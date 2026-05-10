ポルトガルの新聞『レコード』によると、ニューカッスルはスポルティング・リスボンのルイス・スアレスを狙っている。
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8000万ユーロで！ニック・ウォルテマデはニューカッスル・ユナイテッドで強豪と競争する見込み。
ニューカッスルが攻撃陣の補強に動くのは偶然ではない。 今季は期待外れに終わり、来季の欧州カップ戦出場権を逃したため、夏に陣容を再構築する方針だ。プレミアリーグの厳しい財政規則もあり、複数選手の放出が不可欠だ。主力のアンソニー・ゴードンはバイエルン・ミュンヘンへの移籍が噂され、売却で資金を得られる可能性がある。
さらにブルーノ・ギマランイスとウィリアム・オスラも売却候補に挙げられており、高額移籍金が期待される。後者にはドイツの強豪も興味を示しているという。
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ウォルテメードはレギュラーではなく、フォワードでの出場も稀だ。
オスラは最近ニューカッスルでレギュラーを確保したが、ウォルテマデとヨアン・ウィッサが加入したことで、アイントラハト・フランクフルトへの移籍で合意したと報じられた。しかしクラブは放出に反対し、残留を要求した。
一方、ウォルテマデは序盤5試合で4得点を挙げたものの、以降はベンチと先発を往復。さらに、出場してもハウ監督は彼を中央のMFとして起用するケースが多かった。 198cmの大型FWは、VfBシュトゥットガルトから7500万ユーロで加入し、ニューカッスルのユニフォームで48試合15ゴールに関与している。
スアレス、スポルティングで驚異的な記録を樹立
ウルグアイの同名選手と血縁のないスアレスは、スポルティングで50試合35得点9アシストと驚異的なシーズンを送っている。2030年までの契約が残っており、移籍金は8000万ユーロと報じられる。
さらに、トッテナムのドミニク・ソランケにも7500万ユーロの移籍金が噂された。一方、ダーウィン・ヌニェスはより低コストの選択肢だ。アル・ヒラルとの契約が解除されたため、夏には移籍金なしで獲得可能で、ニューカッスルも興味を示している。