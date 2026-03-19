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「8対2で負けるなんてあり得ない！」――ジョン・テリー、PSGに大敗してチャンピオンズリーグから敗退したチェルシーを痛烈に批判
チェルシーがPSGに敗退
チェルシーは、第1戦をパルク・デ・プランスで5-2で落とし、第2戦ではスタンフォード・ブリッジで3-0と惨敗した。この合計スコア8-2は、チャンピオンズリーグのノックアウトステージにおけるチェルシー史上最悪の敗戦であり、西ロンドンでは深刻な反省を招くことになるだろう。リアム・ローゼニオール監督は試合後、チームにもっと闘志を見せてほしかったと認めた。
彼は記者団にこう語った。「100％そうだ。開始6分でまたミスを犯し、勢いを失ってしまった。2点目は25ヤードからのシュートがゴール上隅に突き刺さったと思う。これほど早い段階で2点差をつけられ、2試合合計で5点差となると、本当に、本当に厳しい夜になる。 我々は当然、実際よりももっと粘り強く戦いたかった。PSGを称えたい。彼らのポゼッションプレーはこの試合で本当に、本当に最高だったし、2試合通じて見れば、彼らが勝ち上がるにふさわしい。」
- AFP
「8対2で負けるなんてあり得ない」―テリーがチェルシーを痛烈に批判
テリーはチェルシーに対しても批判的な見解を示し、次のように語った。「残念ながら、これで終わりだ。何が一番腹立たしいかって？PSGのアウェイ戦で3-2とリードを許したことだ。実際、試合全体、あるいは70分間くらいは本当に良いプレーをしていたのに。 3-2なら、ブリッジに戻って勝つためにいつでもそのスコアを受け入れるよ。どんな相手でも逆転できると信じているのに、終盤に失点して本当に厳しい状況にしてしまうんだ。
「そして昨夜［火曜日］は、開始6分で失点してしまった。昨夜の試合については、もう何も話せない。詳細に言及することすらできない。 本当に悔しい。だが、どのチームと対戦しようとも、2試合合計で8-2で負けるなんてあり得ない。申し訳ないが、あり得ないんだ。相手が誰であれ、どのチームであれ、8-2で負けるなんてあり得ない。だから本当に悔しい。」
ロゼニオール、チェルシーに粘り強さを求める
ロゼニオール監督はまた、PSGに大敗した直後であるチームに対し、この結果が今シーズンの残りの試合に悪影響を及ぼさないよう、粘り強さを発揮するよう求めた。彼は次のように付け加えた。「そう、そうあるべきだ。それが私の仕事だ。そのためのやり方は、我々がいつもと変わらない。我々は粘り強くなければならない。 来季もこの大会に出場したいのだから、組織力と、チームに新鮮さと強さを保った状態でエバートン戦に臨まなければならない。そして、我々が本来できるプレーができれば、現在犯しているような個人のミスをなくして、目標を達成できるはずだ。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
チェルシーは現在、全大会を通じて直近3試合を連敗しており、ロゼニオール監督はプレミアリーグ再開を前にチームを奮起させなければならない。ブルーズは土曜日にヒル・ディキンソン・スタジアムでエバートンと対戦するが、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権を確保するためには、これ以上勝ち点を落とす余裕はないと認識している。
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