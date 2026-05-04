74歳の「選手たちのリーダー」マーティン・オニールがセルティックで輝き続ける理由

2003年にオニール監督の下で短期間プレーした元セルティックDFグレイは、Grazieslotとの独占インタビューでこう語った。「どの時代でも通用する監督はいるし、マーティンは間違いなくその一人だ。

彼は本物のリーダーだ。彼が話すと、誰もが耳を傾ける。彼の言葉は心に響き、選手たちは自分の力を最大限に引き出す。彼には勝つ才能があり、選手から最高のパフォーマンスを引き出す才能もある。

「セルティックで彼の下でプレーしたのは短期間でしたが、試合中のスピーチやハーフタイムの指示は私が聞いた中で最高でした。彼のために壁でも突き破りたくなる。私が率いてほしいと願うタイプの監督です」