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8日間で4人目の補強！アーセナルがバルセロナDFオナ・バトレを獲得
【公式】アーセナル、バルセロナDFオナ・バトルの獲得を発表
バトルの加入は以前から噂されていた。バルセロナとの契約が半年を切った1月、移籍の可能性が報じられた。 ジャーナリストのマリア・ティカス氏によると、チェルシーやロンドン・シティ・ライオネッスも関心を示したが、アーセナルとの関連が最も強く、最終的に獲得したのはアーセナルだった。同クラブは金曜日、バトルの27歳の誕生日に合わせて加入を正式発表した。
これにより、バルサでの3年間は幕を閉じた。彼女はレバンテとマンチェスター・ユナイテッドでプレーした後、2023年に古巣に復帰し、チャンピオンズリーグ2回を含む11のタイトルを獲得した。今、イングランドと女子スーパーリーグに戻り、アーセナルが7年ぶりのリーグ優勝を果たす手助けをしたいと願っている。
Arseblogによると、契約は4年＋延長1年オプションだ。
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アーセナルの一員としてバトレが最初に発した言葉
背番号22のバトレは入団会見で「早くプレーしたい。アーセナルは世界屈指のクラブだ。エミレーツ・スタジアムでファンや仲間と共に戦える日が待ち切れない。タイトルを獲りたいし、ここならできると思う」と語った。
アーセナル女子チームの監督レネ・スレガースは「オナを歓迎できることをとても嬉しく思う。彼女は攻撃力とフィジカルを兼ね備えた経験豊富なサイドバックだ。一緒にさらに勝ちたい」と語った。
アーセナル女子部門ディレクターのクレア・ウィートリー氏は「オナはクラブでも代表でも実績十分で、さらにタイトルを求め続けています。世界屈指のディフェンダーをアーセナルに迎えられ大変嬉しく思います。サポーターもすぐに彼女を温かく迎えてくれると確信しています」と語った。
マッケイブの退団を受け、世界屈指のDFバトルがアーセナル守備陣を補強。
バトレのような選手をフリー移籍で獲得できたことは、アーセナルにとって大きな快挙だ。スペイン代表としてワールドカップを制し、バルセロナでは2度の欧州王者にも輝いた27歳の彼女は、世界屈指のサイドバックだ。右サイドバックが得意だが、左サイドでもプレーでき、インサイドに切り込んで新たな脅威を与える。
今夏、マッケイブがチェルシーへ移籍したため、バトレは主に左サイドでプレーすると見込まれる。アイルランド代表主将マッケイブは11年間北ロンドンでそのポジションを守った。右SBにはアメリカ代表フォックスが定着しており、バトレはマッケイブの穴を埋める役割を担う。
ホルムバーグ（スウェーデン代表）とハインズ（イングランド代表）も控え、アーセナルは依然としてチーム屈指のSB陣を誇りそうだ。
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アーセナル、8日間で4人の新戦力を獲得――5人目も続くのか？
バトルの加入で、アーセナルは夏の移籍市場でも好スタートを切った。マッケイブ、ミード、ペロヴァ、コディナ、ジンズベルガーの退団が既定路線だったため、昨季唯一のタイトルが第1回FIFA女子チャンピオンズカップだった「ガナーズ」にとって、オフシーズンは多忙になる見込みだった。しかし、今回の補強は極めて注目に値する。
スタンウェイは世界屈指のMFで、キム・リトルやマリオナ・カルデンテイへの負担軽減が期待される。スイス代表ロイテラーの加入も同様の効果をもたらす。
チェルチはフォワードの層を厚くし、ルッソの起用法に柔軟性をもたらす。さらにRBライプツィヒの19歳ウインガー、リサ・バウムの加入も間近で、攻撃陣をさらに強化する。Arseblogは先月、移籍金が発生する契約が最終段階にあると報じていた。
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