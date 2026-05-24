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61得点を挙げたシーズン後も、なぜハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンとの契約延長を先延ばしにするのか。
このストライカーは契約交渉を一時中断した
ケインはバイエルンとの契約延長について、まだ話し合う準備ができていないと明かした。元トッテナム所属の彼はベルリンでのDFBポカール制覇で国内シーズンを終えたが、契約交渉は次のワールドカップ後に先送りすると決めた。
32歳のケインが長期残留を望むバイエルンサポーターの期待は高いが、本人は冷静だ。リーグ戦が終了し、現在は代表戦に集中。ワールドカップでイングランド代表としてタイトル獲得を目指した後、バイエルンとの交渉に戻る予定だ。
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ハリー・ケインが語った将来について
シュトゥットガルトとのカップ戦決勝勝利後、スカイ・スポーツDEの取材に応じたケインは、契約更新の話題について「今は話す時期ではない」と述べた。ただし、話し合いは予定されており、ワールドカップ後に検討すると明かした。
イングランド代表キャプテンは「今は話す時期ではない。シーズン終了まで待つつもりで、ワールドカップも控えている。私がここをどれだけ気に入っているかは誰もが知っている。落ち着いている」と語り、交渉の意向はあるがワールドカップを優先すると強調した。
ホーネス、バルセロナ移籍の噂を否定
ケインの驚異的な活躍で、欧州トップクラブへの移籍噂が浮上。バルセロナはレヴァンドフスキの後継者として獲得を希望しているという。しかしバイエルンの名誉会長ヘーネスは、今夏スターを売却する可能性を即座に否定した。
ホーネス氏は「バルセロナにそんな移籍金を払える余裕はない」と切り捨て、ケインを売却するつもりはないと強調した。今季51試合で61得点を挙げたケインは、バイエルンにとって「史上最高の移籍」であり、その姿勢は変わっていない。
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プレミアリーグ復帰の行方は不透明だ
ドイツ生活に慣れたケインだが、プレミアリーグの得点記録は still 彼を追い続ける。トッテナム退団時の213得点は、シアラーの260得点に迫っており、引退前にイングランド復帰を予想する声もある。
本人は以前、ブンデスリーガでの時間が長くなるほど復帰への気持ちが変化していると明かした。帰国を否定はしていないが、バイエルンへの献身を強調している。「今はバイエルンに集中している。延長の話が出れば考えるが、まだ2年契約が残っている。焦る必要はない」。