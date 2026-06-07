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7000万ポンドの驚異的な移籍でバルセロナへ加入したマーカス・ラッシュフォードに、アンソニー・ゴードンが私的に助言を明かした。
カンプ・ノウでのラッシュフォードの活躍
ワールドカップ直前にゴードンはセント・ジェームズ・パークからカタルーニャへ移籍。この移籍で、今季バルサにレンタル中のイングランド代表ラッシュフォードの去就が注目されたが、ゴードンは29歳のチームメイトが非常に協力的だったと明かした。マンチェスター・ユナイテッドのラッシュフォードは不満を漏らさず、世界有数のクラブでの生活について貴重なアドバイスを送り続けているという。
「彼は選手たちがどれほど素晴らしいか、チームにどんな結束力があるかを話してくれた。それはバルサの関係者からもすでに聞いていたことだからね。だから、彼らと合流するのが本当に楽しみだ。彼は街のことや住む場所についても教えてくれた。彼は本当にいい奴で、とても気遣いができる。だから、ちょっとした情報をくれただけさ」とゴードンはtalkSPORTに語った。 マンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身ながら自身の去就が不透明な彼だが、ゴードンの加入には動じていない。
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移籍金を超えた野心
7000万ポンドの移籍金は、依然として財政が複雑なバルセロナにとって巨額だ。しかし、ゴードンにとってこれは旅の始まりに過ぎない。彼はカンプ・ノウのエリートとして活躍し、来季フリック監督の下でタイトルを狙う。
「ここ2週間は目まぐるしかったが、私と家族にとって最高の時間だった」とゴードンは語った。「幼い頃から『いつかこの舞台に立つ』と家族に言い続けてきた。彼らは『おめでとう』と喜んでくれた。 ただバルセロナでプレーするだけでは満足していません。すべてを勝ち取りたいのです。心の中では、ここからがキャリアの始まりだと考えています。つまり、自分が常に目指していた場所にたどり着いたということです。次は、さらに上のレベルへとステップアップしなければなりません。」
イングランド代表の先発メンバーを巡る争い
バルセロナで親交を深める2人だが、イングランド代表の左翼の座を巡っては依然としてライバルだ。代表は主要大会に向け準備中で、左翼のポジションを巡る議論が続いている。合宿の初期の動きを見ると、巨額移籍金のゴードンよりラッシュフォードが序列で優位とみられる。
大会ではラッシュフォードが象徴的な11番を授かり、憶測はさらに高まっている。一方、ゴードンに割り当てられた18番は控えを示唆する番号だ。しかし、バルサに加入したばかりの彼は「番号は関係ない」と断言する。 「全く気にしていない。このチームなら誰だって1番から11番を着られる。みんな十分な実力がある。誰もが『自分が最高』と感じる理由を持っているんだ」とゴードンは語った。
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ワールドカップに向けたフィットネスレース
ゴードンが乗り越えるべき課題は試合勘の回復だ。移籍が決定しニューカッスルの戦力から外れた彼は、コンディションを取り戻すため猛トレーニングを積んでいる。イングランドがニュージーランドを1-0で下した試合で後半に出場し、6月17日のクロアチア戦には万全の状態で臨めると語った。
「サッカーから2日離れるだけで、試合をしたことがないような感覚になる。信じられないだろう？ボール感覚が鈍り、すべてを失う」とゴードンは語る。「だから数週間プレーできなかったのは辛かったが、トレーニングはしっかり積んだ。実際の試合では思っていた以上に動けた。 コンディションは順調だよ。ただ、ピッチが乾いていてボールコントロールが難しい。それでも乗り切れて、チャンスも作った。しばらく一緒にプレーしていなかったから、リズムを取り戻すだけだ」