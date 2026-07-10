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8日間で4人目の補強。アーセナルがバルセロナDFオナ・バトレを獲得。夏の移籍市場はなおも熱く続く。
公式発表：アーセナルがバルセロナ所属のオナ・バトルの獲得を完了
バトルの加入はかねてから噂されていた。バルセロナとの契約が半年を切った1月、27歳の彼女には移籍報道が浮上していた。 ジャーナリストのマリア・ティカス氏によると、チェルシーやロンドン・シティ・ライオネッスも関心を示していたが、アーセナルとの結びつきが最も強く、最終的に獲得したのはアーセナルだった。クラブは金曜日、バトルの27歳の誕生日に合わせて加入を正式発表した。
これにより、バルサでの3年間は幕を閉じた。彼女はレバンテとマンチェスター・ユナイテッドでプレーした後、2023年に古巣に復帰。その間、チャンピオンズリーグ2回を含む11のタイトルを獲得した。今、彼女はイングランドと女子スーパーリーグに戻り、7年ぶりリーグ制覇を目指すアーセナルを後押しする。
Arseblogによると、契約は4年＋延長オプション1年だ。
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アーセナル選手としてのバトレの第一声
背番号22のバトレは入団会見で「アーセナルでプレーできることをとても楽しみにしています。エミレーツ・スタジアムでサポーターや仲間と共にタイトルを勝ち取りたいです」と語った。
アーセナル女子チームのレネ・スレガース監督は「オナを歓迎できることをとても嬉しく思う。彼女は攻撃意識が高く、フィジカルも優れた経験豊富なサイドバックだ。一緒にさらに勝ちたい」と語った。
アーセナル女子部門ディレクターのクレア・ウィートリー氏は「オナはクラブでも代表でも実績十分で、さらにタイトルを追い求める勝者です。世界屈指のDFをアーセナルに迎えられ大変嬉しく思います。サポーターもすぐに彼女を温かく迎えてくれると確信しています」と語った。
マッケイブの退団を受け、世界屈指のDFバトルがアーセナル守備陣を補強。
バトレをフリーで獲得できたのはアーセナルにとって大きな収穫だ。スペイン代表としてW杯を制し、バルセロナでは2度の欧州制覇を遂げた27歳は、世界屈指のサイドバック。右が主戦場だが左でもプレーでき、カットインで新たな脅威となる。
今夏、マッケイブがチェルシーへ移籍したため、バトレは主に左サイドでプレーすると見込まれる。アイルランド代表主将マッケイブは11年間北ロンドンでそのポジションを守った。右サイドはアメリカ代表フォックスが定着しているため、バトレはマッケイブの穴を埋める役割を担うだろう。
ホルムバーグ（スウェーデン代表）とハインズ（イングランド代表）も控え、アーセナルはフルバック陣の層を維持する。
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アーセナル、8日間で4人の新戦力を獲得――5人目も続くのか？
バトルの加入で、アーセナルは夏の移籍市場でも好スタートを切った。マッケイブ、ミード、ペロヴァ、コディーナ、ジンズベルガーが退団したため、昨季唯一のタイトルが第1回FIFA女子チャンピオンズカップだった「ガナーズ」のオフシーズンは多忙になると予想されていた。しかし、今回の補強は極めて注目に値する。
スタンウェイは世界屈指のMFで、キム・リトルやマリオナ・カルデンテイへの依存軽減に貢献する。スイス代表ロイテラーの加入も同様だ。
チェルチはフォワードの層を厚くし、ルッソの起用法に柔軟性をもたらす。さらにRBライプツィヒの19歳ウインガー、リサ・バウムの加入も間近で、攻撃陣がさらに強化される見込みだ。Arseblogは先月、移籍金が発生する契約が最終段階にあると報じていた。
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