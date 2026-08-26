『Sky Sports』によると、トッテナム・ホットスパーは直近のプレミアリーグでの敗戦から立ち直り、チャールトン・アスレティックに5-1で大勝した。アウェーのチャールトンは序盤に誤算を強いられ、最初の15分間でDFコリンズ・シチェンジェとビリー・クメティオを負傷で欠いた。

GKティアナン・ブルックスはアーチー・グレイのシュートを阻んだが、41分にマイキー・ムーアが均衡を破った。相手GKの手をはじく強烈なシュートを突き刺した。さらに前半終了前、ドミニク・ソランケが巧みなフィニッシュで素早く追加点を挙げた。

後半には、ケビン・ダンソがメテウス・フェルナンデスのFKを自身のファーストタッチでヘディングシュートし、ゴールを決めた。ホームのトッテナムはチャンピオンシップ所属の相手を完全に圧倒し、次ラウンド進出を決めた。