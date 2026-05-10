8000万ユーロで！ニック・ウォルテマデはニューカッスル・ユナイテッドで強豪と競争する見込み。

ニューカッスルが攻撃陣の補強に動くのは偶然ではない。 今季は期待外れに終わり、来季の欧州カップ戦出場権を逃したため、夏に陣容を再構築する方針だ。プレミアリーグの厳しい財政規則もあり、複数選手の放出が不可欠だ。主力のアンソニー・ゴードンはバイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂され、売却で資金を得られる可能性がある。

さらにブルーノ・ギマランイスとウィリアム・オスラも売却候補に挙げられており、高額移籍金が期待される。後者にはドイツの強豪も興味を示しているという。