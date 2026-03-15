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「7歳の時以来、こんなに得点に苦しんだことはない！」――マンチェスター・シティのストライカー、アーリング・ハーランドがプレミアリーグ12試合で3得点にとどまり、「未踏の領域」に
臨床的な鋭さが欠けている
ウェストハムとの引き分けは、元ボルシア・ドルトムントの選手にとって、またしても忘れたい午後となった。マンチェスター・シティが試合の大部分でボール支配率を圧倒していたにもかかわらず、ハーランドはゴールを決められずに苦戦し、もどかしそうな表情を浮かべていた。この結果、シティはプレミアリーグ首位のアーセナルに9ポイント差をつけられ、優勝争いが深刻な危機に陥った。
TNTスポーツの番組で、元チェルシーのMFジョー・コールは、25歳のハランドにとってこの時期がいかに異例であるかを指摘した。「彼にとって、こうした数字は未踏の領域だ」と、コールは試合後の分析で述べた。「彼がこれほど不振に陥ったのは、おそらく7歳の頃以来だろう」
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戦術的な連携の乱れか、それとも個人のミスか？
数字は明白だが、元マンチェスター・シティのDFジョレオン・レスコットは、責任をハーランド一人に負わせるべきではないと考えている。レスコットは、プレミアリーグの得点王への供給ラインがここ数週間でほころびを見せていると指摘した。
「彼を取り巻く選手たちの連携に欠けている」とレスコットは説明した。「彼らは、アーリング・ハーランドにどのようなパスやクロスが適しているのかを理解していないと思う。現在の調子に関しては未知の領域だが、彼は（全大会通算で）41試合で29ゴールを挙げている。どんなストライカーであっても、それだけの成績は望ましいものだ。 ここ14試合の成績は芳しくないと言えるかもしれないが、もしそれが最初の14試合だったなら、シティはそもそも今の状況にはなっていないだろう。」
グアルディオラは依然として、このストライカーの最大の擁護者である
ハーランドの調子を巡る懸念は、国内リーグにとどまらない。負傷のためリーズ戦を欠場し、ノッティンガム・フォレスト戦に復帰して引き分けに終わった後、ハーランドはチャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦で存在感を示せず、シュートを1本も放てなかった。エースを巡る騒ぎにもかかわらず、ペップ・グアルディオラ監督は、この背番号9が依然としてシティの成功の鍵であり、すぐにリズムを取り戻すと確信している。
「ゴールが不足していることについては、もちろん彼がいなくて寂しい」とグアルディオラ監督は語った。「私は常に、連携や様々な要素が相まって良いプレーが生まれると信じている。だが、アーリングにはゴールが必要だ。我々はもっとチャンスを作らなければならない。例えば［前半］のように、彼はそこで3度のチャンスがあった。時には欠けていたような脅威を作り出さなければならない。彼は必ず戻ってくる」
- AFP
タイトル争いと欧州での難関が待ち受けている
シーズンの行方を左右する重要な局面を迎えたマンチェスター・シティにとって、この得点不振のタイミングは最悪と言わざるを得ない。チームはまず、チャンピオンズリーグでレアル・マドリードに0-3とリードを許した状況を覆し、その後、アーセナルとのカラバオ・カップ決勝という大一番に臨まなければならない。また、シティのファンは、リヴァプールとのFAカップ準々決勝という重要な一戦に間に合うよう、ハーランドが得点感覚を取り戻すことを願っているだろう。
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