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Cristiano Ronaldo knockouts GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

8試合無得点。ポルトガル代表クリスティアーノ・ロナウドは、ワールドカップ決勝トーナメントでの不振な記録を打ち破ろうとしている。

Analysis
ポルトガル
クリスティアーノ・ロナウド
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ポルトガル 対 クロアチア

木曜日のクロアチア戦で、クリスティアーノ・ロナウドは自身初となるワールドカップノックアウトステージでの得点を狙う。彼はサッカー史屈指のフォワードであり、先週のウズベキスタン戦で6大会連続得点をマーク。この記録は、彼の長いキャリアと献身性を証明している。

ロナウドはワールドカップでタイトルを獲得したことがなく、大会で真のベストパフォーマンスを発揮したこともない。特に重要な局面ではそうだ。彼はゲイリー・リネカー、トーマス・ミュラー、ガブリエル・バティストゥータと並び通算得点ランキング11位タイだが、10ゴールすべてがグループステージでのものだ。

では、サッカー史上最も決定力のあるストライカーの一人である彼が、なぜワールドカップのノックアウトステージでの初ゴールをまだ待ち続けているのだろうか？そして、トロントで行われるクロアチア戦で、その「初ゴール」を挙げる可能性はどの程度あるのだろうか？

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    2006年：ウインクするウインガー

    2006年、ロナウドは初出場したW杯で歴史を作った。グループD第2節のイラン戦（2-0）終盤、PKを決めて最年少得点者となったが、大会での得点はそれのみだった。

    当時21歳だった彼は、まだウインガーで得点力は低かったため、ポルトガルが4位になったノックアウトステージ4試合で無得点でも批判は少なかった。

    準決勝のフランス戦では、ボールに触れるたびにブーイングを受けた。準々決勝のイングランド戦でチームメイトのウェイン・ルーニーが退場した際、ロナウドが主審にアピールしたことが原因だった。

    「彼は審判にカードを渡そうとした。あれは筋違いだ」とイングランド代表MFスティーブン・ジェラードは語った。「もし彼がチームメイトなら、僕は怒る。ウェインが退場したあと、彼はベンチにウインクした。それこそが彼の人柄を示している」。

    フランク・ランパードも「彼はマンチェスター・ユナイテッドでウェインのチームメイトなのに、あんなことをするなんて。誰かが他人にイエローやレッドカードを取らせようとしたら、その人物自身にイエローカードが与えられると聞いていたが、実際にはそうならなかった」と語った

    イングランドとのPK戦で決勝点を決めたロナウドは「何も間違っていない」と主張したが、FIFA技術研究グループはスポーツマンシップに欠けると判断。ポルトガル人ではなくルーカス・ポドルスキを大会最優秀若手選手に選んだ。

    同グループの責任者ホルガー・オジーク氏は「我々は適切な振る舞いを求めており、この件については批判的だった」と述べ、「選手はロールモデルであり、フェアプレーも考慮すべきだ」と結んだ

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  • FBL-WC2010-MATCH56-ESP-PORAFP

    2010年：「想像を絶する悲しみ」

    2010年W杯当時、ポルトガル代表キャプテンでチームの切り札だったロナウドは、ベスト16での敗退を大きく受け止めた。大会では北朝鮮戦の1得点のみ。国際試合でのゴールは16か月ぶりだった。

    「落ち込み、苛立ち、想像を絶する悲しさがある」と、優勝したスペインに0-1で敗れた後に語った。

    さらに母国では、敗因を監督に転嫁したとも取れる発言がカメラに捉えられ批判を受けた。

    ロナウドは後に不敬の意図はなかったと主張。「『監督に質問を』と言ったのは、単にケイロスが会見中だったから」と説明した。「私も人間だ。苦しむのは当然で、一人で悩む権利もある。キャプテンとして常に責任を果たしてきたし、これからも果たす」

    これに対しケイロス監督は、「代表チームの利益より自分を優先する選手」は容認しないと宣言した。

    「ポルトガルにはロナウドが必要で、ロナウドにも代表が必要だ。だがこのユニフォームに動揺する選手に代表にいる資格はない」とケイロスはAFPに語った。

  • Portugal v Ghana: Group G - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    2014年：グループステージ敗退

    ロナウドはスウェーデンとのプレーオフで4得点を挙げ、ポルトガルの2014年W杯出場を決定づけた。しかし膝と太ももの故障が懸念されながら「100％のコンディション」と主張した彼は、ブラジルでは本来の力を示せなかった。

    初戦のドイツ戦（0-4）では影が薄く、アメリカ戦（2-2）で終盤にヴァレラの同点アシストを記録。ガーナ戦では80分に決勝弾をマークしたが、チームはグループG三位にとどまり、決勝トーナメントに進めなかった。

