背番号22のバトレは入団会見で「アーセナルでプレーできることをとても楽しみにしています。エミレーツ・スタジアムでサポーターや仲間と共にタイトルを勝ち取りたいです」と語った。

アーセナル女子チームの監督、レネ・スレガースは「オナを歓迎できることをとても嬉しく思う。彼女は攻撃意識が高く、フィジカルも優れた経験豊富なサイドバックだ。一緒にさらに勝ちたい」と語った。

アーセナル女子部門ディレクターのクレア・ウィートリー氏は「オナはクラブでも代表でも実績十分で、さらにタイトルを求め続けています。世界屈指のディフェンダーをアーセナルに迎えられ大変嬉しく思います。サポーターもすぐに彼女を温かく迎えてくれると確信しています」と語った。