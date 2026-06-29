7年間にわたる公約……アル・マスハルの辞任が、サウジアラビア代表の苦い現実を浮き彫りにした

2019年6月29日、ヤセル・アル・マスハルはサウジアラビアサッカー協会会長に就任し、世代の期待を背負った。2023年5月に再選されたが、その後電撃辞任。波乱の7年間だった。
ロナウドやベンゼマを呼び寄せた国内の輝きの一方で、国際舞台ではタイトルを獲れず。9大会連続出場も、2026年W杯1次リーグ敗退で幕を閉じた。
2019年6月29日、ヤセル・アル・マスハルはサウジアラビアサッカー協会会長に就任し、世代の期待を背負った。2023年5月に再選されたが、その後電撃辞任。波乱の7年間だった。
ロナウドやベンゼマを呼び寄せた国内の輝きの一方で、国際舞台ではタイトルを獲れず。9大会連続出場も、2026年W杯1次リーグ敗退で幕を閉じた。
サウジアラビア代表は2019年、カタールでの第24回湾岸カップ決勝でアル・マスハル体制をスタートさせたが、バーレーンに0-1で敗れた。2021年のアラブカップでは3試合で1ポイントしか取れずグループリーグ敗退。
唯一の明るい材料は、2022年カタールW杯出場権を得てアルゼンチンに2-1で歴史的勝利を収めたことだったが、喜びは完全ではなかった。
ポーランドとメキシコに連敗し、辛うじてリヤドへ帰還した。さらに2023年の湾岸カップ（イラク）ではリザーブチームで出場し、1勝しかできずグループステージ敗退となった。
2024年1月、カタール・アジアカップでサウジアラビア代表を率いたイタリア人ロベルト・マンチーニ監督は、グループステージを7ポイントで首位通過。しかしベスト16では延長ロスタイムに失点し、PK戦の末に韓国に敗れた。この敗退にサポーターは怒りを爆発させた。
それでもサウジアラビアサッカー連盟は沈黙し、マンチーニは2026年W杯予選の指揮を続けた。しかし成績が低迷し、連盟は窮地に立たされたとサウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」が報じた。
連盟に残されたのは、マンチーニ解任と2024年10月のレナール監督復帰という選択肢だけだった。
レナール監督の2期目最初の試練は成功とはいかなかった。湾岸カップ2024準決勝でオマーンに1-2、ゴールドカップ準々決勝でメキシコに0-2で敗れた。
しかし、真の使命はW杯予選だった。サウジアラビア代表はグループ3位となり、ジェッダでのプレーオフを勝ち抜いて7度目の本大会出場を決めた。
2025年12月にはアラブカップに出場するためカタールに戻ったが、準決勝でヨルダンに0-1で敗れた。
2026年W杯開幕まであと2か月となった4月17日、サッカー協会はレナール監督の解任を発表。1週間後にギリシャ人のゲオルギオス・ドニスが新監督に就任した。
期待はすぐ裏切られた。代表はウルグアイと1－1、カーボベルデと0－0で引き分け、スペインに0－4で敗れ、グループ最下位で早期敗退した。
こうしてアル・マシュハル監督の時代は幕を閉じた。W杯には2度出場したもののグループリーグ突破はならず、湾岸大会3敗、アラブ杯2敗、アジア大会でも敗退した。