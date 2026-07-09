72のEU加盟国が、フォラリン・バログンに関するFIFAの対応を調査するよう求め、ジャンニ・インファンティーノ氏が批判されている。

欧州議会議員72人がEU加盟27カ国のサッカー協会会長に書簡を送付し、インファンティーノ氏への圧力が高まっている。議員たちは、ワールドカップでバログン選手がレッドカードによる出場停止を免れた意思決定プロセスについて、直ちに調査を行うよう求めている。この動きは、トランプ米大統領が同選手のためにロビー活動を行うためインファンティーノ氏に直接連絡していたことが明らかになったことを受けてのものだ。

書簡では「日曜に自動1試合出場停止の適用を保留するという決定が下された。FIFA加盟協会である欧州各協会が介入し、FIFAに意思決定プロセスの調査を求めるべき時が来た。FIFAの定款と倫理規定は、加盟協会が介入し調査を要求する明確な根拠を提供している」と主張している。