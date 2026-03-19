「8対2で負けるなんてあり得ない！」――ジョン・テリー、PSGに大敗してチャンピオンズリーグから敗退したチェルシーを痛烈に批判

チェルシーは、第1戦をパルク・デ・プランスで5-2で落とし、第2戦ではスタンフォード・ブリッジで3-0と惨敗した。この合計スコア8-2は、チャンピオンズリーグのノックアウトステージにおけるチェルシー史上最悪の敗戦であり、西ロンドンでは深刻な反省を招くことになるだろう。リアム・ローゼニオール監督は試合後、チームにもっと闘志を見せてほしかったと認めた。

彼は記者団にこう語った。「100％そうだ。開始6分でまたミスを犯し、勢いを失ってしまった。2点目は25ヤードからのシュートがゴール上隅に突き刺さったと思う。これほど早い段階で2点差をつけられ、2試合合計で5点差となると、本当に、本当に厳しい夜になる。 我々は当然、実際よりももっと粘り強く戦いたかった。PSGを称えたい。彼らのポゼッションプレーはこの試合で本当に、本当に最高だったし、2試合通じて見れば、彼らが勝ち上がるにふさわしい。」