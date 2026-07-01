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Cristiano Ronaldo knockouts GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

8試合無得点。ポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドは、ワールドカップ決勝トーナメントでの不振な記録を打破しようとしている。

Analysis
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ポルトガル 対 クロアチア

木曜日のクロアチア戦で、クリスティアーノ・ロナウドは自身初となるワールドカップノックアウトステージでの得点を狙う。彼はサッカー史屈指のフォワードであり、先週のウズベキスタン戦で6大会連続得点をマークし、大会史上初となった。これは彼の長いキャリアと努力の証だ。

ロナウドはワールドカップでタイトルを獲得したことがなく、大会でも重要な場面で真のベストパフォーマンスを発揮したことがない。彼はゲイリー・リネカー、トーマス・ミュラー、ガブリエル・バティストゥータと並び通算得点ランキング11位タイだが、10ゴールすべてがグループステージでのものだ。

では、サッカー史上最も決定力のあるストライカーの一人である彼が、なぜワールドカップのノックアウトステージでまだゴールを決めていないのだろうか？そして、トロントで行われるクロアチア戦で、その「初ゴール」を挙げるチャンスはどれほどあるのだろうか？

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    2006年：ウインクするウインガー

    2006年、ロナウドは初出場したワールドカップで歴史を作った。第2節のグループD、イラン戦（2-0で勝利）の終盤にPKを決め、ポルトガル代表史上最年少得点者となった。しかしこの大会での得点はそれだけだった。

    当時21歳の彼は、まだスピードを武器にするウインガーで、センターフォワードとしての得点力はなかった。そのため、ポルトガルが4位で大会を終えた際、ノックアウトステージ4試合で得点を挙げなかったことは大きな話題にならなかった。しかし、ドイツでは彼の性格が議論を呼んだ。

    準決勝のフランス戦では、ボールに触れるたびにブーイングを受けた。準々決勝のイングランド戦でチームメイトのウェイン・ルーニーが退場した際、ロナウドが主審にアピールしたことが原因だった。

    「審判にカードを渡す彼を見たが、筋違いだ」とイングランド代表MFスティーブン・ジェラードは語った。「もしチームメイトなら、私は彼に嫌悪感を抱いただろう。ウェインが退場した後、[ロナウド]はベンチにウインクし、それが彼の人柄を示している。」

    フランク・ランパードも「彼はユナイテッドでウェインのチームメイトなのに、ああするべきではない。誰かが他選手にカードを取らせようとしたら、自分にもイエローが出るはずだが、それはなかった」と語った

    イングランドとのPK戦で決勝点を奪ったロナウドは「何も悪くない」と主張したが、FIFA技術研究グループはスポーツマンシップに欠けると判断。大会最優秀若手選手にはポドルスキを選んだ。

    同グループの責任者ホルガー・オジーク氏は「我々は適切な振る舞いを求め、この件では批判的だった」と述べ、「選手はロールモデルであり、フェアプレーも考慮すべきだ」と強調した

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  • FBL-WC2010-MATCH56-ESP-PORAFP

    2010年：「想像を絶する悲しみ」

    2010年W杯当時、ポルトガル代表キャプテンでチームの要だったロナウドは、ベスト16での敗退を大きく受け止めた。大会では北朝鮮戦の6点目となる1ゴールのみ。国際試合での得点は16か月ぶりだった。

    「落ち込み、苛立ち、想像を絶する悲しさがある」と、ロナウドは優勝したスペインに0-1で敗れた後に語った。

    さらに母国では、敗因を監督に転嫁したとして批判された。カメラは「この敗北をどう説明すれば？ 監督に聞いてくれ」と語る彼を捉えていた。

    ロナウドは後に不敬の意図はなかったと主張。「『監督に質問を』と言ったのは、単にケイロスが会見中だったから」と説明した。「私も人間だ。一人で苦しむ権利がある。キャプテンとして、これからも責任を果たす」

    これに対しケイロス監督は、「代表チームの利益より自分を優先する選手」は容認しないと宣言した。

    「ポルトガルにはロナウドが必要で、ロナウドにも代表が必要だ。だがこのユニフォームに動揺する選手に代表にいる資格はない」と語った

  • Portugal v Ghana: Group G - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    2014年：グループステージ敗退

    ロナウドはスウェーデンとのプレーオフで4得点を挙げ、ポルトガルの2014年W杯出場を決定づけた。しかし膝と太ももの故障が懸念されながら「100％のコンディション」と主張した彼は、ブラジルでは本来の力を示せなかった。

    初戦のドイツ戦（0-4）では影が薄く、アメリカ戦（2-2）で終盤にヴァレラの同点アシストを記録。ガーナ戦では80分に決勝弾をマークしたが、チームはグループG三位にとどまり、決勝トーナメント進出を逃した。

