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74歳の「選手たちのリーダー」マーティン・オニールがセルティックで輝き続ける理由
ロジャースとナンシーが去った後、オニールが後任に就いた
10月にブレンダン・ロジャースが辞任したため、オニールは暫定監督として就任した。彼が「パラダイス」のベンチを離れたのは20年以上前のことだった。6年間のブランクを経て、かつてレスターやアストン・ヴィラを率いた元監督がどんな手腕を発揮するのか、疑問の声も上がっていた。
オニールはチームを立て直した後、指揮権をウィルフリード・ナンシーに譲った。MLSコロンバス・クルーから加入したフランス人監督ナンシーは、33日間・8試合で契約を解除された。
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オールド・ファームのプレッシャー経験は、オニールに大きな糧となった。
1月5日、シーズン終了までの契約でオニールが監督に就任。彼の指導の下、セルティックは国内タイトル争いを続け、現在ハーツと勝ち点で並び首位に立つ。
彼は馴染み深い指揮官の席にスムーズに復帰し、懐疑的な声を封じた。かつてオールド・ファームの舞台で過ごした経験が、欧州制覇を遂げた元ノッティンガム・フォレストのウインガーとして彼を支えている。
オニールが特別で、どの時代でも活躍できる理由は何でしょうか？
2003年にオニール監督の下で短期間プレーした元セルティックDFグレイは、Grazieslotとの独占インタビューでこう語った。「どの時代でも通用する監督はいるし、マーティンは間違いなくその一人だ。
彼は本物のリーダーだ。彼が話すと、誰もが耳を傾ける。彼の言葉は心に響き、選手たちは自分の力を最大限に引き出す。彼には勝つ才能があり、選手から最高のパフォーマンスを引き出す才能もある。
「セルティックで彼の下でプレーしたのは短期間でしたが、試合中のスピーチやハーフタイムの指示は私が聞いた中で最高でした。彼のために壁でも突き破りたくなる。私が率いてほしいと願うタイプの監督です」
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セルティック、プレミアシップとスコティッシュカップのタイトル獲得へ挑む
オニールは2026-27シーズンの常任監督候補ではなく、セルティックはクラブのレジェンドの後任を探している。
今季残り3試合で、まずは日曜にレンジャーズとのダービー、23日にスコティッシュカップ決勝でダンファームリンと戦う。オニールはタイトルを追加し、グラスゴーを去るつもりだ。