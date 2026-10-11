ここまでほぼ壊滅的なシーズンを立て直そうと、コリンチャンスが進めていた新監督探しは、今日、異例の人選で決着した。ミランやインテルなどで活躍した元オランダ人スター、クラレンス・セードルフが、長いブランクを経て監督に復帰する。

セードルフは7年間監督業から離れていたが、2027年12月までの契約で招へいされた。ブラジル全国選手権で16位に沈み、降格圏に勝ち点1差をつけるコリンチャンスの立て直しを託される。



