内試合に向けてすぐに気持ちを切り替えなければならない。
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