ここまでほぼ壊滅的なシーズンを立て直そうと、コリンチャンスが進めていた新監督探しは、今日、異例の人選で決着した。ミランやインテルなどで活躍した元オランダ人スター、クラレンス・セードルフが、長いブランクを経て監督に復帰する。
セードルフは7年間監督業から離れていたが、2027年12月までの契約で招へいされた。ブラジル全国選手権で16位に沈み、降格圏に勝ち点1差をつけるコリンチャンスの立て直しを託される。
ここまでほぼ壊滅的なシーズンを立て直そうと、コリンチャンスが進めていた新監督探しは、今日、異例の人選で決着した。ミランやインテルなどで活躍した元オランダ人スター、クラレンス・セードルフが、長いブランクを経て監督に復帰する。
セードルフは7年間監督業から離れていたが、2027年12月までの契約で招へいされた。ブラジル全国選手権で16位に沈み、降格圏に勝ち点1差をつけるコリンチャンスの立て直しを託される。
スポーツクラブ・コリンチャンス・パウリスタは、男子サッカーチームの監督にクラレンス・セードルフ氏を招へいした。50歳のオランダ人指揮官は、2027年末までの契約でコリンチャンスに加わる。
ミランで監督デビューを果たし、カメルーン代表も指揮。その後、エステグラルのアドバイザーとオランダ代表の運営委員会メンバーに就任しており、カメルーン代表での指揮が現在に至るまで最後の監督経験となっている。
チームには、同じ国出身のメンフィス・デパイがいる。それでも、成し遂げなければならないのは大仕事だ。「この挑戦を受けることは光栄だが、同時に大きな責任も伴う。全力を尽くし、一つひとつのボール、試合の一分一分、そして一つひとつの勝利のために戦うチームをつくりたい」
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