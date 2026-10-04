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「75％の可能性だ！」 エマニュエル・エブエがプレミアリーグ連覇へ現王者アーセナルを支持
ディフェンディングチャンピオンに高まる期待
アーセナルは、昨季に22年ぶりのリーグ制覇を果たした後、その王座防衛を目指して2026-27シーズンに入った。現在は首位マンチェスター・シティと勝ち点3差の2位につけており、代表ウィーク前にブライトンに0-3の手痛い敗戦を喫したものの、アーセナルは確かな安定感を示している。
タイトル争いについて、2004年から2011年まで同クラブでプレーしたエブエは、『LiveFootballTickets』に対してこう語った。「アーセナルは私のチームだ。今季は良いチーム、良い選手がたくさんいるので、非常に厳しいシーズンになるだろう。だが、アーセナルがこれまで通りのプレーをすれば、リーグ優勝できると信じている。可能性はおそらく75％くらいだ」
- Getty Images Sport
西ロンドン勢の脅威に警戒せよ
エンツォ・マレスカ率いるマンチェスター・シティが首位争いにおける最大の障害ではあるものの、エブエはシャビ・アロンソのチェルシーがアーセナルのタイトル防衛を脅かす可能性があると警告した。元コートジボワール代表の右SBは、スタンフォード・ブリッジにそろう戦力の質と厚みを、ライバルのリズムを崩し得る重要な要素として挙げている。
同じロンドンを本拠とするクラブの脅威を強調し、彼はこう言い切った。「チェルシーは、アーセナルが警戒しなければならないチームだ。非常に優れた選手がたくさんいるからね。プレミアリーグは非常に厳しいものになるだろうが、私はアルテタがやっていることを信じているし、アーセナルも信じている」
欧州での失意の後も、大陸制覇への野望は続く
欧州の舞台では、アーセナルが昨季のブダペストでの悲劇を乗り越え、最後の一歩を踏み出そうとしている。完璧な8試合のリーグフェーズを戦い抜きながら、最終的にはパリ・サンジェルマンとのPK戦で敗れた。
アーセナルの精神的な強さについて振り返り、エブエはこう語った。「アーセナルはどんどん近づいてきている。毎年あと一歩のところまで行っていれば、いつかは勝てる。私はこのチームと、そのプレーの仕方を信じている。以前は、アーセナルは良いサッカーをするが勝てないと人々は言っていた。だが今は、アーセナルと対戦する時に相手チームは怖さを感じるはずだ」
- AFP
アルテタの存在が今後の成功を後押しする
そうした成熟ぶりの高まりは、北ロンドンのクラブが2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ初戦でナポリを相手に敵地で粘り強い1-0の勝利を収めた際、すぐに明らかとなった。敵対的な雰囲気の中でも落ち着きを示したのである。アルテタが求める厳格な戦術規律は、エミレーツ・スタジアムを敵チームにとって恐るべき要塞へと再生させた。スペイン人指揮官がもたらした変革の影響を称賛し、エブエは最後にこう結んだ。「私はアルテタが大好きだ。本当にこの監督が好きだ」
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