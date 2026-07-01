マンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍を散々たる形で終えたロナウドは、批判を封じ、自身に唯一欠けるトロフィーを手にすると意気込んでカタール入りした。 しかし、彼はマンチェスター・ユナイテッドを去ったときと同じように、わがままな態度でチームを去った。スイス戦でベンチ外となった後、代表キャンプ離脱をほのめかしたとも報じられ、評判はさらに落ちた。

「多くのことが語られ、書かれ、憶測が飛び交っているが、ポルトガルへの私の献身は一瞬たりとも揺らぐことはなかった」と、ロナウドは準々決勝でモロッコに敗れた翌日、SNSに投稿した。「私は常に、皆の目標のために戦う一人の選手に過ぎず、チームメイトや祖国に背を向けるようなことは決してしない」

「今はこれ以上言うことはない。ありがとう、ポルトガル。ありがとう、カタール。時間だけが良き助言者だ。それぞれが結論を出せばいい」

世間は彼のトップレベルでのキャリアは終わったと見ていた。大会唯一の得点は初戦ガーナ戦のPKだった。グループリーグ最終戦の韓国戦でチームが敗れると、交代を命じたサントス監督に激怒した。

さらに、スイス戦とモロッコ戦でベンチに回された後、モロッコ戦の敗北直後に涙を浮かべたロナウドがそのままトンネルへと直行したことも、多くのことを物語っていた。37歳の彼はグループステージで2試合連続無得点に終わり、時の流れに逆らうことで知られる彼でさえ、当初は「もうワールドカップ制覇は無理だ」と考えていた。

「ポルトガルにワールドカップ優勝をもたらすこと――それが私のキャリアにおける最大かつ最も野心的な夢だった」と彼はインスタグラムに綴った。「16年間にわたる5度のワールドカップ出場において、常に偉大な選手たちと共にプレーし、何百万人ものポルトガル人の応援を受けながら、私は全力を尽くしてきた。ピッチ上で持てるすべてを注ぎ込んだ。私は決して戦いを避けることはなく、その夢を諦めたことも一度もない。残念ながら、その夢は昨日、終わりを告げた。」