650分ぶりにスペインの壁が崩れた。デ・ケテラールがウナイ・シモンの記録を破った。

650分間続いたスペインの無失点記録が、ついに止まった。前半41分、シャルル・デ・ケテラールがヘディングで1－1の同点弾をマークし、ウナイ・シモンを破った。





このゴールで、スペインGKウナイ・シモンがイタリアW杯でウォルター・ゼンガがマークした517分を更新し650分間続けていた無失点記録は終了。大会の歴史に名を刻んだ。