    普段なら決めるべきチャンスを逃したことで批判も浴びたが、パウロ・ベント監督は即座にキャプテンを擁護した。

    「個々の選手に責任を押し付けるのは公平ではない」とポルトガル代表監督は語った。「3試合で犯したミスが命取りとなった。責任は私にある。選手たちは役割を果たそうと努力した。

    「クリスティアーノはいつもなら決定力があるが、今回はできなかった。それでも私は選手一人を責めはしない」

  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH49-URU-PORAFP

    2018年：ソチでの衝撃

    ロナウドにとって、2018年W杯の初戦は最高のスタートだった。スペインとの3－3の引き分けでハットトリックを達成し、国際大会初となるフリーキックも決めた。ポルトガルは貴重な勝ち点1を得た。

    「とても嬉しい。個人としてはキャリアの新たな記録だが、最も大切なのはチームを称えることだ」と、セレソン主将は語った。「優勝候補と戦い2度リードし、引き分けは妥当な結果だ。チームは好調で、良い結果を出せる」。しかし、その期待は裏切られた。

    ロナウドはチームをベスト16へ導いたが、ノックアウトステージでは再び得点もアシストも記録できず、ソチでのウルグアイ戦で2－1の敗北を喫した。

    33歳となったロナウドには代表引退の噂も浮上したが、本人は将来について明言を避けた。

    「今は時期尚早だ」とロナウドはFIFAに語った。「だが代表チームは若く才能があり、今後も強豪であり続けると確信している。このチームには勝利への野心がある。だからすべてに満足している。」

  • FBL-WC-2022-MATCH60-MAR-PORAFP

    2022年：控えに回った

    マンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍を散々な形で終えたロナウドは、批判を封じ、自身に欠ける唯一のトロフィーを手にすると意気込んでカタール入りした。 しかし、彼はマンチェスター・ユナイテッドを去ったときと同じように、わがままな言動で批判を浴びた。さらに、スイスとの決勝トーナメント1回戦でベンチ外となった後、代表キャンプ離脱をほのめかしたとも報じられ、評判はさらに落ちた。

    「多くのことが語られ、書かれ、憶測が飛び交っているが、私がポルトガルに捧げる献身は一瞬たりとも揺らぐことはなかったことを、皆さんに知ってほしい」と、ロナウドはポルトガルがモロッコに敗れて準々決勝で敗退した翌日のソーシャルメディアの投稿で綴った。「私は常に、皆の目標のために戦う一人の選手に過ぎず、チームメイトや祖国に背を向けるようなことは決してしない」

    「今はこれ以上言うことはない。ありがとう、ポルトガル。ありがとう、カタール。時間をかけて、それぞれが結論を出してほしい」

    世間は彼のトップレベルでのキャリアは終わったと見なしていた。2022年大会での唯一の得点は初戦ガーナ戦のPKだった。さらにグループリーグ最終戦の韓国戦で交代を命じられた際、彼は激怒。

    さらに、スイス戦とモロッコ戦でベンチに回された後、モロッコ戦の敗北直後に涙を流してトンネルへ直行した姿も印象的だった。37歳の彼はグループリーグで2試合連続無得点。時間の流れに逆らうことで知られる彼でさえ、当初は「もうワールドカップで優勝するのは無理だ」と感じていた。

    「ポルトガルにワールドカップ優勝をもたらすこと――それが私のキャリアにおける最大かつ最も野心的な夢だった」と彼はインスタグラムに綴った。「16年間にわたる5度のワールドカップ出場において、常に偉大な選手たちと共にプレーし、何百万人ものポルトガル人の応援を受けながら、私は全力を尽くしてきた。ピッチ上で持てるすべてを注ぎ込んだ。私は決して戦いを避けることはなく、その夢を諦めたことも一度もない。残念ながら、その夢は昨日、終わってしまった。」

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026年：干ばつに終止符を打つ時か？

    ポルトガルがウズベキスタンに5－0で勝った直後、ロナウドはカメラに「戻ってきた」と叫んだ。だが初戦のコンゴ民主共和国戦で精彩を欠き、引き分けたため、全員が信じたわけではない。

    世界60位相手に2得点した事実を過大評価するのは早計だった。その慎重さは正しかった。ロナウドはコロンビア戦でも苦戦し、マイアミでの試合は0－0。ポルトガルは首位を譲った。

    その結果、ポルトガル代表はルカ・モドリッチ率いるクロアチア代表と対戦することになった。全盛期は過ぎても、クロアチアは依然として危険だ。もちろん、ロナウドにも同じことが言える。41歳の彼はワールドカップでまだ得点できることを示しているが、本当に必要なのは決勝トーナメントでのゴールだ。クリスティアーノ、あとは君次第だ……

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