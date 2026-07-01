8試合無得点。ポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドは、ワールドカップ決勝トーナメントでの不振な記録を打破しようとしている。

マンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍を散々な形で終えたロナウドは、批判を封じ、自身に欠ける唯一のトロフィーを手にすると意気込んでカタール入りした。 しかし、彼はマンチェスター・ユナイテッドを去ったときと同じように、わがままな言動で批判を浴びた。さらに、スイスとの決勝トーナメント1回戦でベンチ外となった後、代表キャンプ離脱をほのめかしたとも報じられ、評判はさらに落ちた。

「多くのことが語られ、書かれ、憶測が飛び交っているが、私がポルトガルに捧げる献身は一瞬たりとも揺らぐことはなかったことを、皆さんに知ってほしい」と、ロナウドはポルトガルがモロッコに敗れて準々決勝で敗退した翌日のソーシャルメディアの投稿で綴った。「私は常に、皆の目標のために戦う一人の選手に過ぎず、チームメイトや祖国に背を向けるようなことは決してしない」

「今はこれ以上言うことはない。ありがとう、ポルトガル。ありがとう、カタール。時間をかけて、それぞれが結論を出してほしい」

世間は彼のトップレベルでのキャリアは終わったと見なしていた。2022年大会での唯一の得点は初戦ガーナ戦のPKだった。さらにグループリーグ最終戦の韓国戦で交代を命じられた際、彼は激怒。

さらに、スイス戦とモロッコ戦でベンチに回された後、モロッコ戦の敗北直後に涙を流してトンネルへ直行した姿も印象的だった。37歳の彼はグループリーグで2試合連続無得点。時間の流れに逆らうことで知られる彼でさえ、当初は「もうワールドカップで優勝するのは無理だ」と感じていた。

「ポルトガルにワールドカップ優勝をもたらすこと――それが私のキャリアにおける最大かつ最も野心的な夢だった」と彼はインスタグラムに綴った。「16年間にわたる5度のワールドカップ出場において、常に偉大な選手たちと共にプレーし、何百万人ものポルトガル人の応援を受けながら、私は全力を尽くしてきた。ピッチ上で持てるすべてを注ぎ込んだ。私は決して戦いを避けることはなく、その夢を諦めたことも一度もない。残念ながら、その夢は昨日、終わってしまった。」