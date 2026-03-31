7000万ユーロの移籍金要求：アーセナルがブンデスリーガの注目株に熱視線

バイエルはコファネの獲得に、1年も経たないうちにわずか525万ユーロの移籍金を支払っただけだったが、今や巨額の利益を上げる可能性がある。報道によると、このブンデスリーガのクラブは、資金力のあるイングランドのライバルクラブに対し、この攻撃的選手に対して6000万～7000万ユーロを要求しており、これにより投資額の10倍以上を回収することになる。

バイエルがコファネの移籍で得られるとされる金額を上回る移籍金を手にしたのは、カイ・ハヴェルツ（2020年にチェルシーへ1億ユーロで移籍）とフロリアン・ヴィルツ（2025年にリヴァプールへ1億2500万ユーロで移籍）の2人だけである。