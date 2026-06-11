サカが改善すべき点について問われた際、元イングランド代表のワドルは、NewBettingSites.ukと提携するGOALの独占インタビューでこう語った。「彼はボールに触れる機会も多く、高い能力を持つ。 彼は左足で切り込むのが好きで、私もここ数年、右足を鍛えて外へ持ち出しクロスを躊躇しないよう努力すべきだと批判してきた。だが、技術がありディフェンダーをかわす手段があるなら、内側へ切り込むのが最も自然な選択だ。

しかし現代のサッカーは違う。私がプレーしていた時代は、相手が誰であれ、前へ仕掛けるしかなかった。 だが今は「バスを停める」守備が当たり前で、スペースがない。アーセナルのような強豪相手だと、多くのチームが深く下がり、サカが内に入る余地を与えない。結果としてクロスかパスを選ぶしかない。今年は怪我があったが、それでも彼は新たなオプションを付け加えるべきだ。

左からボールを受けたとき、ボックス内に侵入する手段を身につけるべきだ。起用されるなら、ギョケレスやハヴェルツの代わりにバックポストへ走り込み、得点を増やすべきだ。

良いお手本はモハメド・サラーだ。サラーはチャンスを逃さない。 サカほど守備に戻らないが、リヴァプールがボールを持つと常にそのエリアにいて、ファーポストへの走り込みや左足での切り込み、シュートを躊躇しない。彼もそれを参考にできるだろう。ただし、アーセナルのスタイルはリヴァプールとは少し異なる」