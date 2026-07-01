ロナウドはワールドカップでタイトルを獲ったことがない。大会でも重要な場面で真のベストを発揮したとは言えない。彼はゲイリー・リネカー、トーマス・ミュラー、ガブリエル・バティストゥータと並んで通算得点11位タイだが、10ゴールすべてがグループステージでのものだ。
そんな彼がなぜいまだにノックアウトステージでゴールを決められないのか。トロントでのクロアチア戦でその呪いを解く可能性はあるのか。
ロナウドはワールドカップでタイトルを獲ったことがない。大会でも重要な場面で真のベストを発揮したとは言えない。彼はゲイリー・リネカー、トーマス・ミュラー、ガブリエル・バティストゥータと並んで通算得点11位タイだが、10ゴールすべてがグループステージでのものだ。
そんな彼がなぜいまだにノックアウトステージでゴールを決められないのか。トロントでのクロアチア戦でその呪いを解く可能性はあるのか。
2006年、ロナウドは初出場したワールドカップで歴史を作った。第2節のグループDイラン戦（2-0で勝利）の終盤、PKを決めて大会最年少得点者となった。しかしこの大会での得点はそれだけだった。
当時21歳だった彼は、まだウインガーで得点力は低かったため、ノックアウトステージ4試合で無得点でも批判は少なかった。
準決勝のフランス戦では、ボールに触れるたびにブーイングが飛んだ。準々決勝のイングランド戦でチームメイトのウェイン・ルーニーがリカルド・カルヴァリョへのファウルで退場した際、ロナウドが主審にアピールしたことが原因だった。
「彼は審判にカードを渡そうとした。あれは筋違いだ」とイングランド代表MFスティーブン・ジェラードは語った。「もしチームメイトなら、私は彼に怒るだろう。ウェインが退場した後、ロナウドはベンチにウインクした。それこそが彼の人柄を示している」。
フランク・ランパードも「彼はマンチェスター・ユナイテッドでウェインのチームメイトなのに、あんなことをするなんて。誰かが他選手にイエローやレッドカードを取らせようとしたら、その人物にもイエローカードが出ると聞いていたが、実際には出なかった」と語った。
イングランドとのPK戦で決勝点を奪ったロナウドは「何も間違っていない」と主張したが、FIFA技術研究グループはスポーツマンシップに欠けると判断。ポルトガル人ではなくルーカス・ポドルスキを大会最優秀若手選手に選んだ。
同グループの責任者ホルガー・オジーク氏は「我々は適切な振る舞いを求めており、この件については批判的だった」と述べ、「選手は模範となるべきで、フェアプレーも考慮すべきだ」と結んだ。
2010年W杯当時、ポルトガル代表キャプテンでチームの切り札だったロナウドは、ベスト16での敗退を大きく嘆いた。大会では北朝鮮戦の1得点のみ。国際試合でのゴールは16か月ぶりだった。
スペインに0-1で敗れた後、彼は「落ち込み、苛立ち、想像を絶する悲しさがある」と語った。
さらに母国では、敗北の責任を監督に転嫁したとして批判された。カメラは「この敗北をどう説明すれば？ 質問はカルロス・ケイロスに」と語るロナウドを捉えていた。
ロナウドは後に不敬の意図はなかったと主張。「監督に質問してくださいと言ったのは、彼が会見中だったからです」と説明した。「私も人間で、苦しむ権利がある。キャプテンとして責任を果たす」
これに対しケイロス監督は、「代表チームの利益より自分を優先する選手」は認めないと言い切った。
「ポルトガルにはロナウドが必要で、ロナウドにも代表が必要だ。だがこのユニフォームに動揺する選手に代表にいる資格はない」と語った。
ロナウドはスウェーデンとのプレーオフで4得点を挙げ、ポルトガルを2014年W杯に導いた。しかし膝と太ももの故障が懸念されながら「100％のコンディション」と主張した彼は、ブラジルでは本来の力を示せなかった。
初戦のドイツ戦（0-4）では影が薄く、アメリカ戦（2-2）で終盤にヴァレラの同点アシストを記録。ガーナ戦では80分に決勝弾をマークしたが、チームはグループG三位にとどまり、決勝トーナメントに進めなかった。
