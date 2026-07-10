650分ぶりにスペインの壁が崩れた。デ・ケテラールがウナイ・シモンの記録を破った。

650分間続いたスペインの無失点記録が、ついに止まった。前半41分、シャルル・デ・ケテラールがヘディングで1－1の同点弾をマークし、ウナイ・シモンを破った。
このゴールで、スペインGKウナイ・シモンがイタリアW杯でウォルター・ゼンガがマークした517分を更新し650分間続けていた無失点記録は終了。大会の歴史に名を刻んだ。
650分間続いたスペインの無失点記録が、ついに止まった。前半41分、シャルル・デ・ケテラールがヘディングで1－1の同点弾をマークし、ウナイ・シモンを破った。
このゴールで、スペインGKウナイ・シモンがイタリアW杯でウォルター・ゼンガがマークした517分を更新し650分間続けていた無失点記録は終了。大会の歴史に名を刻んだ。
無敗記録に終止符を打ったのは、ベルギー代表のデ・ケテラールだった。アメリカ戦で2得点を挙げたこのFWは、大会3得点目をマーク。ペナルティエリア内でのストライカーらしい一撃で試合を振り出しに戻した。
スペインは大会最多タイ記録となる無失点記録が止まったが、ウナイ・シモンが大会最多セーブ記録を更新し、歴史に名を残した。ベルギーはデ・ケテラエールのゴールで同点とし、ハーフタイム前に試合の行方を白紙に戻した。
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