あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
FBL-EUR-C1-NAPOLI-ARSENALAFP
Adhe Makayasa
翻訳者：

「75％の可能性だ！」　エマニュエル・エブエがプレミアリーグ連覇へ現王者アーセナルを支持

アーセナル
E. Eboue
プレミアリーグ

元アーセナルDFエマニュエル・エブエは、ミケル・アルテタ監督率いるチームが、昨季の歴史的成功に続いてプレミアリーグ連覇を成し遂げると後押しした。 現役を退いたこのサイドバックは、アーセナルが国内外のライバルたちを等しく恐れさせるまでに成熟したチームになったと考えている。

  • ディフェンディングチャンピオンに高まる期待

    アーセナルは、昨季に22年ぶりのリーグ制覇を果たした後、その王座防衛を目指して2026-27シーズンに入った。現在は首位マンチェスター・シティと勝ち点3差の2位につけており、代表ウィーク前にブライトンに0-3の手痛い敗戦を喫したものの、アーセナルは確かな安定感を示している。

    タイトル争いについて、2004年から2011年まで同クラブでプレーしたエブエは、『LiveFootballTickets』に対してこう語った。「アーセナルは私のチームだ。今季は良いチーム、良い選手がたくさんいるので、非常に厳しいシーズンになるだろう。だが、アーセナルがこれまで通りのプレーをすれば、リーグ優勝できると信じている。可能性はおそらく75％くらいだ」

  • Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    西ロンドン勢の脅威に警戒せよ

    エンツォ・マレスカ率いるマンチェスター・シティが首位争いにおける最大の障害ではあるものの、エブエはシャビ・アロンソのチェルシーがアーセナルのタイトル防衛を脅かす可能性があると警告した。元コートジボワール代表の右SBは、スタンフォード・ブリッジにそろう戦力の質と厚みを、ライバルのリズムを崩し得る重要な要素として挙げている。

    同じロンドンを本拠とするクラブの脅威を強調し、彼はこう言い切った。「チェルシーは、アーセナルが警戒しなければならないチームだ。非常に優れた選手がたくさんいるからね。プレミアリーグは非常に厳しいものになるだろうが、私はアルテタがやっていることを信じているし、アーセナルも信じている」

  • 欧州での失意の後も、大陸制覇への野望は続く

    欧州の舞台では、アーセナルが昨季のブダペストでの悲劇を乗り越え、最後の一歩を踏み出そうとしている。完璧な8試合のリーグフェーズを戦い抜きながら、最終的にはパリ・サンジェルマンとのPK戦で敗れた。

    アーセナルの精神的な強さについて振り返り、エブエはこう語った。「アーセナルはどんどん近づいてきている。毎年あと一歩のところまで行っていれば、いつかは勝てる。私はこのチームと、そのプレーの仕方を信じている。以前は、アーセナルは良いサッカーをするが勝てないと人々は言っていた。だが今は、アーセナルと対戦する時に相手チームは怖さを感じるはずだ」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • FBL-EUR-C1-NAPOLI-ARSENALAFP

    アルテタの存在が今後の成功を後押しする

    そうした成熟ぶりの高まりは、北ロンドンのクラブが2026-27シーズンのチャンピオンズリーグ初戦でナポリを相手に敵地で粘り強い1-0の勝利を収めた際、すぐに明らかとなった。敵対的な雰囲気の中でも落ち着きを示したのである。アルテタが求める厳格な戦術規律は、エミレーツ・スタジアムを敵チームにとって恐るべき要塞へと再生させた。スペイン人指揮官がもたらした変革の影響を称賛し、エブエは最後にこう結んだ。「私はアルテタが大好きだ。本当にこの監督が好きだ」

プレミアリーグ
アーセナル crest
アーセナル
ARS
リーズ crest
リーズ
LEE