普段なら決めるべきチャンスを活かせず批判されたが、パウロ・ベント監督はすぐさまキャプテンを擁護した。
「個々の選手に責任を押し付けるのは公平ではない」とポルトガル代表監督は語った。「3試合で犯したミスが命取りとなった。責任は私にある。選手たちは役割を果たそうと努力した。
「クリスティアーノは通常非常に決定力があるが、今回は突然それができなかった。しかし、私は一人の選手だけを責めるつもりはない。」
ロナウドにとって、2018年ワールドカップの初戦は最高のスタートだった。スペインとの3－3の引き分けでハットトリックを達成し、国際大会初となるフリーキックも決めた。ポルトガルは貴重な勝ち点を手にした。
「とても嬉しい。個人としてはキャリアの新たな記録だが、最も大切なのはチームを称えることだ」と、セレソンの主将は語った。「優勝候補と戦い、2度リードして引き分けた。妥当な結果だ。チームは好調で、良い結果を出せる」。しかし、その期待は裏切られた。
ロナウドはチームをベスト16へ導いたが、ノックアウトステージでは再び得点もアシストも記録できず、ソチでのウルグアイ戦では2－1で敗れた。
33歳となったロナウドには代表引退の噂も浮上したが、本人は去就について明言を避けた。
「今は時期尚早だ」とロナウドはFIFAに語った。「だが代表チームは若く才能があり、今後も強豪であり続けると確信している。このチームには勝利への野心がある。だからすべてに満足している。」
マンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍を散々たる形で終えたロナウドは、批判を封じ、自身に唯一欠けるトロフィーを手にすると意気込んでカタール入りした。 しかし、彼はマンチェスター・ユナイテッドを去ったときと同じように、わがままな態度でチームを去った。スイス戦でベンチ外となった後、代表キャンプ離脱をほのめかしたとも報じられ、評判はさらに落ちた。
「多くのことが語られ、書かれ、憶測が飛び交っているが、ポルトガルへの私の献身は一瞬たりとも揺らぐことはなかった」と、ロナウドは準々決勝でモロッコに敗れた翌日、SNSに投稿した。「私は常に、皆の目標のために戦う一人の選手に過ぎず、チームメイトや祖国に背を向けるようなことは決してしない」
「今はこれ以上言うことはない。ありがとう、ポルトガル。ありがとう、カタール。時間だけが良き助言者だ。それぞれが結論を出せばいい」
世間は彼のトップレベルでのキャリアは終わったと見ていた。大会唯一の得点は初戦ガーナ戦のPKだった。グループリーグ最終戦の韓国戦でチームが敗れると、交代を命じたサントス監督に激怒した。
さらに、スイス戦とモロッコ戦でベンチに回された後、モロッコ戦の敗北直後に涙を浮かべたロナウドがそのままトンネルへと直行したことも、多くのことを物語っていた。37歳の彼はグループステージで2試合連続無得点に終わり、時の流れに逆らうことで知られる彼でさえ、当初は「もうワールドカップ制覇は無理だ」と考えていた。
「ポルトガルにワールドカップ優勝をもたらすこと――それが私のキャリアにおける最大かつ最も野心的な夢だった」と彼はインスタグラムに綴った。「16年間にわたる5度のワールドカップ出場において、常に偉大な選手たちと共にプレーし、何百万人ものポルトガル人の応援を受けながら、私は全力を尽くしてきた。ピッチ上で持てるすべてを注ぎ込んだ。私は決して戦いを避けることはなく、その夢を諦めたことも一度もない。残念ながら、その夢は昨日、終わりを告げた。」
ポルトガルがウズベキスタンに5－0で勝った直後、ロナウドはカメラに「戻ってきた」と叫んだ。だが初戦のコンゴ民主共和国戦で精彩を欠き、引き分けたため、誰もが復活を信じていたわけではない。
世界60位相手に2得点した事実を過大評価するのは早計だった。その慎重さは正しかった。ロナウドはコロンビア戦でも苦戦し、マイアミでの試合は0－0。ポルトガルは首位を譲った。
その結果、ポルトガルはルカ・モドリッチ率いるクロアチアと対戦することになった。全盛期は過ぎても、クロアチアは依然として危険だ。41歳のロナウドも同様で、W杯で得点できることは証明済みだが、次は決勝トーナメントでゴールが求められる。クリスティアーノ、あとは君次第だ。