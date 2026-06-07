7000万ポンドの移籍金は、依然として財政が複雑なバルセロナにとって巨額だ。しかし、ゴードンにとってこれは旅の始まりに過ぎない。彼はカンプ・ノウのエリートとして活躍し、来季フリック監督の下でタイトルを狙う。

「ここ2週間は目まぐるしかったが、私と家族にとって最高の時間だった」とゴードンは語った。「幼い頃から『いつかこの舞台に立つ』と家族に言い続けてきた。彼らは『おめでとう』と喜んでくれた。 ただバルセロナでプレーするだけでは満足していません。すべてを勝ち取りたいのです。心の中では、ここからがキャリアの始まりだと考えています。つまり、自分が常に目指していた場所にたどり着いたということです。次は、さらに上のレベルへとステップアップしなければなりません。」



