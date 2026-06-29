7年間にわたる公約……アル・マスハルの辞任が、サウジアラビア代表の苦い現実を浮き彫りにした

サウジアラビア代表は2019年、カタールでの第24回湾岸カップ決勝でアル・マスハル体制をスタートさせたが、バーレーンに0-1で敗れた。2021年のアラブカップでは3試合で1ポイントしか取れずグループリーグ敗退。

唯一の明るい材料は、2022年カタールW杯出場権を得てアルゼンチンに2-1で歴史的勝利を収めたことだったが、喜びは完全ではなかった。

ポーランドとメキシコに連敗し、辛うじてリヤドへ帰還した。さらに2023年の湾岸カップ（イラク）ではリザーブチームで出場し、1勝しかできずグループステージ敗退となった。