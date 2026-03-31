アーセナルFCが、バイエル・レバークーゼンのクリスチャン・コファネに興味を示していると報じられている。これはスカイが伝えたものだ。それによると、アーセナルはこのカメルーン出身のFWを獲得したいと考えているイングランドのクラブの一つに過ぎないという。
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7000万ユーロの移籍金要求：アーセナルがブンデスリーガの注目株に熱視線
コファネは昨夏、スペイン2部のアルバセテからバイエル・レバークーゼンに加入したばかりだ。デビューシーズンからすぐにブンデスリーガで存在感を示し、チャンピオンズリーグでも出場機会を得たが、バイエルはアーセナルとの直接対決で敗れた。
19歳の彼は、レバークーゼンでの公式戦39試合で通算15得点を記録している。
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バイエルは移籍金を10倍以上に引き上げる意向だ
バイエルはコファネの獲得に、1年も経たないうちにわずか525万ユーロの移籍金を支払っただけだったが、今や巨額の利益を上げる可能性がある。報道によると、このブンデスリーガのクラブは、資金力のあるイングランドのライバルクラブに対し、この攻撃的選手に対して6000万～7000万ユーロを要求しており、これにより投資額の10倍以上を回収することになる。
バイエルがコファネの移籍で得られるとされる金額を上回る移籍金を手にしたのは、カイ・ハヴェルツ（2020年にチェルシーへ1億ユーロで移籍）とフロリアン・ヴィルツ（2025年にリヴァプールへ1億2500万ユーロで移籍）の2人だけである。
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バイエルでクリスチャン・コファネの後任にニコロ・トレソルディが就任か？
アーセナルはヴィクトル・ギョケレス、カイ・ハヴェルツ、ガブリエル・ジェズスといった攻撃陣を擁しており、本来なら十分な戦力を揃えている。しかし、コファネは年齢を考慮すると将来への投資と見なされる可能性が高く、それゆえにプレミアリーグ首位のアーセナルにとっても魅力的な存在となるだろう。
もしコファネがブンデスリーガを早期に去ることになれば、報道によれば、クラブ・ブルッヘのU-21代表選手ニコロ・トレソルディがレバークーゼンでの後継候補となるだろう。ただし、このFWはすでにボルシア・ドルトムントとの移籍交渉も進んでいる。
2025/26シーズンのクリスチャン・コファネの成績：
ゲーム： 39 出場時間： 1744 得点: 7 アシスト： 8