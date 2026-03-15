「7歳の時以来、こんなに得点に苦しんだことはない！」――マンチェスター・シティのストライカー、アーリング・ハーランドがプレミアリーグ12試合で3得点にとどまり、「未踏の領域」に

数字は明白だが、元マンチェスター・シティのDFジョレオン・レスコットは、責任をハーランド一人に負わせるべきではないと考えている。レスコットは、プレミアリーグの得点王への供給ラインがここ数週間でほころびを見せていると指摘した。

「彼を取り巻く選手たちの連携に欠けている」とレスコットは説明した。「彼らは、アーリング・ハーランドにどのようなパスやクロスが適しているのかを理解していないと思う。現在の調子に関しては未知の領域だが、彼は（全大会通算で）41試合で29ゴールを挙げている。どんなストライカーであっても、それだけの成績は望ましいものだ。 ここ14試合の成績は芳しくないと言えるかもしれないが、もしそれが最初の14試合だったなら、シティはそもそも今の状況にはなっていないだろう。」