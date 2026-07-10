背番号22のバトレは入団会見で「早くプレーしたい。アーセナルは世界屈指のクラブだ。エミレーツ・スタジアムでファンや仲間と共に戦える日が待ち切れない。タイトルを獲りたいし、ここならできると思う」と語った。

アーセナル女子チームの監督レネ・スレガースは「オナを歓迎できることをとても嬉しく思う。彼女は攻撃力とフィジカルを兼ね備えた経験豊富なサイドバックだ。一緒にさらに勝ちたい」と語った。

アーセナル女子部門ディレクターのクレア・ウィートリー氏は「オナはクラブでも代表でも実績十分で、さらにタイトルを求め続けています。世界屈指のディフェンダーをアーセナルに迎えられ大変嬉しく思います。サポーターもすぐに彼女を温かく迎えてくれると確信しています」と語った。