    普段なら決めるべきチャンスを活かせず批判されたが、パウロ・ベント監督は主将をかばった。

    「個々の選手に責任を押し付けるのは公平ではない」とポルトガル代表監督は語った。「3試合を通じて犯したミスが命取りとなった。責任は私にある。選手たちは役割を果たそうと努力した。

    「クリスティアーノは通常非常に決定力があるが、今回はなぜかできなかった。それでも私は選手一人を責めるつもりはない」

  • TOPSHOT-FBL-WC-2018-MATCH49-URU-PORAFP

    2018年：ソチでの衝撃

    ロナウドにとって、2018年W杯の初戦は最高のスタートだった。スペインとの3－3の引き分けでハットトリックを達成し、国際大会初となるフリーキックも決めた。ポルトガルは貴重な勝ち点1を得た。

    「とても嬉しい。個人としてはキャリアの新たな記録だが、最も大切なのはチームを称えることだ」と、セレソン主将は語った。「優勝候補と戦い、2度リードして引き分けた。妥当な結果だ。チームは好調で、良い結果を残せる」。しかし、その期待は裏切られた。

    ロナウドはチームをベスト16に導いたが、ノックアウトステージでは再び得点もアシストも記録できず、ソチでのウルグアイ戦では2－1で敗れた。

    当時33歳だったため、この大会が代表としての最後になるという憶測も流れた。しかし本人は代表の将来について明言を避けた。

    「今は代表引退について話す時期ではない」とロナウドはFIFAに語った。「代表チームには優れた選手とチームワークがあり、今後も世界最高レベルであり続けると確信している。このチームには勝利への大きな野心がある。だから私は満足だ。」

  • FBL-WC-2022-MATCH60-MAR-PORAFP

    2022年：控えに回った

    マンチェスター・ユナイテッドでの2度目の在籍を散々たる形で終えたロナウドは、批判を封じ、自身に欠ける唯一のトロフィーを勝ち取る自信を胸にカタール入りした。 しかし、彼はマンチェスター・ユナイテッドを去ったときと同じように、わがままな態度でチームを去った。スイス戦でベンチ外となった後、代表キャンプ離脱をほのめかしたとも報じられ、評判はさらに落ちた。

    「多くのことが語られ、書かれ、憶測が飛び交っているが、私がポルトガルに抱く献身は一瞬たりとも揺らぐことはなかったと知ってほしい」と、ロナウドはポルトガルがモロッコに敗れて準々決勝で敗退した翌日のSNS投稿で綴った。「私は常に、皆の目標のために戦う一人の選手に過ぎず、チームメイトや祖国に背を向けるようなことは決してしない」

    「今はこれ以上言うことはない。ありがとう、ポルトガル。ありがとう、カタール。時間をかけて、それぞれが結論を出してほしい」

    世間は「彼の全盛期は終わった」と見ていた。大会唯一の得点は初戦ガーナ戦のPKだった。さらにグループリーグ最終戦の韓国戦で敗れた際、交代を命じたサントス監督に怒りを爆発させた。

    さらに、スイス戦とモロッコ戦でベンチに回された後、モロッコ戦の敗北直後に涙を浮かべたロナウドがそのままトンネルへと直行したことも、多くのことを物語っていた。37歳の彼はグループステージで2試合連続無得点に終わり、時の流れに逆らうことで知られる彼でさえ、当初は「もうワールドカップでの活躍は無理だろう」と考えていた。

    「ポルトガルにワールドカップ優勝をもたらすこと――それが私のキャリアにおける最大かつ最も野心的な夢だった」と彼はインスタグラムに綴った。「16年間にわたる5度のワールドカップ出場において、常に偉大な選手たちと共にプレーし、何百万人ものポルトガル人の応援を受けながら、私は全力を尽くしてきた。ピッチ上で持てるすべてを注ぎ込んだ。私は決して戦いを避けることはなく、その夢を諦めたことも一度もない。残念ながら、その夢は昨日、終わりを告げた。」

  • Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026年：干ばつに終止符を打つ時か？

    ポルトガルがウズベキスタンに5－0で勝った直後、ロナウドはカメラに「戻ってきたぞ！」と叫んだ。だが、コンゴ民主共和国との初戦で精彩を欠き、引き分けたことを考えると、誰もが復活を信じていたわけではない。

    世界60位相手に2得点を奪ったとはいえ、過大評価は禁物だった。その慎重さは正しかった。ロナウドはコロンビア戦でも苦戦し、マイアミでの試合は0－0。ポルトガルは首位を譲った。

    その結果、ポルトガル代表はルカ・モドリッチ率いるクロアチア代表と対戦することになった。全盛期は過ぎても、クロアチアは依然として危険だ。もちろん、ロナウドにも同じことが言える。41歳の今もワールドカップで得点できることを証明しているが、彼が本当に必要とされるのは決勝トーナメントでのゴールだ。クリスティアーノ、あとは君次第だ……

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