61得点を挙げたシーズン後も、なぜハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンとの契約延長を先延ばしにするのか。

ケインはバイエルンとの契約延長について、まだ話し合う準備ができていないと明かした。元トッテナム所属の彼はベルリンでのDFBポカール制覇で国内シーズンを終えたが、契約交渉は次のワールドカップ後に先送りすると決めた。

32歳のケインが長期残留を望むバイエルンサポーターの期待は高いが、本人は冷静だ。リーグ戦が終了し、現在は代表戦に集中。ワールドカップでイングランド代表としてタイトル獲得を目指した後、バイエルンとの交渉に戻る予定だ。