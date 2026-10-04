エンツォ・マレスカ率いるマンチェスター・シティが首位争いにおける最大の障害ではあるものの、エブエはシャビ・アロンソのチェルシーがアーセナルのタイトル防衛を脅かす可能性があると警告した。元コートジボワール代表の右SBは、スタンフォード・ブリッジにそろう戦力の質と厚みを、ライバルのリズムを崩し得る重要な要素として挙げている。

同じロンドンを本拠とするクラブの脅威を強調し、彼はこう言い切った。「チェルシーは、アーセナルが警戒しなければならないチームだ。非常に優れた選手がたくさんいるからね。プレミアリーグは非常に厳しいものになるだろうが、私はアルテタがやっていることを信じているし、アーセナルも信じている」