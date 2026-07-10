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8日間で4人目の新戦力。アーセナルがバルセロナDFオナ・バトレを獲得。夏の移籍市場はなおも熱気を帯びている。
公式発表：アーセナルがバルセロナ所属のスター選手、オナ・バトレの獲得を完了。
バトルの加入はかねてから噂されていた。27歳の彼女がバルセロナとの契約最終半年に入った1月、移籍の可能性が初めて報じられた。 ジャーナリストのマリア・ティカス氏によると、チェルシーやロンドン・シティ・ライオネッスも関心を示したが、アーセナルとの関連が最も強く、最終的に獲得したのはアーセナルだった。同クラブは金曜日――バトルの27歳の誕生日――に加入を正式発表した。
これにより、バルサでの3年間は幕を閉じた。彼女はレバンテとマンチェスター・ユナイテッドでプレーした後、2023年に古巣に復帰。その間、チャンピオンズリーグ2回を含む11のタイトルを獲得した。今、彼女はイングランドと女子スーパーリーグに戻り、7年ぶりリーグ制覇を目指すアーセナルを後押しする。
Arseblogによると、契約は4年＋1年の延長オプション付き。
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アーセナル選手としてのバトレの第一声
背番号22のバトレは入団会見で「アーセナルでプレーできることをとても楽しみにしています。エミレーツ・スタジアムでサポーターや仲間と共にタイトルを勝ち取りたいです」と語った。
アーセナル女子チームの監督、レネ・スレガースは「オナを歓迎できることをとても嬉しく思う。彼女は攻撃意識が高く、フィジカルも優れた経験豊富なサイドバックだ。一緒にさらに勝ちたい」と語った。
アーセナル女子部門ディレクターのクレア・ウィートリー氏は「オナはクラブでも代表でも実績十分で、さらにタイトルを求め続けています。世界屈指のディフェンダーをアーセナルに迎えられ大変嬉しく思います。サポーターもすぐに彼女を温かく迎えてくれると確信しています」と語った。
マッケイブの退団を受け、世界屈指のDFバトルがアーセナル守備陣を補強。
バトレのような選手をフリー移籍で獲得できたことは、アーセナルにとって大きな快挙だ。スペイン代表としてワールドカップを制し、バルセロナでは2度の欧州王者にも輝いた27歳の彼女は、世界屈指のサイドバックだ。右サイドバックが本職だが、左サイドでもプレーでき、インサイドに切り込んで新たな脅威を与える。
今夏、アイルランド代表主将マッケイブがチェルシーへ移籍したため、バトレは主に左サイドで起用される見込みだ。右サイドはアメリカ代表フォックスが定着しており、バトレがマッケイブの穴を埋める形となる。
ホルムバーグ（スウェーデン代表）とハインズ（イングランド代表）も控え、アーセナルは依然としてチーム屈指のSB陣を誇ることになる。
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アーセナル、8日間で4人の新戦力を獲得――5人目も続くのか？
バトルの加入で、アーセナルは今夏も移籍市場で存在感を示している。マッケイブ、ミード、ペロヴァ、コディーナ、ジンズベルガーの退団が決定し、昨季唯一のタイトルが第1回FIFA女子チャンピオンズカップだったチームは、オフシーズンを忙しく過ごすことが予想されていた。しかし、その補強内容は極めて注目に値する。
スタンウェイは世界屈指のMFで、キム・リトルやマリオナ・カルデンテイへの依存度軽減に貢献する。スイス代表ロイテラーの加入も同様の効果をもたらす。
チェルチはフォワードの層を厚くし、9番と10番で好プレーを見せたルッソ起用の柔軟性が高まる。さらにRBライプツィヒの19歳ウインガー、リサ・バウムの加入も間近で、攻撃陣をさらに強化する。Arseblogは先月、移籍金が発生する契約が最終段階と報じていた。
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