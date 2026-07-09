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72のEU加盟国が、フォラリン・バログンに関するFIFAの対応を調査するよう求め、ジャンニ・インファンティーノ氏が批判されている。
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議員らはトランプ氏の介入について透明性を求めている。
欧州議会議員72人がEU加盟27カ国のサッカー協会会長に書簡を送付し、インファンティーノ氏への圧力が高まっている。議員たちは、ワールドカップでバログン選手がレッドカードによる出場停止を免れた意思決定プロセスについて、直ちに調査を行うよう求めている。この動きは、トランプ米大統領が同選手のためにロビー活動を行うためインファンティーノ氏に直接連絡していたことが明らかになったことを受けてのものだ。
書簡では「日曜に自動1試合出場停止の適用を保留するという決定が下された。FIFA加盟協会である欧州各協会が介入し、FIFAに意思決定プロセスの調査を求めるべき時が来た。FIFAの定款と倫理規定は、加盟協会が介入し調査を要求する明確な根拠を提供している」と主張している。
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政治的中立性の違反がEUの怒りを買う
欧州議会議員たちは、FIFAの政治的中立性に関する内部規則が守られていないと主張し、法的異議を申し立てている。書簡では、バログン事件のような政府高官のロビー活動を防ぐため、FIFAハンドブックの関連条項が指摘されている。
議員たちは「政治的中立性はFIFA規約第4条第2項と倫理規定第15条で明確に定められている。違反には厳しい制裁が科される」と主張する。 加盟協会には、その規則が守られ、違反者が責任を負うよう確保する重要な役割がある。その点で、我々は欧州議会議員やノルウェーサッカー連盟が主張する、ジャンニ・インファンティーノ氏とトランプ大統領のつながりに関する調査を求める声に、貴殿も賛同されるよう強く要請する。 また、米国男子代表選手に出場停止処分を課したうえでそれを取り消した意思決定プロセスについても、徹底的に調査すべきです。」
インファンティーノ氏は司法機関の独立性を守っている。
批判が高まり政治介入の疑いも報じられているが、インファンティーノ氏は強気の姿勢を崩さない。FIFAの司法機関は外部影響を受けずに運営されていると主張し続けている。同会長はトランプ氏と会談したことを認めたが、大会共催国に有利になるよう手続きを無視したわけではなく、現行規定を説明しただけだと主張した。
インファンティーノ氏は「FIFAの司法機関は独立しており、懲戒規定に従って自律的に判断する」と主張した。 トランプ大統領との会話では、独立機関が手続きを進めており、最終判断は所管の機関が下すと説明した。この仕組みと原則は私が常に守ると述べた。」
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UEFA、不可解な決定を厳しく非難
欧州サッカー連盟（UEFA）は、米国代表への処分猶予という前例を痛烈に批判した。試合ではベルギーが4－1で米国を破ったが、UEFAは大会の公正性がすでに損なわれたと主張している。
UEFAは声明で「規則が守られなければ競技の健全性と大会の信頼性が損なわれる。今回の決定は先例となり、今後同様の事態が発生した際に同等の対応が求められる。これは大会にとって不利益だ。我々は前例のない、理解不能で正当化できないこの決定に強い不信感を表明する」と述べた。
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