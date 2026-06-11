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7得点を挙げたブカヨ・サカが自身の課題を語った。優勝に貢献した彼は、リヴァプールのレジェンド、モハメド・サラーを刺激にしている。
サカはもっと得点を重ねる必要があるだろうか？
ヘイル・エンド・アカデミー出身のこの選手は、2025-26シーズンのイングランド1部で7得点を挙げ、アーセナル22年ぶりの優勝に貢献。前シーズンは6得点だったが、2023-24シーズンは自己最多16得点をマークしていた。
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サカは、リヴァプールの象徴であるサラーをロールモデルにするよう助言された
サカが改善すべき点について問われた際、元イングランド代表のワドルは、NewBettingSites.ukと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「彼はボールに触れる機会も多く、高い能力を持つ。 彼は左足で切り込むのが好きで、私もここ数年、右足を鍛えて外へ持ち出しクロスを躊躇しないよう努力すべきだと批判してきた。だが、技術がありディフェンダーをかわす手段があるなら、内側へ切り込むのが最も自然な選択だ。
しかし現代のサッカーは違う。私がプレーしていた時代は、相手が誰であれ、前へ仕掛けるしかなかった。 だが今は「バスを停める」守備が当たり前で、スペースがない。アーセナルのような強豪相手だと、多くのチームが深く下がり、サカが内に入る余地を与えない。結果としてクロスかパスを選ぶしかない。今年は怪我があったが、それでも彼は新たなオプションを付け加えるべきだ。
左からボールを受けたとき、ボックス内に侵入する手段を身につけるべきだ。起用されるなら、ギョケレスやハヴェルツの代わりにバックポストへ走り込み、得点を増やすべきだ。
良いお手本はモハメド・サラーだ。サラーはチャンスを逃さない。 サカほど守備に戻らないが、リヴァプールがボールを持つと常にそのエリアにいて、ファーポストへの走り込みや左足での切り込み、シュートを躊躇しない。彼もそれを参考にできるだろう。ただし、アーセナルのスタイルはリヴァプールとは少し異なる」
- AFP
ボウエンはイングランド代表でサカの控えになるべきだったのか？
サカは体調に問題がなければ、2026年ワールドカップでイングランド代表の右サイド攻撃陣に名を連ねるだろう。チームメイトのノニ・マドゥエケはプレミアリーグで3ゴールしか決めておらず、アルテタ監督の下では途中出場が多いが、そのポジションの控えを務める。
一方、ウェストハムの主将ジャロッド・ボウエンは過去3シーズンで38得点を挙げている。ボウエンではなくマドゥエケが選ばれたことについて、ワドルは「ボウエンは得点を挙げる選手だ。過去2、3シーズンでそれを示した」と語った。
ウェストハムは予想外の降格となったが、ボウエンは右サイドで常に安定し、得点を重ねた。プレースタイルはモハメド・サラーに少し似ている。
サカが不調ならボウエンを出場させる選択肢もあった。彼ほど得点を期待できる選手を、控えにも入れなかったのは不運だ」
サカはイングランドのワールドカップ初戦クロアチア戦で先発するだろうか？
イングランド代表はワールドカップに向け準備中。トーマス・トゥヘル監督は全選手を精査し、6月17日のクロアチア戦でベストな先発を発表する。
サカはその先発の座を勝ち取る見込みだ。アーセナルで時折キャプテンマークを巻いた経験を生かし、背番号9ハリー・ケインが活躍できるようチャンスを作り、自身も得点を挙げる役割が期待される。A代表49試合で14ゴールを記録している。